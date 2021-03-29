Genel
Porsche, tüm elektrikli otomobiller için Türkiye’ye şarj ağı kurdu
Porsche, Türkiye’de tüm elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası oldu. Bugüne kadar ülke genelinde 7.8 milyon TL’lik yatırımla 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu gerçekleştiren Porsche Türkiye, yıl sonuna kadar yatırım miktarını 10 milyon TL’ye şarj istasyonu sayısını ise 190 adede çıkarmayı hedefliyor.
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2020 yılı sonunda Türkiye’de tamamen elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri olan Porsche, elektrikli otomobiller için alt yapı yatırımlarına da devam ediyor. Marka geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan’ı Türkiye’de piyasaya sürmesi ile Porsche şarj istasyonları ağını her geçen gün genişletiyor.
Porsche Türkiye olarak yatırımlarıyla Türkiye’nin elektrikli araç ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağladıklarını ifade eden Porsche Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 3 adet 350KW’lik Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu da dahil olmak üzere 7.8 milyon TL tutarında yatırım sonucunda ülke çapında 100 adet şarj istasyonunun kurulumunu tamamladık. Porsche Satış Sonrası Hizmetler ekibinin tüm çalışmaları sayesinde Porsche, Türkiye’de bir şarj ağına sahip olan ilk otomobil markası ve en büyük 4’üncü şarj operatörü oldu” dedi.
Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılında da devam edeceklerini aktaran Selim Eskinazi, “Nisan ayı sonuna kadar Doğuş Oto Kartal’a kurulacak 320KW DC Porsche şarj istasyonu ve Türkiye çapındaki yeni AC Porsche şarj istasyonlarıyla birlikte şarj ağımıza dahil toplam 117 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar ise AC şarj istasyonları ve bayilerimize kurmayı planladığımız 100KW ve üzeri DC şarj istasyonları ile toplam yatırım miktarımız 10.1 milyon TL’yi bulacak. 2021 yılında hedefimiz 190 adet şarj cihazına ulaşmak” dedi.
Evlere özel şarj istasyonu
Eskinazi, Porsche Deneyim Merkezi’ne kurdukları 350KW ve 320KW gücündeki şarj istasyonlarının Taycan’ın bataryasını %0’dan %80’e yaklaşık olarak 22,5 dakikada doldurabildiğini belirtti. Eskinazi, “2020 ve 2021 yılında araç sipariş eden müşterilerimizin evlerine ve işyerlerine şarj istasyonu kurulumu için 335 adet keşif gerçekleştirerek kurulumlarını değerlendirdik” dedi.
Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini açıyor
Eskinazi, “Tüm bayilerimizde Porsche Taycan satış sonrası hizmeti verebilmek için, Doğuş Oto Kartal’da kurulacak ve başta Türkiye, Porsche Doğu Avrupa gibi birçok ülkeye servis sunacak olan Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezinin açılışı kapsamında eğitim yatırımlarını 2020 yılında tamamladık. 2021 yılında Doğuş Oto Kartal yanında bir diğer Porsche merkezine daha batarya onarım merkezi kurmak adına yatırım süreçlerine devam edeceğiz” diye konuştu.
Genel
Vatan Dünya Oyuncular Günü’nü Kutluyor!
Bakmakta fayda var: Porsche, tüm elektrikli otomobiller için Türkiye’ye şarj ağı kurdu
Bu yıl da Vatan Bilgisayar; oyun severlere ve Dünya Oyuncular Gününe özel kampanyalarla “notebooktan kulaklığa, klavye ’den mouse’a, tüm bilgisayar parçalarından monitöre ve oyun konsoluna” ait ürünleri oyuncularla buluşturdu. Aynı zamanda Vatan Gaming Arena Oyun alanını oyun severlere ithaf ederek “worldgamersday” hashtag ile ilk defa bu günü hizmete sunan firma oldu.
Vatan Gaming Arena; oyun severlerin tüm oyun ekipmanları ile deneyimleyebileceği bir alan olarak oyun dünyasına kapılarını açıyor. Bu alanda kullanıcılar her oyun konseptine uygun olarak üretilen ürünleri özel olarak tasarlanmış setlerde bilgisayar, konsol, telefon, klavye, mouse, kulaklık vb. donanımlar ile oyun oynama ve test etme imkanına sahip.
Genel
Microsoft Flight Simulator oyununa Ever Given gemisi eklendi!
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given gemisi oyun dünyasında da gündeme oturdu. Bazı mod yapımcıları gemiyi Microsoft Flight Simulator içine eklemeyi başardı.
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Karaya oturan gemi Microsoft Flight Simulator’a mod olarak geldi!
Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Ever Given isimli gemi, dünya gündemini oldukça meşgul etmeyi başardı. Kanalı olduğu gibi trafiğe kapayan bu kaza nedeniyle dünya ticaretinde büyük aksaklıklar ortaya çıktı. Durum ciddiyetini korurken, geminin bir nevi düştüğü hal oyun dünyasını da ilginç bir şekilde etkiledi. Microsoft Flight Simulator oyununa mod yapan bazı geliştiriciler, gemiyi oyun içerisine eklemeyi başardı.
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Normal şartlarda güncel harita verilerini kullanan oyun, Süveyş Kanalı‘ndaki bu durumu oyuna yansıtacak mıydı henüz bilinmiyor. Ancak geliştiriciler, her ihtimale karşı Ever Given gemisini oyuna ekledi. Süveyş Kanalı üzerinden geçen oyuncular gemiyi karaya oturmuş bir vaziyette görürken, bu durum sosyal medyanın da gündemine düştü. Sosyal medya kullanıcıları durumun tadını çıkarırken, Microsoft Flight Simulator‘ın teknik başarısı da göz ardı edilmedi. Bununla birlikte karaya oturan gemi için tüm çalışmalar devam ediyor. Bakalım gemi ne kadar daha dünya gündeminde kalmaya devam edecek.
Söz konusu modu SimülasyonTürk kanalında yayınlanan video ile keşfedebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!
Redmi oyuncu telefonu pazarına katılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre akıllı telefon üreticisi çalışmalara şimdiden başladı.
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Redmi oyuncu telefonu rekabetine katılıyor!
Oyuncu telefonu rekabeti genişlemeye devam ediyor. Birçok firmanın yer aldığı rekabette her geçen gün yeni kullanıcılar ortaya çıkıyor. Sınırların zorlandığı bu piyasaya şimdi de Redmi katılıyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre, firma planlamasını çoktan yaptı. Amiral gemisi işlemciye sahip olacak oyuncu telefonunun MediaTek yapımı Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte oyuncu telefonunun bazı olası teknik özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın delikli ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.
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Görüntü kalitesinin öneminin farkında olan Redmi firması, cihaza OLED ekran yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu telefonunun ekranının Samsung yapımı E4 panelinden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre, oyuncu telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu bataryanın da 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Özellikle Asus ve Lenovo‘nun geçen gün çıtayı yükselttiği bu rekabette Redmi‘nin atacağı adımlar merak konusu. İddialar firmanın cihazı mümkün olduğunca ucuza çıkarma isteğinin olduğu yönünde. Bakalım firma, piyasada önemli bir alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Vatan Dünya Oyuncular Günü’nü Kutluyor!
Porsche, tüm elektrikli otomobiller için Türkiye’ye şarj ağı kurdu
Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir
Microsoft Flight Simulator oyununa Ever Given gemisi eklendi!
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