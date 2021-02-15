COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi

COMAC C-919 için mart ayında yapılacak olan doğal buzlanma denemeleri 2021 sonbaharına ertelendi. Erteleme, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Çin’in geliştirdiği C-919 uçağının testleri Ontario-Kanada’da gerçekleşecekti. Testlerin gerçekleşeceği ITPS (Canada’s International Test Pilots School)’den yetkililer ertelemeyi doğruladı. ITPS, COMAC firmasının ARJ21 uçağının testlerini de gerçekleştirmişti.

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COMAC C-919, son bir yıldır yoğun bir test süreci geçiriyor

Doğal buzlanma testlerinde bir meteoroloji uzmanı, her gün uçuş ekibine buzlanmayla karşılaşmaları için nereye uçacaklarını bildiriyor. Kokpitteki iki uçuş test mühendisi uçuş boyunca ihtiyaç duydukları verileri topluyor. Uçakta iletişimi kolaylaştırmak için birde ITPS’nin pilotu oluyor.

COMAC C-919’un son bir yılı:

Ocak 2021 ‘in sonlarında, İç Moğolistan ‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı.

‘in sonlarında, ‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı. Ekim 2020 ‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi.

‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi. Haziran 2020 ‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı.

‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı. Ocak 2020’de aşırı düşük sıcaklık testleri gerçekleşti.

COMAC C-919’un geliştirme süreci 2008 yılında başladı ve ilk uçak 2011 yılında üretim hattından çıktı. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), şimdiye kadar 6 adet C-919 üretti. Uçak ilk uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı.

Teknik özellikleri:

Yolcu kapasitesi: 156-168 kişi

156-168 kişi Uçuş menzili: 3.000NM (5.555KM)

3.000NM (5.555KM) Uzunluğu: 38,9 M

38,9 M Kanat açıklığı: 33,6 M

33,6 M Maksimum kalkış ağırlığı: 78.900 KG

78.900 KG Maksimum uçuş yüksekliği: 39.800 FT (12.200 M)

COMAC C-919; Boeing 737, Airbus A320 ile rekabet etmesi için geliştiriliyor. Ayrıca daha şimdiden 305 adet kesinleşen sipariş almış durumda. İlerleyen zamanda bu sınıftaki dar gövde yolcu uçağı rekabeti, Irkut MC-21 ile daha da kızışacak. Rusya ve Çin, Airbus ve Boeing’in pazardaki hegemonyasını kırmaya çalışacak.

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