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6G teorik hızları 1 TB/sn’ye kadar çıkabilir!
Günümüzde çoğu ülkede 5G hizmeti bulunmamakta fakat araştırmacılar yeni nesil kablosuz ağ üzerinde çalışıyorlar. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yakın zamanda hazırlık çalışmalarına başladı. Uzmanlar 6G hızının, mevcut 5G hızından yaklaşık 8000 kat daha yüksek olabileceğini tahmin ediyorlar.
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6G üzerinde çalışan ekibin tahminleri neler?
Çalışma grubunun üyelerine göre, 6G yaklaşık olarak 1 TB/sn gibi akıl almaz bir hıza ulaşabilir. Bir sürü araştırmacı ve uzman bu konuyla ilgili çalışıyor fakat dünyada bunun dağıtımına yıllar olduğunu tahmin ediyoruz. Geliştiriciler ise referans olarak, kullanmaya başladığımız 5G ağının 2008’den beri geliştirilmekte olmasını alıyorlar. Çinli bir ekip ve Samsung ile birlikte birkaç grup bu ağ bağlantısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta. Her ne kadar aktif kullanıma uzun bir süre de olsa bu tahminler oldukça sevindirici.
5G, IoT ile birlikte çalışırken, 6G‘nin dönemi başladığında büyük olasılıkla bize bir kez daha yeni bir bağlantı perspektifi verecektir. Şu anda ticari bir şekilde 6G‘yi aktif olarak kullanmaya oldukça uzakta olduğumuz için, bu tür yüksek hızlı ve düşük gecikmeli ağların kullanım zamanı ve durumları şuan için belirsiz. Yine de bu ilk tahminlere göre, olması düşünülen 1 TB/sn hızıyla birlikte bir saniye içinde 40 ila 50 arasında en yüksek kalitede ve 4K çözünürlükte filmleri indirebilmenize olanak sağlayacaktır.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı üretimi durduruluyor!
Mercedes-Benz tarafından, yaklaşık 3 yıldır üretilen X-Sınıfı kamyonet modellerinin üretimi durdurulacak.
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Mercedes-Benz X-Sınıfı, modern kamyonetler, hatta modern araçlar içinde farklı görünümüyle dikkat çeken araçlardan biri. Alman üreticinin, ticari araç yelpazesine eklemek istediği yeni modeli için, Navara ile yüksek satış miktarlarına ulaşan Nissan ile ortak çalışmıştı.
Şirkete göre, üzerine düşen görevi Avustralya ve Güney Afrika‘da, harika bir şekilde yerine getiren X-Sınıfı kamyonetler, üretimine 2017’de başlandıktan üç seneden beri üretiliyordu fakat geçtiğimiz seneden beri pazar payı kaybetmeye başladı. Ayrıca X-Sınıfı‘nın satışlarına, 2019 yılının ilk aylarında Arjantin‘de de başlandı. Fakat şirket “Her şeyden önce, Latin Amerikalı müşterilerimizin fiyat beklentileri ile buradaki satışlarda kalıcı olmamız zor görünüyor.” şeklinde açıklamada bulundu.
Mercedes-Benz X-Sınıfı’nı biraz hatırlatacak olursak
Mercedes-Benz, Nissan Navara‘nın altyapısını kullanarak, premium araç sınıfına kamyonetleri de sokmayı hedefliyordu. Bu araç, Alman üreticinin tipik ön görünümüne sahip olsa da, arka tasarımda Nissan çizgilerine sahipti. Ayrıca iç dizaynda da Nissan izleri görmek mümkün. Mercedes-Benz havasına sahip kokpitte dikkat çekici şekilde bulunan, Nissan Navara‘nın vites kolu buna bir örnek olarak gösterilebilir.
Geçtiğimiz sene 66 binden fazla Navara satılmasına rağmen, X-Sınıfından sadece 15 bin 300 tane satıldı. Dünyanın en büyük kamyonet pazarları sayılan ABD‘de satışa çıkması için bile biraz daha zamanı var gibi duruyor. Sizce Mercedes-Benz başka bir kamyonetle mi yola devam etmeli?
Genel
Taipei Game Show 2020, Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Taipei Game Show 2020, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Tayvan‘da da 9. Corona vakası görüldüğü için yönetim temkinli olmaya çalışıyor.
İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyordu. 6 – 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar, salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle Şubat ayında kapılarını açmayacak.
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Etkinlik organizatörleri bu erteleme kararını almadan önce katılımcılara alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti ve girişte vücut sıcaklığı ölçümü, maske takma zorunluluğu gibi sebepler pek çok katılımcının da fuara gitmekten vazgeçmesine neden olmuştu.
Yönetim konu hakkında basına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan basın bildirisinde ise “Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı.” sözlerine yer verildi.
Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve aralarında Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring’in de bulunduğu 20’den fazla oyundan fragmanlar ve yeni görüntüler gösterilecekti.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verdi. Ayrıca bazı şirketler ise mağazalarını geçici olarak kapatıyor.
Genel
Samsung, Galaxy Tab S6 5G ile dünyanın ilk 5G uyumlu tabletini tanıttı
Samsung, Galaxy Tab S6 5G modeli ile ilk 5G uyumlu tabletini piyasaya çıkıyor. Cihazın en önemli özelliği ise 5G teknolojisine sahip olan dünyanın ilk tableti olması.
Samsung’un en popüler ürünlerinden biri olan “Galaxy Tab S6” tabletinin geliştirilen yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, bu hamlesiyle birlikte dünyanın 5G uyumlu ilk tabletini kullanıcı beğenisine sunmuş oldu. İlk olarak Güney Kore’de satışa sunulacağı açıklanan tabletin ilerleyen dönemlerde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.
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Samsung, Galaxy Tab S6 5G modelinin teknik özellikleri hakkında birçok veri paylaşıldı. Hali hazırda satışta olan standart modeline benzer özellikler gösteren yeni cihaz, 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.84 GHz hızında çalışan Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor. Yine bir önceki modeldeki gibi 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunduruyor.
Tablet, 5G bağlantısını sağlamak için X50 modeme ev sahipliği yapıyor. 10.5 inç büyüklüğündeki ekranı 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunan tabletin kalem desteği de bulunuyor. S Pen desteği sayesinde kullanıcılar çizim yapabiliyor veya notlarını kolayca alabiliyor.
Samsung tarafından piyasaya süreceği Galaxy Tab S6 5G, halihazırda var olan modeldeki gibi orijinal Wi-Fi ve LTE teknolojilerini destekleyecek. AKG imzalı dört adet hoparlör sayesinde güçlü bir performans sergileyen tabletin pil kapasitesi ise 7.040 mAh olacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen tablet, USB-C portuna sahip. Tabletin fiyatı 850 dolar olarak belirlendi.