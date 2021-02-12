Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodları internette satıldı!

Cyberpunk 2077, çıktığı günden bu yana rahat bir nefes alamadı. İlk günden bu yana buglarla gündeme gelen oyun, bu kez de hack saldırısının kurbanı oldu. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı CD Projekt Red’in (CDPR) maruz kaldığı siber saldırı sonucu oyunun kaynak kodları ele geçirilmişti. Ve sonuç olarak, son haberlere göre, hackerlar bu kodları sattı bile. Buna ek olarak, The Witcher 3 gibi diğer CDPR oyunlarının da kaderi aynı olabilir…

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Hackerlar, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodlarını açık arttırmada sattı

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6 — KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021

CD Red Projekt’in 2 gün önce uğradığını açıkladığı ‘ransomware (fidye isteyen yazılım)’ saldırısının sonuçları bugün belli oldu. Dark web izleme kurumu KELA, Cyberpunk 2077’nin kaynak kodlarının açık arttırma sonucu satıldığını açıkladı. Dahası, The Witcher 3 (oyunun birkaç versiyonu) ve Gwent de aynı kaderi paylaşıyor. Buna ek olarak, KELA’nın raporuna göre, hackerların açık arttırmayı kapatmasının nedeni ise “tatmin edici bir teklif” almış olmaları. Bu teklifin miktarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak, hackerlar açık arttırmayı ilk açtıklarında direkt satış fiyatı olarak 7 Milyon ABD doları istiyordu. Bu ücret, aynı zamanda oyunların yapımcısı CD Red Projekt’ten istedikleri fiyattı.

The amount of people that are thinking this was done by a disgruntled gamer is laughable. Judging by the ransom note that was shared, this was done by a ransomware group we track as "HelloKitty". This has nothing to do with disgruntled gamers and is just your average ransomware. https://t.co/RYJOxWc5mZ — Fabian Wosar (@fwosar) February 9, 2021

Saldırı ilk ortaya çıktığında birçok kişi bunun basit bir ‘ransomware (fidye yazılım)’ atağı olduğunu düşünüyordu. Hatta, bazı insanlar, bu saldırıyı “Cyberpunk 2077 dolayısıyla firmaya sinirlenen bir oyun severin işi” şeklinde bile tanımladı. Fakat, konu üzerindeki son konsensüs bunu “HelloKitty” adlı bir hacker grubun yaptığı yönünde. Yine de, bu konuda henüz net bir bilgi veya resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.

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CD Red Projekt fidyeyi ödeyerek olanları engelleyebilirdi

CD Projekt Red aslında bu olanların önüne geçebilirdi. Hackerlar, CDPR ile ilk kurdukları kontakta kendileri ile 48 saat içinde iletişime geçmelerini söylemişti. Bunun yanında, firmaya çeşitli tehditler savurmuştu. Ve bugün itibariyle öğrendiğimize göre, hackerlar firmaya 7 Milyon ABD doları ödemeleri halinde anlaşabileceklerini de iletmiş. CD Red Projekt dün yaptığı açıklama da sonucu ne olursa olsun bu parayı ödemeyeceğini söylemişti. Bugün kaynak kodlarının satılmasının ardından şirketin fidyeyi ödememe kararı tartışmaya açık bir hale geldi. Ancak, ahlak dışı ve illegal iş yapan hackerlara boyun eğmemeleri ise kesinlikle takdire şayan…

Kaynak: IGN, GameInformer