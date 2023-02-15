Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve toplam 10 ilde birçok can kaybına, yaralanmaya ve ağır hasara yol açan iki depremin yaşattığı yıkım, insanların psikolojik sağlığını da derinden etkiledi. Bu bağlamda, yaşanan sarsıntılardan sonra sadece fiziksel olarak değil ruh sağlığı açısından da iyi durumda olmayan vatandaşlar için çeşitli çalışmalara başlandı. Bölgede aktif olarak bulunan bazı birimler depremden sonra psikolojik olarak etkilenen insanları online terapi yoluyla iyileştirmeyi amaçlıyor.

AHBAP ve Online Psikolog Kuruluşlarından Depremzedeler İçin Ücretsiz Online Terapi Hizmeti

Depremin ilk gününden itibaren bölgede büyük çalışmalar yürüten AHBAP derneği ve Online Psikolog felaketten etkilenen vatandaşlar için ücretsiz ve online psikolojik destek sunmaya başladı. Depremzedelerin ruhsal sağlığına destek olmak amacıyla ücretsiz online terapi hizmeti verecek olan kuruluşlar, mevcut kampanyada beraber çalışacaklarını belirtti.

Kampanya hakkında yapılan açıklama da ise şu cümlelere yer verildi:

Gönüllü psikologlarımız web sitemize kayıt oluyor ve depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz psikolojik destek sunuyoruz. Hizmetimiz tamamen ücretsizdir ve depremzedelerin ruhsal sağlıklarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu zorlu süreçte, daha fazla insanın hizmetimizden haberdar olmasını sağlamak için, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle, depremzedelerin ruhsal sağlıklarını korumak için sunduğumuz ücretsiz online terapi hizmetimizi duyurmanızı ve farkındalık yaratmanızı rica ediyoruz.

Söz konusu hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: MediaMarkt Deprem Bölgesine Yardım Etmeye Devam Ediyor

Depremin Yarattığı Psikolojik Etki Uzun Bir Süre Devam Edebilir

Yaşanan facianın ardından birçok uzman, deprem psikolojisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu uzmanlardan olan ünlü Uzman Klinik Psikolog Melis Ünlü ise konuşmasında şu cümleleri sarf etti:

Deprem, yer aldığı coğrafyada oluşturduğu yapısal yıkımın yanı sıra insanların yaşamlarını derinden sarsma ve ciddi psikolojik etkiler yaratma gücüne sahip bir doğa felaketi şeklinde açıklanabilir. Deprem ve sonrasında kişilerin verdiği tepkiler, olayın şiddeti, mağdurların kişilik yapıları, toplumsal değer ve inançlar, geçmiş deneyimler nedeniyle farklılıklar gösterebilir. Deprem sonrası psikolojik reaksiyonlar arasında korku, keder, suçluluk ve öfke gibi güçlü zihinsel ve duygusal durumlara rastlanabilir. Uyku ve odaklanma sorunları ortaya çıkabilir. Yaşananlar kişinin zihninde sürekli canlanabilir.