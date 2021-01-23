CD Projekt Red’in olaylı oyunu Cyberpunk 2077, ilk büyük güncellemesini aldı. Güncelleme, konsollar ve PC için hata düzeltmeleri içeriyor.

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Cyberpunk 2077, Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt Red tarafından uzun süredir geliştiriliyordu. Dokuz yıldır geliştirme sürecinde olan oyun, bazı ertelemelerden sonra 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını yapmış, ancak pek çok eleştirilere sebep olmuştu. Oyunu satın alan kullanıcılar sık sık karşılaşılan hatalar, kötü yapay zekâ, canlı hissettirmeyen şehir ve FPS düşmesi gibi teknik sıkıntılar nedeniyle adeta erken erişimde olan bir oyunu yarım şekilde deneyimlemişti. Bu durum tepkileri üzerine çekerken, CD Projekt Red hisseleri de düşüşe geçmiş ve hatta Polonyalı geliştirici bazı hissedarlar tarafından dava bile edilmişti. İlk olarak özür dileyip işlerin neden ters gittiğini açıklamaya çalışan CDPR, yaptığı açıklamada oyunu böyle bırakmayacaklarını ve güncellemelerle toparlayacaklarını belirtti. Bu tarz bir geri dönüşü daha önce No Man’s Sky oyununda da görmüştük. Oyun çıktığı ilk dönem ağır eleştirilere maruz kalmış, daha sonra firma tarafından sunulan destek ve güncellemelerle oldukça sevilir bir hale gelmişti. Yeni bir No Man’s Sky olma konusunda adımlar atan CDPR, 2021 yılının ilk büyük güncellemesini yayınladı.

Cyberpunk 2077 kurtarma planı

Cyberpunk 2077 oyunun, PC ve konsol versiyonları için yayınlanan V1.1 (versiyon 1.1) güncellemesi, oyunun toparlanması yolunda atılan ilk adım. Güncellemenin toplam boyutu ise 6.7 GB. CD Projekt Red tarafından güncelleme notlarına yazıldığına göre güncelleme, hafıza kullanım sorunlarını giderirken, sokak trafiği ve çevre hasar sistemi konusunda da düzeltmeler içeriyor. Notta aynı zamanda GPU ile ilgili bazı teknik sorunların giderildiği ve konsol versiyonlarında optimizasyon sorunlarının giderildiği, performans artışının sağlandığı belirtiliyor. Kullanıcıları oldukça hayal kırıklığına yaratan oyun, bu güncellemeler ile durumu ne kadar toparlar bunu önümüzdeki günlerde gelen haberler gösterecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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