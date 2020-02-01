6G teorik hızları 1 TB/sn’ye kadar çıkabilir!

Günümüzde çoğu ülkede 5G hizmeti bulunmamakta fakat araştırmacılar yeni nesil kablosuz ağ üzerinde çalışıyorlar. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yakın zamanda hazırlık çalışmalarına başladı. Uzmanlar 6G hızının, mevcut 5G hızından yaklaşık 8000 kat daha yüksek olabileceğini tahmin ediyorlar.

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6G üzerinde çalışan ekibin tahminleri neler?

Çalışma grubunun üyelerine göre, 6G yaklaşık olarak 1 TB/sn gibi akıl almaz bir hıza ulaşabilir. Bir sürü araştırmacı ve uzman bu konuyla ilgili çalışıyor fakat dünyada bunun dağıtımına yıllar olduğunu tahmin ediyoruz. Geliştiriciler ise referans olarak, kullanmaya başladığımız 5G ağının 2008’den beri geliştirilmekte olmasını alıyorlar. Çinli bir ekip ve Samsung ile birlikte birkaç grup bu ağ bağlantısı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta. Her ne kadar aktif kullanıma uzun bir süre de olsa bu tahminler oldukça sevindirici.

5G, IoT ile birlikte çalışırken, 6G‘nin dönemi başladığında büyük olasılıkla bize bir kez daha yeni bir bağlantı perspektifi verecektir. Şu anda ticari bir şekilde 6G‘yi aktif olarak kullanmaya oldukça uzakta olduğumuz için, bu tür yüksek hızlı ve düşük gecikmeli ağların kullanım zamanı ve durumları şuan için belirsiz. Yine de bu ilk tahminlere göre, olması düşünülen 1 TB/sn hızıyla birlikte bir saniye içinde 40 ila 50 arasında en yüksek kalitede ve 4K çözünürlükte filmleri indirebilmenize olanak sağlayacaktır.