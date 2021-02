Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 kaynak kodları internette satıldı!

Cyberpunk 2077, çıktığı günden bu yana rahat bir nefes alamadı. İlk günden bu yana buglarla gündeme gelen oyun, bu kez de hack saldırısının kurbanı oldu. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı CD Projekt Red’in (CDPR) maruz kaldığı siber saldırı sonucu oyunun kaynak kodları ele geçirilmişti. Ve sonuç olarak, son haberlere göre, hackerlar bu kodları sattı bile. Buna ek olarak, The Witcher 3 gibi diğer CDPR oyunlarının da kaderi aynı olabilir…

Hazır konu oyunlarken, sizler için özenle hazırladığımız oyuncu laptopları listesine göz atmanızı tavsiye ederiz!

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6

CD Red Projekt’in 2 gün önce uğradığını açıkladığı ‘ransomware (fidye isteyen yazılım)’ saldırısının sonuçları bugün belli oldu. Dark web izleme kurumu KELA, Cyberpunk 2077’nin kaynak kodlarının açık arttırma sonucu satıldığını açıkladı. Dahası, The Witcher 3 (oyunun birkaç versiyonu) ve Gwent de aynı kaderi paylaşıyor. Buna ek olarak, KELA’nın raporuna göre, hackerların açık arttırmayı kapatmasının nedeni ise “tatmin edici bir teklif” almış olmaları. Bu teklifin miktarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak, hackerlar açık arttırmayı ilk açtıklarında direkt satış fiyatı olarak 7 Milyon ABD doları istiyordu. Bu ücret, aynı zamanda oyunların yapımcısı CD Red Projekt’ten istedikleri fiyattı.

The amount of people that are thinking this was done by a disgruntled gamer is laughable. Judging by the ransom note that was shared, this was done by a ransomware group we track as "HelloKitty". This has nothing to do with disgruntled gamers and is just your average ransomware. https://t.co/RYJOxWc5mZ

— Fabian Wosar (@fwosar) February 9, 2021