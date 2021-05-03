DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi

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Asus VY279HE modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un antibakteriyel kaplama ile gelen monitörü, fiyat-performans noktasında da dikkat çekici ev ve ofis monitörü olarak dikkat çekiyor.

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ASUS VY279HE modeli sağlık odaklı bir monitör olarak dikkat çekiyor. Eye Care Plus teknolojisi ile gelen cihaz, eğitim, iş, eğlence, oyun gibi birçok noktada dikkat çekiyor. 27 inç IPS FHD panel özelliğine sahip olan monitör, 75 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync desteğiyle tüm içerikleri her zaman akıcı bir şekilde görüntülemenizi sağlıyor. Ayrıca 1 ms MPRT süresi de mecvut

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Renk körü olanlar için renk artırma modu, göz sağlığı için mola hatırlatıcı, farklı seviyelerde mavi ışık filtresi ve flicker free de bulunuyor.

VY279HE’deki çerçeveler ve tuşlar anti bakteriyel gümüş iyonlu bir kaplamaya sahip*. Bakterilerin tutunmasını %99,9’a kadar önleyen bu kaplama, monitörün önemli bölgelerinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor ve zararlı bakterilerin bulaşma riskini azaltıyor.