6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde büyük yıkımlara yol açtı. Felaketin ilk saatlerinden itibaren dünyanın dört bir yanından ülkeler ve insanlar Türkiye’nin yanında olduğunu ve ellerinden gelen tüm yardımı deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirtti. Bununla yetinmeyen çoğu ülke, profesyonel ekiplerini arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla ülkemize gönderdi. Dün, Dışişleri Bakanlığı sahada görev alan yabancı personel ekiplerinin toplam sayısını açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Binlerce Yabancı Personel, Deprem Bölgesinde Türkiye İçin Çalışıyor

Dünyanın dört bir yanından yaşanan büyük facianın açtığı yaraları sarmaya yardım etmek için gelen yabancı arama kurtarma ekipleri, yıkımın yaşandığı illerde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar birçok canın kurtulmasında rol oynayan görevliler, enkazların çevresinde barınan depremzedelere de destek oluyor. 6 Şubat tarihinden bu yana ülkemize yardım amaçlı gelen yabancı personellerin sayısı bugün Dışişleri Bakanlığımız tarafından açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden depremin ilk saatlerinden itibaren yurtdışından gelen yardımlar ile ilgili çeşitli verileri paylaştı. Bakanlığın öne sürdüğü bilgilere göre, dünyanın farklı yerlerinde bulunan 72 ülke arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine profesyonel ekipler gönderdi. Bu bağlamda, ülkeye gelen toplam yabancı görevli sayısının da 10 bin 336 olduğu belirtildi. Mevcut paylaşım yakın zamanda çalışmalara katılacak olan 967 personelin daha olduğunu da gösteriyor.

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Toplamda 11 bin 303 yabancı personelin çalışacağı deprem bölgesi için farklı veriler de Twitter üzerinden paylaşıldı:

Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı: 99

99 Sahadaki yabancı personel sayısı: 10 bin 3

10 bin 3 Arama kurtarma çalışmaları ile bölgede yer alan ülke sayısı: 72

72 Gelecek yabancı personel sayısı: 967

967 Arama kurtarma ekibi göndermesi beklenen ülke sayısı: 10

#Deprem bölgelerimize yurtdışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekipleri pic.twitter.com/NO8N5RnAxz — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 12, 2023