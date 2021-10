DC FanDome: Etkinlikten Önemli Duyurular, Batman ve Diğerleri

DC Comics ve Warner Bros. dün yıllık olarak düzenledikleri ikinci Fandome etkinliğini gerçekleştirdiler. Etkinlikte yeni filmlerden ve dizilerden fragmanlar gördük. Bir de yeni oyunlardan videolar izledik. İşte detaylar:

BATMAN FİLMİNDEN YENİ FRAGMAN

Önümüzdeki sene çıkacak yeni Batman filmi The Batman’den ikinci bir fragman etkinlikte gösterildi. İlk fragman izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti ve filme olan beklentiyi kesinlikle arttırmıştı. İkincisi ise ilk fragmanın yanında biraz sönük kaldı. Kızgın bir Batman gördük sadece ve kendisinin intikam olduğunu öğrendik. Riddler’dan bazı kesitler gördük, korku veriyordu ama Paul Dano’nun yüzünü net olarak göremedik hala. Selina Kyle, namıdiğer Catwoman’dan önemli sahneler gördük. Genel olarak iyi gözüken ama içerik olarak sönük bir fragmandı. The Batman, 4 Mart 2022 tarihinde sinemalarda olacak.

SHAZAM ANTİ KAHRAMANI BLACK ADAM FRAGMANI

Dwayne Johnson’un canlandırdığı Black Adam filmi yıllardır geliştirme aşamasındaydı. Ama bu Fandome etkinliğiyle beraber artık filmin çıkışa yakın olduğunu öğrendik. Bir de kısa bir fragman gördük. Açıkçası fragman oldukça iyi gözüküyor. Dwayne Johnson da bu projeye bağlılığını “Black Adam olmak için doğmuşum,” sözleriyle gösterdi. Bu fragmandan sonra eminim ki bu filmi bekleyen kişilerin sayısı bir hayli artacaktır. Black Adam 29 Temmuz 2022’de sinemalarda olacak.

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE OYUNU

Suicide Squad gerçekten oyunun isminde söylendiği gibi Justice League’i öldürebilir mi şüpheli olsa da en azından bunu deneyeceğimiz bir oyun önümüzdeki sene gelecek. Bu oyun ilk olarak geçen senenin FanDome etkinliğinde tanıtılmıştı. Oyun, oldukça sevilen Batman: Arkham oyununun arkasındaki ekipo Rocksteady Studios tarafından geliştiriliyor. Bu yılki etkinlikte de oyundan yeni bir video izledik. Karşımızda Superman varken Harley Quinn’i oynamak gerçekten haksızlık olacak gibi gözüküyor. Suicide Squad: Kill The Justice League, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için 2022 yılında çıkış yapacak.

THE FLASH İLE ÇOKLU EVRENLERE GİRİŞ YAPILIYOR

Son zamanlarda yalnızca Marvel değil, DC de çoklu evrenlere giriş yapıyor. Uzun süredir ertelenen The Flash filmi çoklu evrenleri konu alacak. Ezra Miller’ın Flash’ının yanında hem Ben Affleck’in hem de Michael Keaton’un Batman’ini de göreceğiz. The Flash, 4 Kasım 2022’de sinemalarda olacak.

AQUAMAN VE SHAZAM DEVAM FİLMLERİNİN KAMERA ARKASI KESİTLERİ

Aquaman and the Lost Kingdom ve Shazam!: Fury of the Gods filmleri henüz çıkışa hazır değil. Ancak DC yine de iki devam filminden de bazı kamera arkası sahneleri gösterdi.

GOTHAM KNIGHTS OYUNUNA DERİN BAKIŞ

Rocksteady Squicide Squad oyunu üzerinde çalışırken Warner Bros. Games Montreal stüdyosu da yeni Arkham tarzına sahip macera oyunu Gotham Knights’ı geliştirmeye devam ediyor. Oyun normalde 2021 yılında bekleniyordu. Ancak seneye ertelendi. Oyuncular, bu açık dünya aksiyon RPG oyununda Batgirl, Nightwing, Robin ve Red Hood gibi karakterleri oynayabilecekler.

HBO MAX DİZİSİ PEACEMAKER’DAN YENİ FRAGMAN

Son The Suicide Squad filminde gösterilen Peacemaker karakteri yeni HBO Max dizisinde kendi hikayesine sahip oluyor. John Cena’nın canlandırdığı karakter isminden de anlaşılacağı üzere dünyaya barış getirmeye çalışıyor. Dizinin yazarı ve yönetmeni James Gunn, bu projesinde komedi ve aksiyonu bir araya getiriyor. Peacemaker ilk bölümüyle 13 Ocak 2022’de gösterime girecek.

DİĞER DC DİZİLERİNDEN YENİ FRAGMANLAR

FanDome etkinliğinde ayrıca Batwoman, The Flash, Superman & Lois, Supergirl, Legends of Tomorrow, Stargirl ve animasyon dizileri Aquaman: King of Atlantis ile Harley Quinn’den yeni sezon fragmanları gördük. Ayrıca Young Justice, Titans ve Doom Patrol de yeni sezonda HBO Max için yenilenmiş. Young Justice’in yeni sezonundan 2 bölüm yayınlandı bile.