Donanım
Dell UltraSharp Serisi Monitörler Tanıtıldı!
Dell UltraSharp Serisi monitörlerini tanıttı. İşte dünyanın ilk 40 inç 5K kavisli monitörü ve Dell UltraSharp Serisinin diğer tüm modelleri.
Dell, dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörünü tanıttı. Geçtiğimiz günlerde iş dünyasına hitap eden yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, şimdi 40 inçlik monitörünün yanı sıra, yeni seri monitörleri ile de karşımıza çıkıyor.
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Dell UltraSharp 40’ın özellikleri!
Dünyanın ilk 40 inç büyüklüğünde 5K kavisli monitörü olan Dell UltraSharp 40, tanıtıldı. U4021QW model numaralı UltraSharp 40, %100 sRGB IPS panel ile karşımıza çıkıyor. 1,07 milyar renk skalasına sahip olan UltraSharp 40, başta da söylediğimiz gibi 5K (5120 x 2160 piksel) görüntü kalitesine sahip.
40 inç büyüklüğündeki bu kavisli monitör 40 Gbps‘ye kadar aktarım hızı sunan Thunderbolt 3 üzerinden 90W hızlı şarj olanağı sunuyor. Yine cihaz üerinde 15W USB-C çıkışı, ethernet girişi, bir USB-A çıkışı ve 9W dahili hoparlör mevcut.
Dell UltraSharp 40 aynı zamanda kendi başına iki ayrı bilgisayarı açabiliyor. Ve her ikisini de tek bir klavye ve mouse üzerinden kontrol etme olanağı sağlıyor. Tüm bu yüksek özellikler sahip Dell UltraSharp 40’ın fiyatı ise 2099,99$ olarak belirlenmiş.
Diğer Dell UltraSharp Serisi modelleri ve özellikleri!
Dell UltraSharp 38!
Dell UltraSharp Serisi bünyesinde 38 inç büyüklüğünde kavisli monitöre daha yer veriyor. 40 inçlik versiyona göre daha uygun fiyatlı olan UltraSharp 38, 3840 x 1600 piksel çözünürlük sunan IPS panel ile birlikte geliyor. Thunderbolt bağlantı noktası taşımayan bu monitörde USB-C çıkışı mevcut. Bu monitörde de tıpkı diğeri gibi 9W dahili hoparlör mevcut. Dell UltraSharp 38’in fiyatı ise 1499.99$ olarak belirlenmiş.
Dell UltraSharp 24 ve 27!
UltraSharp serisi içinde daha ufak boyutlara sahip olan diğer modeller ise UltraSharp 24 ve UltraSharp 28. Tıpkı diğer modeller gibi USB-C üzerinden 90W çıkış yapabilen bu monitörler, ethernet girişini de üzerlerinde taşıyor. Monitörlerin fiyatı ise sırasıyla 459.99$ ve 679.99$ olarak belirlenmiş.
Görüntülü konferansa özel UltraSharp modelleri!
Bildiğiniz üzere pandemi dolayısıyla video konferans görüşmeleri epey arttı. Dell ise bu duruma kayıtsız kalmayarak 3 farklı boyuttaki video konferansa özel monitörlerini tanıttı. 24 inç, 27 inç ve 34 inç büyüklüğündeki bu üç monitör üzerlerinde gürültü önleyici mikrofon ve çift 5W hoparlör taşıyor. Özel bir Microsoft Teams butonunu üzerinde taşıyan monitörler, Windows Hello ve Cortana‘yı destekliyor. Bu video konferans monitörlerinin fiyatları ise sırasıyla 519.99$, 719.99$ ve 1149.99$ olarak şekilleniyor.
55 inç ve 65 inç büyüklüğündeki yeni dokunmatik monitörler!
Büyük ekran arayan kullanıcıları unutmayan Dell, 4K çözünürlüklü dokunmatik monitörlerini tanıttı. 55 inç ve 65 inç boyutundaki bu yeni monitörler, 20 farklı dokunma noktasını algılayabiliyorlar. Bu sayede aynı anda birden fazla kişinin kullanmasını sağlıyor. Çift 20W dahili hoparlör taşıyan bu geniş monitörlerin fiyatları ise şimdilik belli değil.
Şarj edilebilir kablosuz mouse ve klavye mouse seti!
Listenin son ürünü olan MS7421W kodlu kablosuz şarj edilebilir mouse, tek şarj ile 6 aya kadar kullanım sunuyor. Öte yandan klavye mouse kombinasyonunu kullanıyorsanız, bu modeller 36 ay gibi çok ilginç bir pil ömrü sunuyor. Şarj edilebilir kablosuz mouse’un fiyatı 69.99$ olarak belirlenirken; klavye mouse setinin fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.
Dell‘in yaptığı bu toplu tanıtım, piyasa için birbirinden önemli modelleri içerisinde barındırıyor. İçerisinde çeşit çeşit birçok modeli barındıran yeni Dell UltraSharp Serisi, görünüşe göre çok fazla dikkat çekecek. Bakalım Dell’in bu yeni modelleri ne zaman satışta olacak.
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Donanım
ADATA, DDR5 RAM’lerini duyurmaya hazırlanıyor!
Uzun süredir üzerinde çalışılan DDR5 bellek teknolojisinin kısa süre içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Bu teknolojiyi geliştiren üreticilerden biri olan ADATA, ilk DDR5 RAM ürünlerinin tanıtım tarihini açıkladı.
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ADATA, DDR5 bellek serisini 11 Ocak’ta tanıtacak!
Dünyanın en büyük bellek ve depolama firmalarından biri olarak bilinen ADATA, DDR5 teknolojisine yönelik önemli bir duyuru gerçekleştirecek. Şirket tarafından yapılan duyuruda, son tüketici için geliştirilen DDR5 RAM modüllerinin 11 Ocak’taki CES 2021 etkinliğinde tanıtılacağı açıklandı.
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ADATA’nın ilk DDR5 RAM serisi, öncelikli olarak Intel yonga setleri ile tam uyumlu şekilde çalışacak. Hatta ADATA yetkilileri, bellek uyumunu sağlamak için MSI ve Gigabyte ile yakın şekilde çalıştıklarını belirtiyor. 3 donanım devinin geliştirme sürecindeki yakınlığı ise bellek ve anakart tarafındaki uyumluluğun en üst seviyede olacağını gösteriyor.
DDR4 tipi bellek teknolojisinin yerini alması beklenen DDR5 tipi bellekler, pek çok alanda önemli teknik geliştirmeler barındırıyor. Yapısı gereği tek modülde 64 GB’a kadar kapasite sunan bellekler, hız aşırtma özelliği kullanılarak 8400 MHz frekans değerine ulaşabiliyor. Bu sayede DDR4 belleklere kıyasla hem daha düşük enerji tüketim değerleri, hem de 3 kata varan performans artışı elde edilebiliyor. Son olarak Intel ve AMD tarafında DDR5 bellekler ile uyumlu çalışacak anakart modellerinin yıl sonuna kadar satışa sunulacağını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü
Tam anlamıyla kablosuz kulaklık deneyimi sunan Samsung Galaxy Buds Pro, bir YouTuber’ın eline geçti. Kulaklığın inceleme videosu ve teknik detayları ortaya çıktı.
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Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı bir lansmanda yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtacak. Güney Koreli teknoloji devinin, yapacağı etkinlikte tam kablosuz kulaklık modeli olan Samsung Galaxy Buds Pro, kulaklıklarının da yeni jenerasyonunu tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Buds Live olarak ilk kulaklıklarını çıkaran şirketin, kısa süre önce yeni bir modelin üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Lansmanın yapılacağı Unpacked etkinliğine günler kala, kulaklığın kutusu ve görselleri sızarak kullanıcılarla buluşmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi son olarak kulaklık, bir YouTuber’ın eline geçti ve tam anlamıyla bir inceleme videosu YouTube’a sızdı.
Ok here we go.. pic.twitter.com/4cDGIHOzhY
— digital_slang (@digital_slang) January 2, 2021
Samsung Galaxy Buds Pro’nun videosu YouTube’da
Digital Slang isimli bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy Buds Pro kulaklıklara ait görselleri son birkaç gündür Twitter’a yüklüyordu. Son olarak YouTube’a kutu açılışı ve ilk bakış videosu yükleyen YouTuber, kulaklıkla ilgili bilinmeyen her şeyi ortadan kaldırdı ve neredeyse bütün detayları kullanıcılarla paylaştı. YoubTuber, kulaklık için Facebook Pazar yerlerinden birinde bir ilan gördüğünü, bu ilanla gelen fırsatı değerlendirerek bir fırsat yakaladığını söylüyor. Yaklaşık on yedi dakika süren videoda Slang, kulaklıkla ilgili ilk bakış deneyimlerini, ANC teknolojisini, ses kalitesini ve gecikme performansını değerlendiriyor. Videonun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Merak edilen tek şey fiyatı kaldı
Sızıntılar sayesinde, neredeyse hakkındaki her detay videoda söylenen Samsung Galaxy Buds Pro’nun merak edilen tek kısmı olarak fiyatı kaldı. Ancak, bu konuda da önceden gelen bir başka sızıntıda, kulaklığın global liste fiyatının 199 $ olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, konuyu merak eden kullanıcıların 14 Ocak tarihindeki Unpacked etkinliğine kadar beklemek dışında bir şansı yok. Sızıntıya rağmen, gelecek hafta yapılacak etkinlikte anlatılacaklar yine de merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Huawei 135W hızlı şarj aleti için sertifika aldı
Huawei, telefon ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarını oldukça hızlı şarj etmesine imkân verecek olan, 135W hızlı şarj cihazı için sertifikasyon işlemlerini tamamladı.
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Akıllı telefon dünyasında, hızlı şarj son dönemlerde üreticilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri. Tüketiciler, telefonlarıyla gün geçtikçe daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum akıllı telefonlarda batarya kapasitesinin sürekli büyümesine sebep olurken, cihazın şarjda kaldığı sürenin de artmasına neden oluyor. Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, bunun olmasını engellemek adına yeni hızlı şarj teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.
Huawei 130W hızlı şarj ile geliyor
Geçtiğimiz dönem duyurulan Mate 40 Pro’nun tanıtım etkinliğinde şirket, 66W kablolu ve 50W kablosuz süper hızlı şarj özelliğini duyurmuştu. Çinli üretici, 120W ve 200W hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını da belirtmişti. Kullanıcılar merakla yeni ürünleri beklerken yeni gelen haberlere göre Huawei 135W hızlı şarj için sertifika almış durumda. Çin’in sertifika kurum, HW-200675CP0 numaralı bir modelde 15W, 27W, 60W, 75W, 94Wve 135W hızlı şarj desteği sunan şarj aletine sertifika verdi.
En hızlısı Mate 40 Pro’ydu
Şu an Çinli şirketin içinde bulunan en hızlı model Mate 40 Pro serisinde kullanılan 66W şarj teknolojisi. DigitalChatStation isimli kaynaktan gelen bilgiye göre adaptöre akıllı telefonlar için kullanılacak olsa bile, Huawei 135W hızlı şarj destekli üstün donanımlara sahip, ne olduğu bilinmeyen bir başka cihazda kullanabilir.
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Yazan: kozmikdeli, 16 saat önce
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