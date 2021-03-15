Dassault Falcon 6X, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Falcon 6X, Dassault Aviation firmasının geniş gövdeli iş jeti. Uçak 10 Mart’ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve sertifikasyon sürecini başlattı. İş jeti 2022 yılının sonuna doğru hizmete girecek. Firmanın sahibi Dassault ailesinin bir üyesi Oliver Dassault, 7 Mart tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Dassault Falcon 6X, 2,5 saatlik uçuş gerçekleştirdi

Falcon 6X, Dassault Aviation’ın Bordeaux yakınlarındaki Mérignac tesisinden saat 14:45‘te kalktı. Bu ilk uçuş 2,5 saat sürdü. Pilotlar uçuş esnasında uçağın motor tepkilerini ve kilit sistemlerinin davranışlarını test ettiler. Buna ek olarak pilotlar 40.000 feet yüksekliğe ve 0,8 mach hıza ulaştılar.

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Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu uçuş Dassault için bir kilometre taşıdır. Ayrıca bugünün başarısını pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybeden Oliver Dassault’a adadık. 6X, Dassault Aviation‘ın saygı duyduğu askeri bilgi birikimi ve ticari havacılık uzmanlığının birleşiminin en son örneğidir.”

Falcon 6X modeli iş jetleri arasındaki en geniş ve en uzun kabine sahip. Uçak 5.500 NM menzile sahip. Bu sayede Londra‘dan Hong Kong‘a veya Los Angeles‘tan Moskova‘ya aktarmasız uçabilecek. Ayrıca Falcon 6X, dijital uçuş kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonuna da sahip. Bunun yanında uçakta FalconEye kombine görüş sistemi mevcut. Bu sayede karanlıkta veya kötü hava koşullarında yaklaşmalar daha güvenli olacak.

Dassault Falcon 6X’in teknik özellikleri

Maksimum hız: 370 kias (685 km/s)

Maksimum uçuş yüksekliği: 51.000 ft (15.545 mt)

Gövde uzunluğu: 84,3 ft (25,68 mt)

Kanat açıklığı: 85,1 ft (25,94 mt)

Uçuş menzili: 5.500 nm (10.186 km)

Maksimum kalkış ağırlığı: 77.460 lb (35.135 kg)

Maksimum iniş ağırlığı: 66.190 lb (30.025 kg)

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