Oyun
Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodları internette satıldı!
Cyberpunk 2077, çıktığı günden bu yana rahat bir nefes alamadı. İlk günden bu yana buglarla gündeme gelen oyun, bu kez de hack saldırısının kurbanı oldu. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı CD Projekt Red’in (CDPR) maruz kaldığı siber saldırı sonucu oyunun kaynak kodları ele geçirilmişti. Ve sonuç olarak, son haberlere göre, hackerlar bu kodları sattı bile. Buna ek olarak, The Witcher 3 gibi diğer CDPR oyunlarının da kaderi aynı olabilir…
Hazır konu oyunlarken, sizler için özenle hazırladığımız oyuncu laptopları listesine göz atmanızı tavsiye ederiz!
Hackerlar, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodlarını açık arttırmada sattı
Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6
— KELA (@Intel_by_KELA) February 11, 2021
CD Red Projekt’in 2 gün önce uğradığını açıkladığı ‘ransomware (fidye isteyen yazılım)’ saldırısının sonuçları bugün belli oldu. Dark web izleme kurumu KELA, Cyberpunk 2077’nin kaynak kodlarının açık arttırma sonucu satıldığını açıkladı. Dahası, The Witcher 3 (oyunun birkaç versiyonu) ve Gwent de aynı kaderi paylaşıyor. Buna ek olarak, KELA’nın raporuna göre, hackerların açık arttırmayı kapatmasının nedeni ise “tatmin edici bir teklif” almış olmaları. Bu teklifin miktarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak, hackerlar açık arttırmayı ilk açtıklarında direkt satış fiyatı olarak 7 Milyon ABD doları istiyordu. Bu ücret, aynı zamanda oyunların yapımcısı CD Red Projekt’ten istedikleri fiyattı.
The amount of people that are thinking this was done by a disgruntled gamer is laughable. Judging by the ransom note that was shared, this was done by a ransomware group we track as "HelloKitty". This has nothing to do with disgruntled gamers and is just your average ransomware. https://t.co/RYJOxWc5mZ
— Fabian Wosar (@fwosar) February 9, 2021
Saldırı ilk ortaya çıktığında birçok kişi bunun basit bir ‘ransomware (fidye yazılım)’ atağı olduğunu düşünüyordu. Hatta, bazı insanlar, bu saldırıyı “Cyberpunk 2077 dolayısıyla firmaya sinirlenen bir oyun severin işi” şeklinde bile tanımladı. Fakat, konu üzerindeki son konsensüs bunu “HelloKitty” adlı bir hacker grubun yaptığı yönünde. Yine de, bu konuda henüz net bir bilgi veya resmi bir açıklama olmadığını belirtelim.
İlgili haber: CD Projekt Red’e hack saldırısı!
CD Red Projekt fidyeyi ödeyerek olanları engelleyebilirdi
CD Projekt Red aslında bu olanların önüne geçebilirdi. Hackerlar, CDPR ile ilk kurdukları kontakta kendileri ile 48 saat içinde iletişime geçmelerini söylemişti. Bunun yanında, firmaya çeşitli tehditler savurmuştu. Ve bugün itibariyle öğrendiğimize göre, hackerlar firmaya 7 Milyon ABD doları ödemeleri halinde anlaşabileceklerini de iletmiş. CD Red Projekt dün yaptığı açıklama da sonucu ne olursa olsun bu parayı ödemeyeceğini söylemişti. Bugün kaynak kodlarının satılmasının ardından şirketin fidyeyi ödememe kararı tartışmaya açık bir hale geldi. Ancak, ahlak dışı ve illegal iş yapan hackerlara boyun eğmemeleri ise kesinlikle takdire şayan…
Kaynak: IGN, GameInformer
Genel
Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Halcyon 6: Starbase Commander’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: İBB tablet dağıtmak için kolları sıvadı
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 24,00 TL olan Halcyon 6: Starbase Commander adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Halcyon 6: Starbase Commander‘ın hikayesi, Dünya’yı tehdit eden bir uzaylı istilasıyla ilgili. Bunu durdurmak için insanlar, eski bir ırkın geride bıraktığı bir uzay üssü olan Halcyon 6’ya gider. İnsanların yeni teknolojileri keşfetmesini ve işgalcilerle savaşmaya yardımcı olabilecek diğer türlerle ittifaklar kurmasını sağladığı için sorunları çözmenin anahtarı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Halcyon 6: Starbase Commander oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Halcyon 6: Starbase Commander oyununu henüz indirmediyseniz 18.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Dizi/Film/Kitap
The Last of Us dizisinde Joel karakterini kimin oynayacağı belli oldu
The Last of Us dizisinde Joel karakteri için oyuncu seçimi tamamlandı. Başarılı oyuncu Pedro Pascal dizide Joel karakterini canlandıracak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
Pedro Pascal The Last of Us dizisinde Joel olacak!
Oyun dünyası ile televizyon dünyası kesişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımın ekranlara uyarlandığı şu günlerde yine heyecan verici bir yapım için geri sayıma geçtik. Başarılı oyun serisi olan The Last of Us bildiğiniz üzere dizi olacak. HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle hikayenin başrolleri Joel ve Ellie‘yi kimin oynayacağı merakla beklenirken, ilk belirtiler ortaya çıktı. Oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann, Pedro Pascal‘ın Joel‘i canlandıracağını resmen duyurdu.
14 Şubat yaklaşıyor fakat hediyeniz mi yok? Sizler için oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021
Star Wars: The Mandalorian dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdide Joel karakteriyle bizleri karşılayacak. Ayrıca dizide Ellie karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Karakteri başarılı oyuncu Bella Ramsey canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan yapım, adından söz ettirmek istiyor. Çıkış tarihi belli olmayan dizi, oldukça yüksek beklentilere sahip. Bununla birlikte bir kitaptan uyarlama olan oyunun dizisinin, hangi dönemde geçtiği henüz bilinmiyor. Ancak senarist Craig Mazin dizide hikaye olarak oyuncuların tecrübe etmediği anlara odaklanacaklarını belirtti. Bakalım The Last of Us yüksek beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Steam Çin pazarına giriş yaptı
Steam, Çin pazarına giriş yaptı. Dünyanın en popüler oyun marketinin sahibi olan Valve, kısıtlı bir kütüphaneyle hizmet vermeye başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Steam, dünyanın en büyük oyun mağazası. İçerisinde binlerce oyun bulunduran platform, Dünya’nın dört bir yanındaki kullanıcılarına internet üzerinde, dijital bir kütüphane sunmakta. Ülkemizde de popüler olan Steam, özellikle yerel fiyatlandırma ve indirim dönemleri sayesinde kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Platform, korsan oyunculuğu adeta tek başına bitirdi dersek, yanlış bir şey söylemiş olmayız. Neredeyse Dünya’daki her ülkede kullanılan Steam, Çin pazarında bir türlü giriş sağlayamamıştı. Bu durum sonunda değişti. Mağaza’nın Çin için özel geliştirilmiş kısıtlı bir versiyonu, geldi.
Steam Çin pazarında
Çin, Dünya’daki en kalabalık nüfusa sahip ülke. Bu kalabalık nüfus, ülkeyi her türlü sektör için vazgeçilmez bir Pazar haline getirdi Apple bile, Çin pazarını önemsiyor ve buraya uygun ürünler piyasaya çıkarttı. Ancak oldukça katı kurallara sahip ülkede iş yapmak, neredeyse imkânsız. Sansür politikalarının oldukça yaygın olduğu ülkede, sinemadan oyunlara kadar pek çok alanda sansür uygulamakta. Oyun alanındaki bu sansür Steam’in, Çin pazarına girmesini engelliyordu. Yıllardır bu pazarın dışında kalan Steam, Çin için geliştirilmiş özel bir versiyon piyasaya sürdü. Ancak çok önemli birkaç eksikle. Normalde kütüphanesinde binlerce oyun bulunan Steam’in, Çin versiyonunda sadece 48 oyun var. Bunlardan en popüleri ise şirkete ait Dota 2 ve CS:GO. Bu sayı oldukça yetersiz. Ancak kullanıcıların yapabileceği bir şe yok.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Twitter Trump yasağını kaldırmayacağını açıkladı
Tüm oyunlar hükümet onayından geçecek
Steam, Çin pazarına girmek için bazı şartları kabul etti. Bu şartlardan biri de platforma girecek tüm oyunların, hükümet onayı almış olması. Bu sebeple platform, şu an için birkaç bin eksik oyunla çıkış yaptı. Aynı zamanda Forum ve Topluluk Merkezi gibi alanlar, mağazanın Çin versiyonunda yok. Ne yazık ki Çinli kullanıcılar kurallara uymak zorunda. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kojiro H., 10 saat önce
-
Yazan: Rithalstt, 17 saat önce
-
Yazan: mehmett, 18 saat önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 18 saat önce
-
Yazan: Bavandiel, 2 gün önce
Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodları internette satıldı!
Twitter, devlet hesabı etiketlerini Türkiye’ye getiriyor!
Epic Games, Halcyon 6: Starbase Commander oyununu ücretsiz yaptı
Google karanlık mod desteği kazanıyor
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!
365 TL’lik Kamera ile Vlogger Olunur mu? | Çin Pazarı
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.