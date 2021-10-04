DeFi Bug’ı, 162 Milyon Doları Kapılması İçin Ortaya Attı!

DeFi için katliamın bittiğini düşündük ancak düşündüğümüzden milyonlarca daha fazlasının risk altında olduğu ortaya çıktı. Compound Labs’in kurucusu Robert Leshner’a göre, bir yükseltme çok yanlış gittikten sonra yaklaşık 162 milyon dolar toplandı.

Compound’ın comp adı verilen yerel token’ının fiyatı yaklaşık %4,8 düştü.

İlk başta, Compound şefi cuma günü tweet attı ve “etkinin sınırlı, en kötü ihtimalle 280.000 comp token” (yaklaşık 92,6 milyon dolar) olduğunu belirtti. Ancak pazar sabahı Leshner, bir zamanlar boşalmış olan nakit havuzunun yenilendiğini açıkladı. Sömürülecek başka bir 202.472.5 comp token’ı veya mevcut fiyatıyla kabaca 66,9 milyon dolar ortaya çıkardı.

DeFi platformu Yearn’deki bir çekirdek geliştirici de dâhil olmak üzere bazıları, bunu akıllı sözleşme olayında şimdiye kadarki en büyük fon kaybı olarak faturalandırıyor. Ancak yatırımcılar kendi paylarına göre o kadar da umursamıyor gibi görünüyor.

Merkezi olmayan kripto borsası SushiSwap’in çekirdek geliştiricisi Mudit Gupta, “Kripto piyasası, şimdiye kadarki en büyük fon kaybını hiçbir şey yokmuş gibi görmezden geldi” dedi. “DeFi’ın geleceği parlak ama henüz keşfedilmemiş bir bölgedeyiz ve hala öğrenilecek çok şey var.”

Ne yanlış gidiyor

Compound gibi DeFi protokolleri, kendi kendini yürüten akıllı sözleşmelerle zenginleştirilmiş blok zincirleri kullanarak bankalar ve borsalar gibi geleneksel finansal sistemleri yeniden oluşturmak için tasarlanmıştır.

Çarşamba günü, Compound oldukça standart bir yükseltme olması gereken şeyi ortaya çıkardı. Uygulamadan kısa bir süre sonra, kullanıcılar milyonlarca dolar token almaya başladığında, bir şeylerin ciddi şekilde yanlış gittiği açıktı. Örneğin, bir işlemde 30 milyon dolar değerinde comp token talep edildi.

Bununla birlikte, tüm fiyaskonun kurtarıcı lütfu, sömürüye açık olan nakit havuzunun -Comptroller sözleşmesi adı verilen bir şey- sınırlı miktarda token’a sahip olmasıydı. Sorun şu ki, bu sızdıran havuza yeni bir nakit akışı sağlandı. Gupta’ya göre kabaca her 15 saniyede bir 0,5 comp token’ı ekleniyor.

Leshner pazar sabahı bir tweet’te, “Bu sabah drip() işlevi çağrıldığında, kullanıcılara dağıtılmak üzere protokole biriktirme listesini (202,472.5, işlevin son çağrılmasından bu yana yaklaşık iki aylık COMP) gönderdi” dedi. Leshner, bunun toplam riski 490.000 comp token’a (yaklaşık 162 milyon dolar) getirdiğini belirtti.

Hatayı düzeltmek için birkaç teklif var ancak Compound’un yönetim modeli, protokoldeki herhangi bir değişikliğin çok günlü bir oylama penceresi gerektirdiğini ve Gupta, başarılı teklifin yürütülmesinin bir hafta daha sürdüğünü söyledi. Bu arada, bu nakit havuzu, hatadan nasıl yararlanacağını bilen kullanıcılar için bir kez daha kapmak için hazır.

Compound, sağlanan veya ödünç alınan hiçbir fonun risk altında olmadığını açıkça ortaya koydu. Bu da kullanıcılara biraz teselli oldu. Gupta, “Hiçbir kullanıcı fonu risk altında değil. Bu yüzden o kadar da büyük bir anlaşma değil” dedi. “Herkes biraz seyreltildi ama doğrudan bir şey kaybetmedi.”

Erdemlilik simgesi

Compound kurucusu, kullanıcılara platformun kripto token’larını gönüllü olarak iade etmeleri için yalvardıktan sonra, bazıları bunu yaptı. Leshner, pazar sabahı itibariyle yaklaşık 117.000 comp token’ının (38,7 milyon dolar) iade edildiğini söyledi.

Compound, DeFi protokolleri için sıralama ve ölçümler sağlayan DeFi Llama’ya göre, toplam değeri 10,3 milyar dolar olan dünyanın en büyük beşinci DeFi protokolüdür. Greenspan, protokolün bu kaybı kolayca karşılayabileceğini ve birçoğunun büyük olasılıkla iade edileceğini söyledi. “Ancak daha büyük sorun, insanların sistemin düzgün çalışma yeteneğine olan güvenini kaybetmeleri olacaktır.”

Gupta, acil bir sorunun, Comptroller hesabının gelecekteki ödüller için ayrılmış olan token’ları vermesi olduğunu söyledi. Gupta, “Comptroller’ı Compound’ın kalbi olarak düşünebilirsiniz. Ödünç alma, ödünç verme ve ödüllendirme gibi tüm temel özellikleri kolaylaştırır.”

Comptroller, genellikle tek basamaklı bir APY olan belirli bir faiz oranında borçlulara kriptolarını sağlayan kullanıcılara ödül ödemek için kullanılan nakit havuzunu denetler.

Gupta, “Comptroller’ı çözücü yapmak için gelecekteki ödüllerin azaltılması gerekebilir” dedi.