Dead Island 2 nihayet bir haftadan biraz fazla bir süre içinde geliyor ve Deep Silver ve geliştirici Dambuster Studios, oyunu çalıştırmak için ne tür bir donanıma ihtiyacınız olacağını açıkladı. Dead Island 2 sistem gereksinimleri diğer oyunlara göre biraz acımasız davranıyor diyebiliriz.

Oyunu oynayabilmek için artık 8 GB RAM yetersiz kalıyor. Minimum 10 GB RAM talep eden oyun Ultra ayarlarda 16 GB RAM talep ediyor. Ayrıca minimumda AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

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Minimum’dan Ultra’ya kadar Dead Island 2 PC gereksinimlerinin tamamını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum

Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps

CPU: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ

RAM: 10 GB

GPU: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060

Depolama: 70 GB

Önerilen

Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps

CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Süper

Depolama: 70 GB (SSD)

Yüksek

Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps

CPU: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070

Depolama: 70 GB (SSD)

Ultra

Çözünürlük/FPS: 4K/60fps

CPU: AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6950 XT veya GeForce RTX 3090

Depolama: 70 GB (SSD)

Deep Silver ayrıca Dead Island 2’nin konsol sürümleri ve daha fazlası hakkında bazı soruları yanıtlayarak PC özelliklerine bir Soru-Cevap ekledi. Kesin ayrıntılar hala açık olsa da, Dead Island 2’nin Xbox Series X/S ve PS5 sürümleri 60 fps’yi hedeflerken, son nesil sürümleri 30 fps olacak gibi görünüyor.

Platformlar konusunda ne yazık ki oyun çapraz oyunu desteklemeyecek gibi görünüyor. Co-op’u düşündüğümüzde biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Bakalım oyun çıktığında nasıl bir satış performansı sergileyecek?