De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu

De Havilland Canada (DHC), mevcut Dash 8 Q400 siparişlerinin tesliminin ardından üretimi durdurma kararı aldığını bildirdi. DHC’nin 2021 yılı içerisinde teslim etmesi gereken 19 adet siparişi var. Dash 8 Q400 teslimatı bekleyen hava yolu firmaları şunlar: Air Tanzania (1), Biman Bangladesh Airlines (2), Conair (2), Elin Group (3), Ethiopian Airlines (4), PAL Express (1), TAAG Angola Airlines (4), ismi belirsiz (2).

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Dash 8 Q400 üretimi tekrar başlayacak

De Havilland Canada, üretimi durdurdu ama farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Firmadan gelen açıklama şu şekilde: Endüstrinin mevcut koşulları yeni sipariş almamızı engelledi. De Havilland, müşterilerine 2020 yılında sadece 20 adet uçak teslim etti.

Firmanın bu kararı Downsview montaj hattındaki 500 çalışanın geçici olarak işlerini kaybetmelerine neden olacak.

Bunlara rağmen, üretici uçağın geleceği hakkında umutlu ve Dash 8 programına yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Longview Aviation Capital Yönetim Kurulu Başkanı David Curtis: “ Sektör pandemiden kurtulduktan sonra Dash 8‘in endüstrisinin toparlanmasının önemli bir parçası haline gelmesini bekliyoruz,” dedi.

Dash 8 Q400, DHC-8-200 modeli üzerine geliştirilen, turboprop motorlu bölgesel bir yolcu uçağı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken uçak 2000 yılında uçmaya başladı. Uçağın üreticisi De Havilland Canada, 1984 yılında kuruldu. Sırasıyla Boeing (1988), Bombardier (1992) ve Longview Aviation Capital (2019) Kanadalı üreticiyi satın aldılar.

Dash 8 Q400 teknik özellikleri:

Yolcu kapasitesi: 70-78

Maksimum hız: 360 knot (667 km/s)

Maksimum uçuş yüksekliği: 27.000 ft (8.2300 m)

Gövde uzunluğu: 107 ft 8 in (32,81 m)

Kanat açıklığı: 93 ft 2 in (28,4 m)

Uçuş menzili: 1567 mil (2522 km)

Maksimum kalkış ağırlığı: 64.500 lb (29.260 kg)

Maksimum iniş ağırlığı: 61.750 lb (28.010 kg)

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