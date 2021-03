Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!

Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme Patch 1.2 ortaya çıktı. Hala hataları ile adından söz ettiren oyun yeni güncelleme ile birçok sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Patch 1.2 güncellemesi rekor sayıda iyileştirmeye sahip.

Cyberpunk 2077 oyununun düzelmesi için CD Projekt Red, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyun yüksek beklentilere rağmen sınıfta kalmıştı. Bununla birlikte oyunda yer alan hataların çokluğu firmanın imajını oldukça zedeledi. Dolandırıcılık ile dahi suçlanan oyun stüdyosu, bir nevi kabuğuna çekildi. Peşi sıra gelen olumsuz haberlerin ardından davalık dahi olan CD Projekt Red ise oyundan ümidini kesmiş değil. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncelleme ile oyunun arkasında durmaya devam ediyor. Sene başında güncelleme planını ortaya çıkaran firma, yeni güncellemesini oyuncuların beğenisine sundu. Patch 1.2 adına sahip güncelleme ise oldukça dolu içerik ile oyuncuların karşısına çıktı.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021