Havacılık
Dassault Falcon 6X, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Falcon 6X, Dassault Aviation firmasının geniş gövdeli iş jeti. Uçak 10 Mart’ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve sertifikasyon sürecini başlattı. İş jeti 2022 yılının sonuna doğru hizmete girecek. Firmanın sahibi Dassault ailesinin bir üyesi Oliver Dassault, 7 Mart tarihinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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Dassault Falcon 6X, 2,5 saatlik uçuş gerçekleştirdi
Falcon 6X, Dassault Aviation’ın Bordeaux yakınlarındaki Mérignac tesisinden saat 14:45‘te kalktı. Bu ilk uçuş 2,5 saat sürdü. Pilotlar uçuş esnasında uçağın motor tepkilerini ve kilit sistemlerinin davranışlarını test ettiler. Buna ek olarak pilotlar 40.000 feet yüksekliğe ve 0,8 mach hıza ulaştılar.
Dassault Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Eric Trappier yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu uçuş Dassault için bir kilometre taşıdır. Ayrıca bugünün başarısını pazar günü trajik bir kazada hayatını kaybeden Oliver Dassault’a adadık. 6X, Dassault Aviation‘ın saygı duyduğu askeri bilgi birikimi ve ticari havacılık uzmanlığının birleşiminin en son örneğidir.”
Falcon 6X modeli iş jetleri arasındaki en geniş ve en uzun kabine sahip. Uçak 5.500 NM menzile sahip. Bu sayede Londra‘dan Hong Kong‘a veya Los Angeles‘tan Moskova‘ya aktarmasız uçabilecek. Ayrıca Falcon 6X, dijital uçuş kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonuna da sahip. Bunun yanında uçakta FalconEye kombine görüş sistemi mevcut. Bu sayede karanlıkta veya kötü hava koşullarında yaklaşmalar daha güvenli olacak.
Dassault Falcon 6X’in teknik özellikleri
Maksimum hız: 370 kias (685 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 51.000 ft (15.545 mt)
Gövde uzunluğu: 84,3 ft (25,68 mt)
Kanat açıklığı: 85,1 ft (25,94 mt)
Uçuş menzili: 5.500 nm (10.186 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 77.460 lb (35.135 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 66.190 lb (30.025 kg)
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Havacılık
De Havilland, Dash 8 Q400 uçağının üretimini durdurdu
De Havilland Canada (DHC), mevcut Dash 8 Q400 siparişlerinin tesliminin ardından üretimi durdurma kararı aldığını bildirdi. DHC’nin 2021 yılı içerisinde teslim etmesi gereken 19 adet siparişi var. Dash 8 Q400 teslimatı bekleyen hava yolu firmaları şunlar: Air Tanzania (1), Biman Bangladesh Airlines (2), Conair (2), Elin Group (3), Ethiopian Airlines (4), PAL Express (1), TAAG Angola Airlines (4), ismi belirsiz (2).
Göz atmak isteyebilirsiniz: COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
Dash 8 Q400 üretimi tekrar başlayacak
De Havilland Canada, üretimi durdurdu ama farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. Firmadan gelen açıklama şu şekilde: Endüstrinin mevcut koşulları yeni sipariş almamızı engelledi. De Havilland, müşterilerine 2020 yılında sadece 20 adet uçak teslim etti.
Firmanın bu kararı Downsview montaj hattındaki 500 çalışanın geçici olarak işlerini kaybetmelerine neden olacak.
Bunlara rağmen, üretici uçağın geleceği hakkında umutlu ve Dash 8 programına yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Longview Aviation Capital Yönetim Kurulu Başkanı David Curtis: “ Sektör pandemiden kurtulduktan sonra Dash 8‘in endüstrisinin toparlanmasının önemli bir parçası haline gelmesini bekliyoruz,” dedi.
Dash 8 Q400, DHC-8-200 modeli üzerine geliştirilen, turboprop motorlu bölgesel bir yolcu uçağı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken uçak 2000 yılında uçmaya başladı. Uçağın üreticisi De Havilland Canada, 1984 yılında kuruldu. Sırasıyla Boeing (1988), Bombardier (1992) ve Longview Aviation Capital (2019) Kanadalı üreticiyi satın aldılar.
Dash 8 Q400 teknik özellikleri:
Yolcu kapasitesi: 70-78
Maksimum hız: 360 knot (667 km/s)
Maksimum uçuş yüksekliği: 27.000 ft (8.2300 m)
Gövde uzunluğu: 107 ft 8 in (32,81 m)
Kanat açıklığı: 93 ft 2 in (28,4 m)
Uçuş menzili: 1567 mil (2522 km)
Maksimum kalkış ağırlığı: 64.500 lb (29.260 kg)
Maksimum iniş ağırlığı: 61.750 lb (28.010 kg)
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Havacılık
COMAC C-919 uçağının buzlanma testleri sonbahara ertelendi
COMAC C-919 için mart ayında yapılacak olan doğal buzlanma denemeleri 2021 sonbaharına ertelendi. Erteleme, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Çin’in geliştirdiği C-919 uçağının testleri Ontario-Kanada’da gerçekleşecekti. Testlerin gerçekleşeceği ITPS (Canada’s International Test Pilots School)’den yetkililer ertelemeyi doğruladı. ITPS, COMAC firmasının ARJ21 uçağının testlerini de gerçekleştirmişti.
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COMAC C-919, son bir yıldır yoğun bir test süreci geçiriyor
Doğal buzlanma testlerinde bir meteoroloji uzmanı, her gün uçuş ekibine buzlanmayla karşılaşmaları için nereye uçacaklarını bildiriyor. Kokpitteki iki uçuş test mühendisi uçuş boyunca ihtiyaç duydukları verileri topluyor. Uçakta iletişimi kolaylaştırmak için birde ITPS’nin pilotu oluyor.
COMAC C-919’un son bir yılı:
- Ocak 2021‘in sonlarında, İç Moğolistan‘daki aşırı düşük sıcaklık testlerini tamamladı.
- Ekim 2020‘nin sonunda ilk hava gösterisi uçuşunu gerçekleştirdi.
- Haziran 2020‘nin sonunda, yüksek sıcaklıkta özel uçuş testleri tamamlandı.
- Ocak 2020’de aşırı düşük sıcaklık testleri gerçekleşti.
COMAC C-919’un geliştirme süreci 2008 yılında başladı ve ilk uçak 2011 yılında üretim hattından çıktı. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), şimdiye kadar 6 adet C-919 üretti. Uçak ilk uçuşunu 5 Mayıs 2017 tarihinde yaptı.
Teknik özellikleri:
- Yolcu kapasitesi: 156-168 kişi
- Uçuş menzili: 3.000NM (5.555KM)
- Uzunluğu: 38,9 M
- Kanat açıklığı: 33,6 M
- Maksimum kalkış ağırlığı: 78.900 KG
- Maksimum uçuş yüksekliği: 39.800 FT (12.200 M)
COMAC C-919; Boeing 737, Airbus A320 ile rekabet etmesi için geliştiriliyor. Ayrıca daha şimdiden 305 adet kesinleşen sipariş almış durumda. İlerleyen zamanda bu sınıftaki dar gövde yolcu uçağı rekabeti, Irkut MC-21 ile daha da kızışacak. Rusya ve Çin, Airbus ve Boeing’in pazardaki hegemonyasını kırmaya çalışacak.
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Havacılık
KLM, ilk sürdürülebilir yakıt ile yolculu uçuşu gerçekleştiren havayolu oldu
Hollanda‘lı milli hava yolu şirketi KLM, yolculu uçuşlarda ilk defa sürdürülebilir sentetik yakıt kullandı. Uçuş geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Buna ek olarak yine geçtiğimiz ay Boeing, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıt harcayan uçak üreteceğini duyurmuştu. Uçakların ve motorlarının yapıları gereği yakıt karışımının en fazla %50’si sürdürülebilir yakıt olabiliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Boeing, 2030’a kadar %100 sürdürülebilir yakıt kullanan uçaklar üretecek
Shell uçuş için özel olarak 500 litre sürdürülebilir yakıt üretti
Amsterdam Schiphol’den Madrid Barajas Havalimanı’na yapıldı. Boeing 737 tipi uçak 500 litre sürdürülebilir sentetik kerosen karışımı ile gerçekleşti. Kullanılan yakıtı elde etmek için uçak yakıtı kerosene karbondioksit ve su karıştırdılar. Ayrıca karbondioksiti Amsterdam’daki bir hayvan çiftliği sağladı. Yakıtın üretimini ise Shell firması gerçekleştirdi.
KLM CEO‘su Pieter Elbers: “KLM’nin yenilenebilir kaynaklardan üretilen sentetik kerosen kullanarak sektördeki ilk uçuşu gerçekleştirmesinden gurur duyuyorum. Fosil yakıttan sürdürülebilir alternatiflere geçiş, havacılıktaki en büyük zorluklardan biri. Sürdürülebilir sentetik kerosen gelişimini teşvik etmek için bir süre önce çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaya başladık. Sentetik kerosenle yapılan bu ilk uçuş, bunun pratikte mümkün olduğunu ve ilerleyebileceğimizi gösteriyor,” dedi.
Shell Hollanda CEO‘su Marjan van Loon ise şu açıklamaları yaptı: “Ortaklarımızla birlikte durumu artık ölçeklendirmemiz, hızlandırmamız ve ticari olarak uygulanabilir hale getirmemiz gerekiyor.”
Son olarak, uçakların yakıtlarından dolayı çevreye verdiği zarar her zaman tartışma konusu olmuştur. Havayolu ulaşımını daha çevreci hale getirecek uygulamaların yaygınlaşması büyük önem taşımakta.
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