Cyberpunk 2077 özel hazırlanmış yan görevler ile geliyor

The Sims 4 20 milyon kullanıcıya ulaştı. Electronic Arts’ın yayınladığı rapora göre, The Sims 4 20 milyon oyuncuya ulaştı.

The Sims serisi 20 yıllık bir oyun serisi. 2014 yılında çıkan serinin son oyunu The Sims 4‘ün, 20 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Oyun, EA‘in üyelikle oyun kütüphanesi sunan hizmeti EA Access‘te de bulunduğundan bu 20 milyon kullanıcı, 20 milyon satış anlamına gelmiyor ancak her şeye rağmen ulaşılan bu sayı çok büyük bir başarı olarak gözüküyor.

The Sims 4, Sims serisinin en uzun süre destek alan oyunu konumunda. Daha önceki oyunlardan Sims 2 ve 3 5 yıl, ilk Sims oyunu ise 4 sene destek almıştı. The Sims 4 ise bu sene Eylül ayında 6. yılını dolduracak. EA CEO’su Andrew Wilson, oyunun bir next-gen güncellemesi alacağını da açıkladı. Next-Gen Sims‘te Online oynama imkanı, cross-platform oynama olanağı gibi önemli özellikler gelebileceği konuşuluyor….