Havacılık
COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
COMAC C-919 için mart ayında yapılacak olan doğal buzlanma denemeleri 2021 sonbaharına ertelendi. Erteleme, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Çin’in geliştirdiği C-919 uçağının testleri Ontario-Kanada’da gerçekleşecekti. Testlerin gerçekleşeceği ITPS (Canada’s International Test Pilots School)’den yetkililer ertelemeyi doğruladı. ITPS, COMAC firmasının ARJ21 uçağının testlerini de gerçekleştirmişti.
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COMAC C-919, son bir yıldır yoğun bir test süreci geçiriyor
Doğal buzlanma testlerinde bir meteoroloji uzmanı, her gün uçuş ekibine buzlanmayla karşılaşmaları için nereye uçacaklarını bildiriyor. Kokpitteki iki uçuş test mühendisi uçuş boyunca ihtiyaç duydukları verileri topluyor. Uçakta iletişimi kolaylaştırmak için birde ITPS’nin pilotu oluyor.
COMAC C-919’un son bir yılı:
- Ocak 2021‘in sonlarında, İç Moğolistan‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı.
- Ekim 2020‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi.
- Haziran 2020‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı.
- Ocak 2020’de aşırı düşük sıcaklık testleri gerçekleşti.
COMAC C-919’un geliştirme süreci 2008 yılında başladı ve ilk uçak 2011 yılında üretim hattından çıktı. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), şimdiye kadar 6 adet C-919 üretti. Uçak ilk uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı.
Teknik özellikleri:
- Yolcu kapasitesi: 156-168 kişi
- Uçuş menzili: 3.000NM (5.555KM)
- Uzunluğu: 38,9 M
- Kanat açıklığı: 33,6 M
- Maksimum kalkış ağırlığı: 78.900 KG
- Maksimum uçuş yüksekliği: 39.800 FT (12.200 M)
COMAC C-919; Boeing 737, Airbus A320 ile rekabet etmesi için geliştiriliyor. Ayrıca daha şimdiden 305 adet kesinleşen sipariş almış durumda. İlerleyen zamanda bu sınıftaki dar gövde yolcu uçağı rekabeti, Irkut MC-21 ile daha da kızışacak. Rusya ve Çin, Airbus ve Boeing’in pazardaki hegemonyasını kırmaya çalışacak.
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Havacılık
KLM, ilk sürdürülebilir yakıt ile yolculu uçuşu gerçekleştiren havayolu oldu
Hollanda‘lı milli hava yolu şirketi KLM, yolculu uçuşlarda ilk defa sürdürülebilir sentetik yakıt kullandı. Uçuş geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Buna ek olarak yine geçtiğimiz ay Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurmuştu. Uçakların ve motorlarının yapıları gereği yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olabiliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek
Shell uçuş için özel olarak 500 litre sürdürülebilir yakıt üretti
Amsterdam Schiphol’den Madrid Barajas Havalimanı’na yapıldı. Boeing 737 tipi uçak 500 litre sürdürülebilir sentetik kerosen karışımı ile gerçekleşti. Kullanılan yakıtı elde etmek için uçak yakıtı kerosene karbondioksit ve su karıştırdılar. Ayrıca karbondioksiti Amsterdam’daki bir hayvan çiftliği sağladı. Yakıtın üretimini ise Shell firması gerçekleştirdi.
KLM CEO‘su Pieter Elbers: “KLM’nin yenilenebilir kaynaklardan üretilen sentetik kerosen kullanarak sektördeki ilk uçuşu gerçekleştirmesinden gurur duyuyorum. Fosil yakıttan sürdürülebilir alternatiflere geçiş, havacılıktaki en büyük zorluklardan biri. Sürdürülebilir sentetik kerosen gelişimini teşvik etmek için bir süre önce çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaya başladık. Sentetik kerosenle yapılan bu ilk uçuş, bunun pratikte mümkün olduğunu ve ilerleyebileceğimizi gösteriyor,” dedi.
Shell Hollanda CEO‘su Marjan van Loon ise şu açıklamaları yaptı: “Ortaklarımızla birlikte durumu artık ölçeklendirmemiz, hızlandırmamız ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor.”
Son olarak, uçakların yakıtlarından dolayı çevreye verdiği zarar her zaman tartışma konusu olmuştur. Havayolu ulaşımını daha çevreci hale getirecek uygulamaların yaygınlaşması büyük önem taşımakta.
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Havacılık
Boeing 777X, testler için Alaska’ya uçtu
Boeing 777X, soğuk hava şartları testleri için Seattle’dan Alaska’nın Fairbanks Havalimanı’na uçtu. Bu testler soğuk hava şartlarında uçağın farklı kısımlarını nasıl tepkiler vereceğinin ölçülmesi için yapılıyor. Örneğin farklı metaller farklı oranlarda büzülme eğiliminde oluyor. Sıvılar viskozitelerini kaybedebiliyor. Plastik ve kauçuk malzemeler kırılgan hale gelebiliyor. Uçağın ilk teslimatı son ertelemenin ardından ancak 2023 yılında gerçekleşecek.
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Boeing 777X uçağına uygulanan testler şu aşamaları kapsıyor:
- Oldukça düşük sıcaklıklarda sistem davranışlarının doğrulanması.
- Kalkış iptali.
- Motor ve APU’nun soğuğa tabi tutulduktan sonra çalıştırılması.
- Reverse thrust’ın kar yağışı koşulunda test edilmesi.
Boeing bir süredir 737 MAX krizi dolayısıyla ciddi problemler yaşıyordu. Firma, 737 MAX’lerin tekrar uçuşlara başlayabilmesi için FAA ve EASA onaylarının alınmasının ardından biraz rahatladı. Ancak ocak ayının sonuna doğru firma, 777X uçaklarının 2023’ün sonuna kadar teslim etmeye başlayamayacağını açıkladı. Bu durum Boeing için yeni bir krizin habercisi. Boeing, gecikmenin bir nedeni olarak güncellenen sertifikasyon gereksinimlerini gösterdi. Bunun yanında teslimat programı ile ilgili olarak müşterilerle sürekli diyalog içinde olduklarını belirtti. Bu gecikmeyle birlikte Boeing’in 777X siparişleri 309’dan 191’e düştü. Son olarak 115 adet siparişle uçağın potansiyel en büyük müşterisi Emirates’in 45 adet siparişini 787 Dreamliner’a çevirme planları olduğu haberleri ortaya çıktı.
Boeing 777X (777-9) özellikleri:
- Yolsu sayısı: 400-425
- Menzil: 13.500 km
- Boy: 76,7 mt
- En: 64,8 mt-71,8 mt (kanatlar katlı-kanatlar açık)
- Maksimum kalkış ağırlığı: 351.534 kg
- Maksimum iniş ağırlığı: 252.651 kg
- Satış fiyatı: 442,2 milyon dolar
- Motor: General Electric GE9X
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Havacılık
Airbus, eskiyen Beluga ST’leri emekliye ayırmaya hazırlanıyor
Airbus Beluga XL, artık eskiyen Beluga ST’lerin yerini alacak. Kısa zaman içerisinde Beluga XL’lar ETOPS sertifikasını almak için Atlantik Okyanusunu aşacak. Gelişmeyi Royal Aeronautical Society etkinliğinde uçağın başmühendisi Pascal Vialleton duyurdu. Pascal Vialleton ayrıca uçağın sertifikasyon sürecini 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını belirtti. Airbus, 2023 yılının sonunda 6 adet Beluga XL’ın mevcut 5 adetlik Beluga ST filosunun yerini alacağını belirtiyor.
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ETOPS sertifikası nedir?
ETOPS’un açılımı “Extended-range Twin Engine Operation Performance Standarts.” Ya da daha kısa haliyle “Extended Twin Engine Operations.” ETOPS, çift motorlu uçakların acil bir durumda tek motorla ne kadar süre havada kalabileceklerini düzenliyor. 2015 yılında Qatar Airways’de uçmaya başlayan Airbus A350, 370 dakikalık bir ETOPS süresi elde ederek rekor kırmıştı.
Airbus Beluga XL, ETOPS 180 sertifikasını edinerek büyük boyutlu ekipmanları Atlantik Okyanusu boyunca taşıyabilme yeterliliğine kavuşacak. ETOPS 180 sertifikası, inmek istediği havaalanına tek motorlu olarak 180 dakika boyunca uçabilen uçaklara veriliyor. Beluga XL uçakları ABD’den fırlatılacak uyduların taşınmaları için de kullanılacaklar.
Beluga’lar ismini popüler bir balina türünden alıyor ve Airbus’ın A330-200 uçakları temel alınarak geliştirildiler. Bu dev uçaklar Airbus’ların parçalarını son montaj hattına taşımak için kullanılıyor. Teknoloji harikası Airbus A350 XWB uçaklarının aeleronları Ankara’da TUSAŞ tarafından üretiliyor. Bu nedenle yılın belli zamanlarında Beluga’ları Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görmek mümkün.
Airbus Beluga XL ilk uçuşunu 19 Temmuz 2018’de gerçekleştirdi. Daha sonra 13 Kasım 2019’da tip sertifikasını aldı. Son olarak 9 Ocak 2020 tarihinde hizmete girdi. Şuan 1 adet uçak aktif hizmette bulunuyor. Beluga XL, Beluga ST modeline göre, 6 metre daha uzun ve 1 metre daha geniş. Bu sayede %30 daha fazla taşıma kapasitesine sahip.
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