CD Projekt Red hacklendi!

CD Projekt Red, Twitter üzerinden hack’lendiklerini duyurdu. Siber korsan, CD Projekt sunucularına girdi ve yayınlanan ve yayınlanmayan oyunlarla ilgili olabilecek verilere erişti.

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Siber korsan, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 geliştiricisi CDPR’a ait sunucuya erişmeyi başardı. Bu işlemin nasıl yapıldığını bulmaya çalışan firma, 2021’i büyük kabuslar ile geçirmeye devam ediyor.

CD Project Red siber saldırı hakkında resmi açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Şirket, kurum içinde kalması gereken verilerin ele geçirildiğini doğruladı.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Saldırgan dosyaları şifrelemiş ve muhtemelen fidye istemek için temasa geçilmesini talep ediyor. Ancak şirket buna uymazsa, bilgisayar korsanı kaynak kodu dahil olmak üzere tüm bilgileri halka açıklamakla tehdit ediyor.

Bu ele geçirilen veriler üzerinden saldırıyı yapanlara ödeme yapmayacaklarını ya da anlaşmaya varmayacaklarını açık şekilde belirten CD Projekt Red, uzun yıllar önce de böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Siber korsanın bıraktığı mesaja göre, erişilen dosyalar arasında Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent ve Witcher 3’ün yayınlanmamış versiyonu için kaynak kodları yer alıyor. Ayrıca Muhasebe, yönetici, hukuk ve yatırımcı ilişkileri bilgilerinin de olabileceği söyleniyor.

Son olarak korsanın kendisiyle iletişime geçilmesi için tanıdığı süre ise 48 saat oldu. Ancak CD Projekt Red, sorunun çözümü için yasal kurumlarla da görüşmeye başladıklarını aktarıyor.

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