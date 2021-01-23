Oyun
Cyberpunk 2077 ilk büyük güncellemesini aldı
CD Projekt Red’in olaylı oyunu Cyberpunk 2077, ilk büyük güncellemesini aldı. Güncelleme, konsollar ve PC için hata düzeltmeleri içeriyor.
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Cyberpunk 2077, Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından uzun süredir geliştiriliyordu. Dokuz yıldır geliştirme sürecinde olan oyun, bazı ertelemelerden sonra 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını yapmış, ancak pek çok eleştirilere sebep olmuştu. Oyunu satın alan kullanıcılar sık sık karşılaşılan hatalar, kötü yapay zekâ, canlı hissettirmeyen şehir ve FPS düşmesi gibi teknik sıkıntılar nedeniyle adeta erken erişimde olan bir oyunu yarım şekilde deneyimlemişti. Bu durum tepkileri üzerine çekerken, CD Projekt Red hisseleri de düşüşe geçmiş ve hatta Polonyalı geliştirici bazı hissedarlar tarafından dava bile edilmişti. İlk olarak özür dileyip işlerin neden ters gittiğini açıklamaya çalışan CDPR, yaptığı açıklamada oyunu böyle bırakmayacaklarını ve güncellemelerle toparlayacaklarını belirtti. Bu tarz bir geri dönüşü daha önce No Man’s Sky oyununda da görmüştük. Oyun çıktığı ilk dönem ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra firma tarafından sunulan destek ve güncellemelerle oldukça sevilir bir hale gelmişti. Yeni bir No Man’s Sky olma konusunda adımlar atan CDPR, 2021 yılının ilk büyük güncellemesini yayınladı.
Cyberpunk 2077 kurtarma planı
Cyberpunk 2077 oyunun, PC ve konsol versiyonları için yayınlanan V1.1 (versiyon 1.1) güncellemesi, oyunun toparlanması yolunda atılan ilk adım. Güncellemenin toplam boyutu ise 6.7 GB. CD Projekt Red tarafından güncelleme notlarına yazıldığına göre güncelleme, hafıza kullanım sorunlarını giderirken, sokak trafiği ve çevre hasar sistemi konusunda da düzeltmeler içeriyor. Notta aynı zamanda GPU ile ilgili bazı teknik sorunların giderildiği ve konsol versiyonlarında optimizasyon sorunlarının giderildiği, performans artışının sağlandığı belirtiliyor. Kullanıcıları oldukça hayal kırıklığına yaratan oyun, bu güncellemeler ile durumu ne kadar toparlar bunu önümüzdeki günlerde gelen haberler gösterecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Xbox Live Gold zammında geri adım
Microsoft, dün yaptığı sürpriz bir hamleyle Xbox Live Gold aboneliğine zam yaptığını açıklamıştı. Oyunculardan tepki gören şirket geri adım attı.
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Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynamak için sunulan bir abonelik servisi. Kullanıcılar aylık ya da dönemlik ödemeler yaparak, sistemin getirdiği bazı avantajlardan faydalanabiliyor. PlayStation tarafında karşılığı PS+ aboneliği olan bu sistemler, bir dönem çok popüler olsa bile, PC oyunculuğunun yaygınlaşması ve burada böyle bir ücretin olmaması sebebiyle gittikçe sorgulanmaya başlanmıştı. Son gelen bir haber bu durumu daha da kötüleştirdi. İlk olarak 12 aylık aboneliği kaldıran Microsoft, daha sonra 6 aylık aboneliğe 20 dolar, 3 aylık aboneliğe 5 dolar ve 1 aylık aboneliğe de 1 dolar zam yaptığını açıkladı. Oyunculardan tepki gören bu hareketten sonra şirket geri adım attı.
Xbox Live Gold zammı geri çekildi
Oyuncuların zam haberlerine tepki göstermesinin ardından Microsoft, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Bugün güzel değildi, oyuncular için daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bugün hedefi tutturamadık. Sizi duyuyoruz ve Xbox Live Gold zammını geri çekiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Oyuncuları Game Pass Ultimate almaya iten bu zamların geri alınması muhtemelen Xbox toplulukları tarafından oldukça hoş karşılanacak gibi duruyor. Yine de ABD’li teknoloji devinin aylık 15 dolara (ülkemizde 44.99 TL) sunduğu Game Pass Ultimate, standart Gold aboneliğinin fiyatını düşündüğümüzde daha mantıklı gözüküyor. Bununla beraber Microsoft, oyunculara bir de özür hediyesi verdi.
Today was not great. We always try to do our best for you and today we missed the mark.
We hear you, and we’re reversing our Xbox Live Gold pricing updates.
— Xbox (@Xbox) January 23, 2021
Bazı oyunlar artık Gold aboneliği gerektirmeyecek
Oyunculardan özür dilemek isteyen şirket, artık oynaması ücretsiz olan oyunların Xbox Live Gold aboneliği gerektirmeyeceğini açıkladı. Bu demek oluyor ki Fortnite gibi popüler oyunlar, bundan sonra Gold aboneliği olsa da olmasa da çevrimiçi oynanabilecek. Xbox tarafı, detayların önümüzdeki ay açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Xbox Live Gold üyeliğine zam geldi
Microsoft’un konsollarında çevrimiçi oyun oynamak isteyen oyunculara yönelik olan abonelik servisi Xbox Live Gold, zamlandı.
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Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynayabilmek ve çeşitli avantajlardan yararlanmak için sunulan bir abonelik servisi. Xbox kullanıcıları aylık, dönemlik para ödedikleri bu hizmeti kullanarak hem çevrimiçi oynayabiliyor, hem de aylık iki ücretsiz oyun ve mağazada özel indirimler, kampanyalar gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Konsollarda çevrimiçi oyun oynamak neden paralı sorusunun sıkça sorulduğu bu günlerde, ABD’li teknoloji devi beklenmedik bir hamle yaptı. Peki yıllardır fiyatı sabit bulunan ve maliyetlerinin pek de artmadığı düşünülen servisteki fiyat artışının sebebi ne?
Xbox Live Gold zammı
Uzun süredir Xbox konsollarının çevrimiçi abonelik sistemi olan Xbox Live Gold, kısa süre öncesine kadar 6 aylığına 40 dolar, 12 aylığına ise 60 dolar ödeyerek alınabiliyordu. Ancak Microsoft, ilk olarak temmuz 2020’de 12 aylık uygun fiyatlı aboneliği ortadan kaldırmasının ardından, şimdi de 6 aylık abonelik fiyatına zam yaptı. Servisin kullanıcıları artık 6 aylık aboneliğe 60 dolar ödeyecek. 1 aylık abonelik 9.99 dolardan 10.99 dolara, 3 aylık abonelik ise 5 dolar zamlanarak 29.99 dolara yükseldi. İnsanlar hali hazırda Live Gold üyeliğinin parası karşılığında yeterli değeri vermediğini düşünürken, bu zamlar durumu daha da ilginçleştirecek gibi. Ülkemizdeki fiyatlara ne olacağı ise merak konusu.
Kullanıcılar Game Pass Ultimate’e yönlendiriliyor.
Microsoft, Xbox Live Gold zammı ile başka şeyler hedefliyor olabilir. Şirket kullanıcıları uygun fiyatlı Gold abonelik yerine, nispeten daha pahalı ama içinde daha çok şey bulunduran Xbox Game Pass Ultimate almaya itiyor gibi gözüküyor. Hali hazırda 15 dolar (ülkemizde 44.99 TL) fiyatı bulunan sistem, Gold aboneliğini içinde barındırıyor ve kullanıcılara X Cloud, geniş bir oyun kütüphanesi gibi ekstra avantajlar sunuyor. Bu servisin fiyatına göre daha çok şey sunduğunu düşünürsek, kullanıcıların buraya yönelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Keanu Reeves olmasaydı Johnny Silverhand böyle gözükecekti!
Keanu Reeves öncesi Johnny Silverhand çizimleri ortaya çıktı. Ünlü aktör projeye katılmasaydı karakterin nasıl olacağına dair çizimler yayımlandı.
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Keanu Reeves olmasaydı da çok da farklı bir Johnny Silverhand görmeyecektik!
Cyberpunk 2077 oyun dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız süreç içerisinde oyun içeriğinden çok entrikaları ile gündemde kalmayı başarmıştı. Yapımcı firma CD Projekt Red‘in davalık olduğu oyun ile alakalı bazı konsept tasarımlar ortaya çıktı. Baş tasarımcı Lea Leonowicz, ArtStation isimli internet sitesinde olası Johnny Silverhand çizimlerini paylaştı. Keanu Reeves öncesi olduğu görünen çizimler ile birlikte karakterin ilk başlardaki tasarım detayları ortaya çıktı.
Hali hazırda ünlü aktöre oldukça benzeyen çizimler dikkat çekerken, projede oyuncunun olmaması durumunda da karizmatik bir Johnny Silverhand görme ihtimalimiz varmış. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen karakter, kendine has havası ve jargonu ile oyuna renk katmayı başardı. Aksiyon içerisindeki çizimleri de paylaşılan karakterin, bu haliyle de oyuncuları memnun edebileceği yorumları ortaya atıldı. Tartışmaların odağında kalan ve bir türlü kötü popülaritesini yükseltemeyen Cyberpunk 2077, Keanu Reeves gibi ünlü bir aktörün projede yer almasıyla kendini bir nebze olsun kurtarmayı başarmış olabilir. Zira ünlü aktörün ismi nedeniyle oyundaki kalitenin arttığını savunan oldukça fazla kişi oyun dünyasında yerini almakta.
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