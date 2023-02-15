Türkiye‘de yaşanan ve 10 ili birden etkileyen deprem ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı da yasa boğdu. Bu süreçte firmalar deprem bölgesine olan yardımlarını esirgemedi. Bugün ise MediaMarkt’ın da deprem bölgesine yardım yaptığı resmi olarak açıklandı. Aşağıdan MediaMarkt tarafından iletilen açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz.

MediaMarkt olarak,

Yaşadığımız bu büyük felaketin acısını derinden hissediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanmasında aktif olarak rol alıyoruz. Depremin ilk günü, ihtiyaç listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve şarj aleti gibi ürünleri Yardım Tırı’mızla hemen yola çıkarmıştık. Nitekim bugüne kadar toplam dört tırda yaklaşık 14 bin ürünü afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Şimdi de, hem zorlu koşullar altında ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin teminine devam etmek hem de afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasını destekleyen projelerde kullanılmak üzere toplamda 2 Milyon Euro değerinde bir bağış fonu oluşturduk.

Bu süreçte T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımızın hayata geçirdiği ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne biz de katıldık. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım amaçlı alınmak istenilen tüm ısıtıcı, powerbank, şarj aleti, pil, su filtreleyici, su ısıtıcı, aydınlatma ürünleri gibi elektronik ürünlerin, satış ve teslimat operasyonlarında herhangi bir ticari amaç gütmeden afet bölgesine iletilmesini sağlıyoruz.

Türkiye’de deprem bölgesindeki kapalı mağazalar hariç tüm MediaMarkt mağazaları ve genel müdürlükteki çalışanlarımız gönüllü olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere ihtiyaç kolileri hazırladı. Kolilerimizi yetkili kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdık.

Bu zor günleri hep beraberce atlatacağımıza inanıyoruz.

Ülkemizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.