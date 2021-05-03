İnceleme
DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
Bu videomuzda Aydoğan bir yıldır kullandığı telefonunu neden severek kullandığını aktarıyor. Değişmeyen fiyatı bir eksi olsa da üst seviye ve premium sınıf telefon arayanların gözden kaçırdığını düşündüğü cihazın detaylarını ve deneyimini videoda görebilirsiniz.
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DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
İyi seyirler…
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İnceleme
ANTİBAKTERİYEL MONİTÖR ?! | ASUS VY279HE
Asus VY279HE modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un antibakteriyel kaplama ile gelen monitörü, fiyat-performans noktasında da dikkat çekici ev ve ofis monitörü olarak dikkat çekiyor.
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ANTİBAKTERİYEL MONİTÖR ?! | ASUS VY279HE
ASUS VY279HE modeli sağlık odaklı bir monitör olarak dikkat çekiyor. Eye Care Plus teknolojisi ile gelen cihaz, eğitim, iş, eğlence, oyun gibi birçok noktada dikkat çekiyor. 27 inç IPS FHD panel özelliğine sahip olan monitör, 75 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync desteğiyle tüm içerikleri her zaman akıcı bir şekilde görüntülemenizi sağlıyor. Ayrıca 1 ms MPRT süresi de mecvut
Renk körü olanlar için renk artırma modu, göz sağlığı için mola hatırlatıcı, farklı seviyelerde mavi ışık filtresi ve flicker free de bulunuyor.
VY279HE’deki çerçeveler ve tuşlar anti bakteriyel gümüş iyonlu bir kaplamaya sahip*. Bakterilerin tutunmasını %99,9’a kadar önleyen bu kaplama, monitörün önemli bölgelerinin temiz ve hijyenik kalmasını sağlıyor ve zararlı bakterilerin bulaşma riskini azaltıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
BİM’de 23 Nisan’dan itibaren 59,99 TL’ye satışa sunulan Polosmart SmartStep ve Polosmart SmartLook isimli akıllı saat ve bilekliğe göz atıyoruz.
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BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
Aynı zamanda bu ürünleri ve Aydoğan’ın yanlışlıkla aldığı Polosmart Smartlife ürünlerini de hediye edeceğiz. Hediye aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz 17:00’da canlı olarak yayınlanacak Cuma Raporu’nun sonunda verilecek.
Cuma Raporu Canlı Yayın Linki; https://youtu.be/1BQM_vEaJiU
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics LED masa lambası çeşitlerini inceliyoruz. Biraz farklı bir ürün grubu olarak satın aldığımız bu masa lambalarının kullanışlı yönleri ve detaylarını paylaştık.
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TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics markalı masa lambalarına ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/cd615284
Fiyat performans odaklı kulaklıkları ile dikkat çeken TaoTronics markasının 4 farklı masa lambasını inceliyoruz. LED ışık veren, sıcaklık ve parlaklık değerlerini de ayarlayabileceğiniz bu ürünler, ofiste hem detay çekimlerinde kullanılması hem de ofiste gerektiğinde kullanabilmek adına satın aldık.
TaoTronics TT-DL01
TaoTronics TT-DL01 beyaz versiyonu ile karşımızda. 5 parlaklık ayarı ve 4 farklı sıcaklık moduna sahip olan modelde dahili 5V / 1A USB çıkışı mevcut. Bu sayede masanızda ya da yatağınızın başında telefon vb. ürünleri şarj edebileceğiniz bir port ortaya çıkıyor. Çok açılı ayarlamalar yapılabilen üründe farklı modlar ve 1 saatlik zamanlayıcı kolaylığı da yer alıyor.
TaoTronics TT-DL13
TaoTronics TT-DL13 ise 2700 ile 6700 kelvin arası sıcaklık değerleri ve 7 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Bunu standındaki dokunmatik panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine DL01 modelinde olduğu gibi USB portu bulunan üründe cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
TaoTronics TT-DL064
TaoTronics TT-DL064 modeli 3 renk modu (beyaz, sıcak beyaz ve doğal beyaz) ile 5 parlaklık seviyesi sunuyor. A sınıfı enerji tasarruflu 12W LED ampul kullanan ürün normal kullanımda 50.000 saate kadar dayabiliyor. Maksimum 1000 lüx parlaklığa çıkabilen ürün 3000 ile 6000 kelvin arasında sıcaklık değeri sağlıyor.
TaoTronics TT-DL072
TaoTronics TT-DL072 modeli ise neredeyse Ersin kadar uzun ve oynar başlığı olan bir model. 4 renk ve 4 parlaklık seviyesiyle gelen ürün, 21.6 x 4.6 cm aydınlatma alanı ile sadece bir bölgeyi değil, odayı aydınlatmak için bile kullanılabilir. Yine diğer modellerde olduğu gibi 3000 ile 6000 kelvin arasında parlaklık sunan model, koltuğun başına koyularak istediğiniz şekilde kullanım imkanı sağlıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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