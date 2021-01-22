Keanu Reeves olmasaydı Johnny Silverhand böyle gözükecekti!

Microsoft’un konsollarında çevrimiçi oyun oynamak isteyen oyunculara yönelik olan abonelik servisi Xbox Live Gold, zamlandı.

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Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynayabilmek ve çeşitli avantajlardan yararlanmak için sunulan bir abonelik servisi. Xbox kullanıcıları aylık, dönemlik para ödedikleri bu hizmeti kullanarak hem çevrimiçi oynayabiliyor, hem de aylık iki ücretsiz oyun ve mağazada özel indirimler, kampanyalar gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Konsollarda çevrimiçi oyun oynamak neden paralı sorusunun sıkça sorulduğu bu günlerde, ABD’li teknoloji devi beklenmedik bir hamle yaptı. Peki yıllardır fiyatı sabit bulunan ve maliyetlerinin pek de artmadığı düşünülen servisteki fiyat artışının sebebi ne?

Xbox Live Gold zammı

Uzun süredir Xbox konsollarının çevrimiçi abonelik sistemi olan Xbox Live Gold, kısa süre öncesine kadar 6 aylığına 40 dolar, 12 aylığına ise 60 dolar ödeyerek alınabiliyordu. Ancak Microsoft, ilk olarak temmuz 2020’de 12 aylık uygun fiyatlı aboneliği ortadan kaldırmasının ardından, şimdi de 6 aylık abonelik fiyatına zam yaptı. Servisin kullanıcıları artık 6 aylık aboneliğe 60 dolar ödeyecek. 1 aylık abonelik 9.99 dolardan 10.99 dolara, 3 aylık abonelik ise 5 dolar zamlanarak 29.99 dolara yükseldi. İnsanlar hali hazırda Live Gold üyeliğinin parası karşılığında yeterli değeri vermediğini düşünürken, bu zamlar durumu daha da ilginçleştirecek gibi. Ülkemizdeki fiyatlara ne olacağı ise merak konusu.

Kullanıcılar Game Pass Ultimate’e yönlendiriliyor.

Microsoft, Xbox Live Gold zammı ile başka şeyler hedefliyor olabilir. Şirket kullanıcıları uygun fiyatlı Gold abonelik yerine, nispeten daha pahalı ama içinde daha çok şey bulunduran Xbox Game Pass Ultimate almaya itiyor gibi gözüküyor. Hali hazırda 15 dolar (ülkemizde 44.99 TL) fiyatı bulunan sistem, Gold aboneliğini içinde barındırıyor ve kullanıcılara X Cloud, geniş bir oyun kütüphanesi gibi ekstra avantajlar sunuyor. Bu servisin fiyatına göre daha çok şey sunduğunu düşünürsek, kullanıcıların buraya yönelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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