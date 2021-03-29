Genel
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda iyileştirme ile çıktı!
Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme Patch 1.2 ortaya çıktı. Hala hataları ile adından söz ettiren oyun yeni güncelleme ile birçok sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Patch 1.2 güncellemesi rekor sayıda iyileştirmeye sahip.
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Cyberpunk 2077 Patch 1.2 resmi olarak ortaya çıktı!
Cyberpunk 2077 oyununun düzelmesi için CD Projekt Red, tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan oyun yüksek beklentilere rağmen sınıfta kalmıştı. Bununla birlikte oyunda yer alan hataların çokluğu firmanın imajını oldukça zedeledi. Dolandırıcılık ile dahi suçlanan oyun stüdyosu, bir nevi kabuğuna çekildi. Peşi sıra gelen olumsuz haberlerin ardından davalık dahi olan CD Projekt Red ise oyundan ümidini kesmiş değil. Yapımcı firma geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni güncelleme ile oyunun arkasında durmaya devam ediyor. Sene başında güncelleme planını ortaya çıkaran firma, yeni güncellemesini oyuncuların beğenisine sundu. Patch 1.2 adına sahip güncelleme ise oldukça dolu içerik ile oyuncuların karşısına çıktı.
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Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is coming soon! Here’s a list of the most notable changes coming in this update:https://t.co/wNRJL2mwj9 pic.twitter.com/Fc2lU1474W
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 rekor sayıda düzeltmeye sahip!
Resmi olarak indirilebilir durumda olan güncelleme devasa boyutu ile dikkat çekiyor. yaklaşık 29 GB‘a varan boyuta sahip güncelleme, pek çok soruna da çözüm olmaya geliyor. Firma yayınladığı blog yazısında, güncellemede toplam 484 adet hata çözümü ve iyileştirmenin olduğunu belirtti. Madde madde düzeltme sayıları ortaya çıkarken, en çok iyileştirme görevler için yapılmışa benziyor. Zira güncellemede sadece görevler için 127 ayrı düzeltme bulunmakta. Bütün platformlara çıkan güncelleme konsol kısmı için 473 adet iyileştirmeye sahip. PC kısmının kendine has 11 adet iyileştirmesi bulunmakta. Bununla birlikte oyun içerisinde yer alan ve can sıkan birçok hata da ortadan kalkmışa benziyor.
Özellikle polis yapay zekası çok eleştirilen oyun, artık sinir bozucu polislere sahip olmayacak. Yapımcı firma bu konuda önemli bir yapay zeka güncellemesi yaptıklarını belirtti. Ayrıca çıkışından bu yana dalga konusu olan NPC‘lerin yaptığı “T pozu” hatası ortadan kalktı. Direksiyon hassasiyeti gibi oyuncuların en baştan bu yana itiraz ettiği konularda da önemli iyileştirmelerin yapıldığı ortaya çıktı. Performans konusunda da önemli geliştirmeler yapan CD Projekt Red, özellikle düşük seviye sistemlerde ve eski nesil konsollarda güncellemenin önemli ve olumlu sonuçları olduğunu açıkladı. Hali hazırda güçlü PC veya yeni nesil konsol sahibi oyuncuların bu güncellemedeki performans iyileştirmelerinden tam olarak verim alamama ihtimallerini de bulunmakta. Bunun nedeni ise, optimizasyon için firmanın giriş seviye ve eski nesle öncelik vermesi.
Cyberpunk 2077 Patch 1.2 ile AMD kartlara RTX desteği!
Tüm bunların dışında artık AMD ekran kartı sahipleri oyunda RTX teknolojisinden yararlanacak. Geliştiriciler yeni güncelleme ile RTX desteğini Nvidia ile sınırlı olmaktan çıkardı. Bu sayede AMD ekran kartlı oyuncu sayısının da artabileceği tahmin ediliyor. Böylelikle oyun kaybolan havasını kazanma yolunda da önemli adımlar atabilir. Adı küçük kendi ve boyutu çok büyük olan bu güncelleme ilk izlenimlerde olumlu yorumlar aldı. Firma bir nebze olsun kendini ve oyununu kurtarmak isterken, oyun için yaratılan ilk başlardaki havanın olmayışı da ilerleyen zamanlarda firmayı olumsuz etkileyebilir. Güncelleme takvimini aksatmadan devam ettirmek isteyen CD Projekt Red, şimdi de ek paket için kolları sıvadı. Firmanın ek paket için kesin bir tarih vermediğini hatırlatmak gerek. Ancak tahminler yaz aylarında ek pakete kavuşabileceğimiz yönünde. İçeriği bilinmeyen güncellemenin, yine belli başlı konularda hata iyileştirmelerine de sahip olacağı tahmin ediliyor.
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Piyasa için önemli bir ders olan Cyberpunk 2077, bakalım hatalarından ders çıkartacak mı bekleyip göreceğiz. Oyun dünyasındaki birçok firma, bu oyunun başarısızlığı nedeniyle daha temkinli adımlar atmaya başladı. Özellikle merakla beklenen bir diğer önemli yapım Dying Light 2, zorlu geliştirme süreçlerinin ardından süresiz olarak ertelendi. Dikkatlerin üzerinde olduğu CD Projekt Red bakalım günün sonunda, imajını düzeltmeyi başaracak mı merakla takip ediyor olacağız. Güncelleme ile alakalı tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Eğer güncelleme kullandığınız platformda görünmüyorsa platformunuzu yedine başlatarak tekrar kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Serisi 1 milyondan fazla sattı!
Samsung Galaxy S21 Serisi, satışa sunulduğu günden bu yana 1 milyondan fazla satış yaptı. İşte karşınızda Galaxy S21 modellerinin satış rakamları.
Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21, Güney Kore’de dikkat çeken satış rakamlarına ulaştı. Galaxy S21 serisi satışa sunulmasının ardından Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Dolayısıyla S21 modelleri bu bölgede milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı.
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Samsung, yeni akıllı telefon modelleri ile Güney Kore’de başarıya imza attı. Galaxy S21 ailesi satışa sunulduğundan beri sadece Güney Kore’de bir milyondan fazla satış yaptı. Bu satışların %52‘sini Galaxy S21 oluştururken; %27‘sini S21 Ultra ve %21‘ini S21+ oluşturdu. Ek olarak tSamsung Galaxy S21üm bu satışların %60‘ı ise çevrimiçi olarak yapıldı.
Öte yandan Galaxy S21‘i S20 ve S10 ile karşılaştırdığımızda satış bazında farklar görüyoruz. Bir milyon satış rakamına 57 günde ulaşan Samsung Galaxy S21, S20’den bir ay daha kısa sürede bu satış rakamını yakaladı. Son olarak S10 ise aynı satış rakamına 47 gün gibi bir sürede ulaşmıştı.
Galaxy S21’in dikkat çeken özellikleri ve fiyatı!
Samsung Galaxy S21‘in dikkat çeken özelliklerine baktığımızda başta 6.2 inçlik ekranı geliyor. FHD+ çözünürlüğündeki bu AMOLED ekran 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ön tarafında 10MP’Lik bir kamera taşıyan Samsung Galaxy S21, arkasında 64MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera grubu taşıyor.
İçerisinde Exynos 2100 yonga setini taşıyan S21, 8GB Ram ile geliyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama sunan S21, 4000mAh bataryaya sahip. Galaxy S21’in fiyatı ise ülkemizde 9999TL.
Galaxy S21+’ın özellikleri ve fiyatı!
Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine ön tarafında 10MP’lik kamera taşıyan cihaz, arkasında 64MP + 12MP + 12MP olarak şekillenen arka kamera grubunu taşıyor.
Yine Exynos 2100 ile gelen cihaz, 8GB Ram, 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuyor. İçerisinde 4800mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz, ek olarak Android 11 işletim sistemine sahip. Galaxy S21+’ın fiyatı ise ülkemizde 13499TL.
Galaxy S21 Ultra’ın özellikleri ve fiyatı!
S21 ailesinin en yüksek özellikli modeli S21 Ultra üzerinde 6.8 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz’lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 40MP’lik bir ön kamera barındıran cihaz, arkasında 108MP + 10MP + 10MP + 12MP’lik dörtlü kamera grubunu taşıyor.
Performansını Exynos 2100’den alan cihaz 12GB Ram bellek sunuyor. Ek olarak 128GB ve 256GB depolama ile gelen S21 Ultra, 5000mAh’lik bir bataryaya sahip. Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ülkemizdeki fiyatı ise tam 15999TL.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Mi 11 Ultra kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 11 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Mi 11 Ultra modeli; fotoğraf alanında 148, zoomda 100 ve video kısmında ise 117 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 143 puan olarak belirledi. Böylece cihaz aldığı bu skorlar ile birlikte Huawei Mate 40 Pro+’ı geride bıraktı.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: WiFi 6+, Bluetooth 5.2, NFC, N1 / N3 / N28A / N41 / N77 / N78 / N79 (5G bantları)
- Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü, IP68
- Ses: Harman Kardon stereo hoparlör, Hi-Res Audio ve Hi-Res Audio Wireless desteği
Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11 Ultra; pozlama, renk doğruluğu ve otomatik odaklama konularında gayet başarılı görünüyor. Böylelikle cihaz tanıtıldığı ilk günden itibaren dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı cihaz koltuğuna oturmuş bulunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Ultra’yı duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.
Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Ultra, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 256 GB veya 512 GB’lık modelleri yer alıyor.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 888
- Grafik birimi: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 256 veya 512 GB
- Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı
- Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
Son olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/256 GB’lık modeli için yaklaşık 913 dolar isteniyor. Ayrıca 12GB/256 GB’lık için 989 dolar belirlenirken, 12GB/512 GB’lık model için de 1065 dolar belirlenmiş.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 3 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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