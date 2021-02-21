Havacılık
De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu
De Havilland Canada (DHC), mevcut Dash 8 Q400 siparişlerinin tesliminin ardından üretimi durdurma kararı aldığını bildirdi. DHC’nin 2021 yılı içerisinde teslim etmesi gereken 19 adet siparişi var. Dash 8 Q400 teslimatı bekleyen hava yolu firmaları şunlar: Air Tanzania (1), Biman Bangladesh Airlines (2), Conair (2), Elin Group (3), Ethiopian Airlines (4), PAL Express (1), TAAG Angola Airlines (4), ismi belirsiz (2).
Göz atmak isteyebilirsiniz: COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
Dash 8 Q400 üretimi tekrar başlayacak
De Havilland Canada, üretimi durdurdu ama farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Firmadan gelen açıklama şu şekilde: Endüstrinin mevcut koşulları yeni sipariş almamızı engelledi. De Havilland, müşterilerine 2020 yılında sadece 20 adet uçak teslim etti.
Firmanın bu kararı Downsview montaj hattındaki 500 çalışanın geçici olarak işlerini kaybetmelerine neden olacak.
Bunlara rağmen, üretici uçağın geleceği hakkında umutlu ve Dash 8 programına yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Longview Aviation Capital Yönetim Kurulu Başkanı David Curtis: “ Sektör pandemiden kurtulduktan sonra Dash 8‘in endüstrisinin toparlanmasının önemli bir parçası haline gelmesini bekliyoruz,” dedi.
Dash 8 Q400, DHC-8-200 modeli üzerine geliştirilen, turboprop motorlu bölgesel bir yolcu uçağı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken uçak 2000 yılında uçmaya başladı. Uçağın üreticisi De Havilland Canada, 1984 yılında kuruldu. Sırasıyla Boeing (1988), Bombardier (1992) ve Longview Aviation Capital (2019) Kanadalı üreticiyi satın aldılar.
Dash 8 Q400 teknik özellikleri:
Yolcu kapasitesi: 70-78
Maksimum hız: 360 knot (667 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 27.000 ft (8.2300 m)
Gövde uzunluğu: 107 ft 8 in (32,81 m)
Kanat açıklığı: 93 ft 2 in (28,4 m)
Uçuş menzili: 1567 mil (2522 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 64.500 lb (29.260 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 61.750 lb (28.010 kg)
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Havacılık
COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
COMAC C-919 için mart ayında yapılacak olan doğal buzlanma denemeleri 2021 sonbaharına ertelendi. Erteleme, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Çin’in geliştirdiği C-919 uçağının testleri Ontario-Kanada’da gerçekleşecekti. Testlerin gerçekleşeceği ITPS (Canada’s International Test Pilots School)’den yetkililer ertelemeyi doğruladı. ITPS, COMAC firmasının ARJ21 uçağının testlerini de gerçekleştirmişti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Airbus, eskiyen Beluga ST’leri emekliye ayırmaya hazırlanıyor
COMAC C-919, son bir yıldır yoğun bir test süreci geçiriyor
Doğal buzlanma testlerinde bir meteoroloji uzmanı, her gün uçuş ekibine buzlanmayla karşılaşmaları için nereye uçacaklarını bildiriyor. Kokpitteki iki uçuş test mühendisi uçuş boyunca ihtiyaç duydukları verileri topluyor. Uçakta iletişimi kolaylaştırmak için birde ITPS’nin pilotu oluyor.
COMAC C-919’un son bir yılı:
- Ocak 2021‘in sonlarında, İç Moğolistan‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı.
- Ekim 2020‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi.
- Haziran 2020‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı.
- Ocak 2020’de aşırı düşük sıcaklık testleri gerçekleşti.
COMAC C-919’un geliştirme süreci 2008 yılında başladı ve ilk uçak 2011 yılında üretim hattından çıktı. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), şimdiye kadar 6 adet C-919 üretti. Uçak ilk uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı.
Teknik özellikleri:
- Yolcu kapasitesi: 156-168 kişi
- Uçuş menzili: 3.000NM (5.555KM)
- Uzunluğu: 38,9 M
- Kanat açıklığı: 33,6 M
- Maksimum kalkış ağırlığı: 78.900 KG
- Maksimum uçuş yüksekliği: 39.800 FT (12.200 M)
COMAC C-919; Boeing 737, Airbus A320 ile rekabet etmesi için geliştiriliyor. Ayrıca daha şimdiden 305 adet kesinleşen sipariş almış durumda. İlerleyen zamanda bu sınıftaki dar gövde yolcu uçağı rekabeti, Irkut MC-21 ile daha da kızışacak. Rusya ve Çin, Airbus ve Boeing’in pazardaki hegemonyasını kırmaya çalışacak.
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Havacılık
KLM, ilk sürdürülebilir yakıt ile yolculu uçuşu gerçekleştiren havayolu oldu
Hollanda‘lı milli hava yolu şirketi KLM, yolculu uçuşlarda ilk defa sürdürülebilir sentetik yakıt kullandı. Uçuş geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Buna ek olarak yine geçtiğimiz ay Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurmuştu. Uçakların ve motorlarının yapıları gereği yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olabiliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek
Shell uçuş için özel olarak 500 litre sürdürülebilir yakıt üretti
Amsterdam Schiphol’den Madrid Barajas Havalimanı’na yapıldı. Boeing 737 tipi uçak 500 litre sürdürülebilir sentetik kerosen karışımı ile gerçekleşti. Kullanılan yakıtı elde etmek için uçak yakıtı kerosene karbondioksit ve su karıştırdılar. Ayrıca karbondioksiti Amsterdam’daki bir hayvan çiftliği sağladı. Yakıtın üretimini ise Shell firması gerçekleştirdi.
KLM CEO‘su Pieter Elbers: “KLM’nin yenilenebilir kaynaklardan üretilen sentetik kerosen kullanarak sektördeki ilk uçuşu gerçekleştirmesinden gurur duyuyorum. Fosil yakıttan sürdürülebilir alternatiflere geçiş, havacılıktaki en büyük zorluklardan biri. Sürdürülebilir sentetik kerosen gelişimini teşvik etmek için bir süre önce çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaya başladık. Sentetik kerosenle yapılan bu ilk uçuş, bunun pratikte mümkün olduğunu ve ilerleyebileceğimizi gösteriyor,” dedi.
Shell Hollanda CEO‘su Marjan van Loon ise şu açıklamaları yaptı: “Ortaklarımızla birlikte durumu artık ölçeklendirmemiz, hızlandırmamız ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor.”
Son olarak, uçakların yakıtlarından dolayı çevreye verdiği zarar her zaman tartışma konusu olmuştur. Havayolu ulaşımını daha çevreci hale getirecek uygulamaların yaygınlaşması büyük önem taşımakta.
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Havacılık
Boeing 777X, testler için Alaska’ya uçtu
Boeing 777X, soğuk hava şartları testleri için Seattle’dan Alaska’nın Fairbanks Havalimanı’na uçtu. Bu testler soğuk hava şartlarında uçağın farklı kısımlarını nasıl tepkiler vereceğinin ölçülmesi için yapılıyor. Örneğin farklı metaller farklı oranlarda büzülme eğiliminde oluyor. Sıvılar viskozitelerini kaybedebiliyor. Plastik ve kauçuk malzemeler kırılgan hale gelebiliyor. Uçağın ilk teslimatı son ertelemenin ardından ancak 2023 yılında gerçekleşecek.
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Boeing 777X uçağına uygulanan testler şu aşamaları kapsıyor:
- Oldukça düşük sıcaklıklarda sistem davranışlarının doğrulanması.
- Kalkış iptali.
- Motor ve APU’nun soğuğa tabi tutulduktan sonra çalıştırılması.
- Reverse thrust’ın kar yağışı koşulunda test edilmesi.
Boeing bir süredir 737 MAX krizi dolayısıyla ciddi problemler yaşıyordu. Firma, 737 MAX’lerin tekrar uçuşlara başlayabilmesi için FAA ve EASA onaylarının alınmasının ardından biraz rahatladı. Ancak ocak ayının sonuna doğru firma, 777X uçaklarının 2023’ün sonuna kadar teslim etmeye başlayamayacağını açıkladı. Bu durum Boeing için yeni bir krizin habercisi. Boeing, gecikmenin bir nedeni olarak güncellenen sertifikasyon gereksinimlerini gösterdi. Bunun yanında teslimat programı ile ilgili olarak müşterilerle sürekli diyalog içinde olduklarını belirtti. Bu gecikmeyle birlikte Boeing’in 777X siparişleri 309’dan 191’e düştü. Son olarak 115 adet siparişle uçağın potansiyel en büyük müşterisi Emirates’in 45 adet siparişini 787 Dreamliner’a çevirme planları olduğu haberleri ortaya çıktı.
Boeing 777X (777-9) özellikleri:
- Yolsu sayısı: 400-425
- Menzil: 13.500 km
- Boy: 76,7 mt
- En: 64,8 mt-71,8 mt (kanatlar katlı-kanatlar açık)
- Maksimum kalkış ağırlığı: 351.534 kg
- Maksimum iniş ağırlığı: 252.651 kg
- Satış fiyatı: 442,2 milyon dolar
- Motor: General Electric GE9X
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