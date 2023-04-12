Dead Island 2 nihayet bir haftadan biraz fazla bir süre içinde geliyor ve Deep Silver ve geliştirici Dambuster Studios, oyunu çalıştırmak için ne tür bir donanıma ihtiyacınız olacağını açıkladı. Dead Island 2 sistem gereksinimleri diğer oyunlara göre biraz acımasız davranıyor diyebiliriz.
Oyunu oynayabilmek için artık 8 GB RAM yetersiz kalıyor. Minimum 10 GB RAM talep eden oyun Ultra ayarlarda 16 GB RAM talep ediyor. Ayrıca minimumda AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.
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Minimum’dan Ultra’ya kadar Dead Island 2 PC gereksinimlerinin tamamını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
İçindekiler
Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps
- CPU: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ
- RAM: 10 GB
- GPU: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060
- Depolama: 70 GB
Önerilen
- Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Süper
- Depolama: 70 GB (SSD)
Yüksek
- Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps
- CPU: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070
- Depolama: 70 GB (SSD)
Ultra
- Çözünürlük/FPS: 4K/60fps
- CPU: AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K
- RAM: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6950 XT veya GeForce RTX 3090
- Depolama: 70 GB (SSD)
Deep Silver ayrıca Dead Island 2’nin konsol sürümleri ve daha fazlası hakkında bazı soruları yanıtlayarak PC özelliklerine bir Soru-Cevap ekledi. Kesin ayrıntılar hala açık olsa da, Dead Island 2’nin Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri 60 fps’yi hedeflerken, son nesil sürümleri 30 fps olacak gibi görünüyor.
Platformlar konusunda ne yazık ki oyun çapraz oyunu desteklemeyecek gibi görünüyor. Co-op’u düşündüğümüzde biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Bakalım oyun çıktığında nasıl bir satış performansı sergileyecek?