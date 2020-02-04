Cyberpunk 2077 özel hazırlanmış yan görevler ile geliyor. Yılın büyük merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar gelmeye başladı. Oyunda özel hazırlanmış ve sokak hikayesi yan görevi olarak geçecek 75 civarı görev olacak.

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Yılın büyük merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için yeni detaylar gelmeye başladı. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red, geçen sene yaptığı açıklamada oyundaki her görevin “el yapımı” olduğunu açıklamıştı. Oyundaki sokak hikayesi modunda oyuncular, birçok farklı görev yapabilecek ve bu görevleri tamamlayarak oyundaki reputasyonlarını artıracaklar.

CD Projekt Red’in Krakow stüdyosundaki ekibin başında bulunan John Mamais, yaptığı açıklamada oyunda 75 civarı yan görev olacağını ve bu görevlerin büyük bir özenle tek tek hazırlandığını belirtti. Sokaklarda yapacağımız bu görevlerle hem karakterimizi geliştireceğiz hem de oyundaki tanınırlığımızı artırabileceğiz. Bu 75 görev de birbirinden farklı olacak.

Cyberpunk 2077 için önemli soru işaretlerinden biri de çok oyunculu oyun modunun ne zaman geleceği idi. Açıklamada bu konuya da değinen CD Projekt Red, oyuna çok oyunculu oyun modu geleceğini, ancak bunun 2021‘den önce tamamlanmasını beklemediklerini belirtti.