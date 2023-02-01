Mobil platformlarda PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile ile rekabet etmesi beklenen Apex Legends Mobile, yaklaşık 9 ay yapılan testlerden sonra 2022 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Ancak oyun bekleneni veremedi ve rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu yüzden Respawn ve EA oyunu kapattığını duyurdu.

Respawn, oyun üzerinde aylarca çalıştıktan sonra kapatılmasının nedeni olan kalite, nicelik ve kadans açısından bu çıtanın gerisinde kalmaya başladığını söyledi. Oyundaki tüm gerçek parayla yapılan uygulama içi satın alımları devre dışı bırakacak ve bugünden itibaren oyunu Google Play ve Apple App Store’dan kaldıracak.

1 Mayıs 2023’te tüm bölgelerde faaliyetlerini durduracak ve oyun artık oynanamayacak. Bu 3 aylık süre boyunca oyuncular mevcut altınlarını harcayabilecek ve tam oyunu oynamaya devam edebilecek. Şirket, EA Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçek parayla yapılan satın alımlar için geri ödeme sağlamayacağını söyledi. Apex Legends, PC ve konsollarda oynanabilir olmaya devam edecek.

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Konu ile ilgili açıklama yapan Respawn; “Apex Legends Mobile’ı sonlandırmak için acı verici bir karar verdik. Bu karar kolay alınmadı. Kontrolümüz dışındaki faktörler, oyuncularımızın hak ettiği yüksek kaliteli deneyimi ve içeriği korumamızı engelledi. Sonuç olarak, oyun 1 Mayıs 2023’te sona erecek ve bundan sonra artık oynayamayacaksınız. Kısa bir süreliğine de olsa Apex Legends Mobile’da aramıza katılan oyuncularımıza ve ekiplerimize şükranlarımız sonsuz. Kalbimizin derinliklerinden, teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.