Dell Chromebook uygun fiyatıyla duyuruldu

Eğitim ve iş hayatının dijitale geçişinden faydalanmak isteyen Dell, yeni uygun fiyatlı Chromebook modelini duyurdu.

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Covid-19 pandemisi en çok teknoloji devlerine yaradı. 2020 yılında bilgisayar, telefon ve hatta otomobil üreticileri bile satış rekorları kırarak oldukça etkileyici bir büyüme yaşadı. Bunda en çok etkili olan şey ise pandemi nedeniyle, insanların değişen ihtiyaçları oldu. İnsanlar artık evden çalışıyor, öğreniyor ve öğretiyor. Özellikle laptop satışları yıl içerisinde inanılmaz bir büyüme yaşadı. Yıllardır azalan ve yerini akıllı telefonlara bırakmaya başlayan laptoplar, 2020-21 yılında en çok ihtiyaç duyulan elektronik ürünlerin başında geliyor. Bunun farkında olan Dell, uygun fiyatlı laptop isteyen kullanıcılar için yeni giriş seviyesi Chromebook modelini duyurdu.

Dell Chromebook özellikleri ve tasarımı

Uygun fiyatlı olan Dell Chromebook, performanstan çok dayanıklılığı öne plana alıyor. Chromebook’un evde öğrenim gören öğrencileri hedef aldığını düşünürsek, oldukça mantıklı bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Chromebook’lar, performanstan çok işlevsellikleriyle ön plana çıkıyor. Oldukça kalın çerçevelere ve suya dayanıklı klavyeye sahip olan laptopun bir metreye kadar düşmeye dayanıklı olduğu iddia ediliyor. Özellikleri ise şöyle; 11,6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğe sahip dokunmatik özelliği olmayan ekran, 4 GB LPDDR4 2400MHz RAM, 16 ya da 32 GB depolama seçeneği. İşlemci tarafında ise çift çekirdekli Intel Celeron işlemci ile gelen laptop, LTE özelliğine de sahip. Batarya kısmında ise 65W şarj desteğine sahip 42Wh batarya, 14 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dell, ürünün fiyatının ve hangi ülkelerde satışa çıkacağının bahar aylarında açıklanacağını ekledi.

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