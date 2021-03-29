Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!

Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme Patch 1.2 ortaya çıktı. Hala hataları ile adından söz ettiren oyun yeni güncelleme ile birçok sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Patch 1.2 güncellemesi rekor sayıda iyileştirmeye sahip.

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Cyberpunk 2077 Patch 1.2 resmi olarak ortaya çıktı!

Cyberpunk 2077 oyununun düzelmesi için CD Projekt Red, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyun yüksek beklentilere rağmen sınıfta kalmıştı. Bununla birlikte oyunda yer alan hataların çokluğu firmanın imajını oldukça zedeledi. Dolandırıcılık ile dahi suçlanan oyun stüdyosu, bir nevi kabuğuna çekildi. Peşi sıra gelen olumsuz haberlerin ardından davalık dahi olan CD Projekt Red ise oyundan ümidini kesmiş değil. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncelleme ile oyunun arkasında durmaya devam ediyor. Sene başında güncelleme planını ortaya çıkaran firma, yeni güncellemesini oyuncuların beğenisine sundu. Patch 1.2 adına sahip güncelleme ise oldukça dolu içerik ile oyuncuların karşısına çıktı.

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Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021

Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda düzeltmeye sahip!

Resmi olarak indirilebilir durumda olan güncelleme devasa boyutu ile dikkat çekiyor. yaklaşık 29 GB‘a varan boyuta sahip güncelleme, pek çok soruna da çözüm olmaya geliyor. Firma yayınladığı blog yazısında, güncellemede toplam 484 adet hata çözümü ve iyileştirmenin olduğunu belirtti. Madde madde düzeltme sayıları ortaya çıkarken, en çok iyileştirme görevler için yapılmışa benziyor. Zira güncellemede sadece görevler için 127 ayrı düzeltme bulunmakta. Bütün platformlara çıkan güncelleme konsol kısmı için 473 adet iyileştirmeye sahip. PC kısmının kendine has 11 adet iyileştirmesi bulunmakta. Bununla birlikte oyun içerisinde yer alan ve can sıkan birçok hata da ortadan kalkmışa benziyor.

Özellikle polis yapay zekası çok eleştirilen oyun, artık sinir bozucu polislere sahip olmayacak. Yapımcı firma bu konuda önemli bir yapay zeka güncellemesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca çıkışından bu yana dalga konusu olan NPC‘lerin yaptığı “T pozu” hatası ortadan kalktı. Direksiyon hassasiyeti gibi oyuncuların en baştan bu yana itiraz ettiği konularda da önemli iyileştirmelerin yapıldığı ortaya çıktı. Performans konusunda da önemli geliştirmeler yapan CD Projekt Red, özellikle düşük seviye sistemlerde ve eski nesil konsollarda güncellemenin önemli ve olumlu sonuçları olduğunu açıkladı. Hali hazırda güçlü PC veya yeni nesil konsol sahibi oyuncuların bu güncellemedeki performans iyileştirmelerinden tam olarak verim alamama ihtimallerini de bulunmakta. Bunun nedeni ise, optimizasyon için firmanın giriş seviye ve eski nesle öncelik vermesi.

Cyberpunk 2077 Patch 1.2 ile AMD kartlara RTX desteği!

Tüm bunların dışında artık AMD ekran kartı sahipleri oyunda RTX teknolojisinden yararlanacak. Geliştiriciler yeni güncelleme ile RTX desteğini Nvidia ile sınırlı olmaktan çıkardı. Bu sayede AMD ekran kartlı oyuncu sayısının da artabileceği tahmin ediliyor. Böylelikle oyun kaybolan havasını kazanma yolunda da önemli adımlar atabilir. Adı küçük kendi ve boyutu çok büyük olan bu güncelleme ilk izlenimlerde olumlu yorumlar aldı. Firma bir nebze olsun kendini ve oyununu kurtarmak isterken, oyun için yaratılan ilk başlardaki havanın olmayışı da ilerleyen zamanlarda firmayı olumsuz etkileyebilir. Güncelleme takvimini aksatmadan devam ettirmek isteyen CD Projekt Red, şimdi de ek paket için kolları sıvadı. Firmanın ek paket için kesin bir tarih vermediğini hatırlatmak gerek. Ancak tahminler yaz aylarında ek pakete kavuşabileceğimiz yönünde. İçeriği bilinmeyen güncellemenin, yine belli başlı konularda hata iyileştirmelerine de sahip olacağı tahmin ediliyor.

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Piyasa için önemli bir ders olan Cyberpunk 2077, bakalım hatalarından ders çıkartacak mı bekleyip göreceğiz. Oyun dünyasındaki birçok firma, bu oyunun başarısızlığı nedeniyle daha temkinli adımlar atmaya başladı. Özellikle merakla beklenen bir diğer önemli yapım Dying Light 2, zorlu geliştirme süreçlerinin ardından süresiz olarak ertelendi. Dikkatlerin üzerinde olduğu CD Projekt Red bakalım günün sonunda, imajını düzeltmeyi başaracak mı merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme ile alakalı tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Eğer güncelleme kullandığınız platformda görünmüyorsa platformunuzu yedine başlatarak tekrar kontrol edebilirsiniz.