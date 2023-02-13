Türkiye depremi için dünya seferber olmaya devam ediyor. Şimdi de Hindistan menşeli yazılım firması Remo Software depremin yaralarını sarmak için kampanya düzenlediğini bizlere aktardı. Veri kurtarma konusunda kendini kanıtlamış olan firma, yaptığı kampanya ile hem yazılımını ücretsiz verecek hem de Türkiye’ye deprem için bağış toplayacak.

Remo Software bize yaptığı açıklamada;

“Kitlenizle paylaşmak için bazı heyecan verici haberlerimiz var. Remo Software, Türkiye ve Suriye’deki değerli müşterilerimize özel bir teklifi duyurmaktan gurur duyar. Şubat 2023’ün sonuna kadar, veri kurtarma ve dosya onarım yazılımı da dahil olmak üzere ürünlerimizden herhangi birini satın alan herkes, satın aldıktan sonra ücretlerini geri alacak.

Müşterilerimiz sadece paralarını geri almakla kalmayacak, aynı zamanda etkilenenlere yardım etmek için iade edilen tutarı bağışlama seçeneğine de sahip olacaklar. Bu, Türkiye ve Suriye’deki müşterilerimiz için veri kurtarma yazılımını ücretsiz olarak almakla kalmayıp aynı zamanda topluluklarında olumlu bir etki yaratmaları için harika bir fırsat olacak.” ifadelerini kullandı.