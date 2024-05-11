Dell hacklendi haberi teknoloji sektörünü sarstı. Teknoloji devi Dell, yaklaşık 49 milyon müşteri kaydını etkileyen büyük çapta bir veri ihlalinin gerçekleştiğini doğruladı. Ancak, ihlalin tam kapsamı hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı. İşte Dell hacklendi haberinin perde arkası.

Dell Hacklendi: 49 Milyon Kullanıcı Kaydı Tehlikede

Dark Web üzerinde ortaya çıkan bu veri ihlali, 2017’ye kadar uzanan bilgileri kapsıyor. Hackerlar, internetin karanlık yüzü olarak bilinen Dark Web’de 49 milyon Dell kullanıcısının bilgilerini paylaştı. Bu durum, kullanıcıların isimlerinden adreslerine, donanım bilgilerinden sipariş detaylarına kadar geniş bir yelpazede kişisel verilerinin tehlikeye girdiği anlamına geliyor.

Dell’in yaptığı açıklamaya göre, kullanıcıların isimleri, adresleri, donanım, servis ve sipariş bilgileri sızdırıldı. Dolayısıyla, şirketten direkt olarak herhangi bir ürün satın alan veya müşteri desteği için iletişime geçen herkesin bu ihlaldan etkilenme olasılığı bulunuyor. Ancak, şirket kredi kartı bilgileri, telefon numaraları gibi daha hassas verilerin güvende olduğunu iddia ediyor.

Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sınırlı müşteri bilgilerini içeren bir veritabanına erişim tespit ettik. Bu veritabanı, finansal bilgiler, ödeme bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları veya son derece hassas müşteri verileri içermemektedir.” ifadelerine yer verdi. Şirket, bu durumu fark ettikten sonra hızla harekete geçerek gerekli önlemleri aldıklarını, soruşturmanın derinleştiğini ve yetkililere bilgi verdiklerini belirtti. Ayrıca, olayın harici adli tıp uzmanları tarafından da incelendiğini ifade etti.

Şirket, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için soruşturmayı sürdürürken, bu veri ihlalinin müşteriler için önemli bir risk oluşturmadığını düşündüklerini belirtti. Ancak, yine de müşterilerini bilgilendirme ve bilgilerini koruma adına gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dell hack olayı gerçekten de son zamanların en büyük hack olaylarından biri gibi duruyor. Verilerin Dark Web gibi illegal ortamlarda yayılması ise tam anlamıyla işin tuzu biberi olmuş.

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