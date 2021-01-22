Genel
Keanu Reeves olmasaydı Johnny Silverhand böyle gözükecekti!
Keanu Reeves öncesi Johnny Silverhand çizimleri ortaya çıktı. Ünlü aktör projeye katılmasaydı karakterin nasıl olacağına dair çizimler yayımlandı.
İlginizi çekebilir; Yeni Apple MacBook Air daha da ince ve hafif olabilir
Keanu Reeves olmasaydı da çok da farklı bir Johnny Silverhand görmeyecektik!
Cyberpunk 2077 oyun dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız süreç içerisinde oyun içeriğinden çok entrikaları ile gündemde kalmayı başarmıştı. Yapımcı firma CD Projekt Red‘in davalık olduğu oyun ile alakalı bazı konsept tasarımlar ortaya çıktı. Baş tasarımcı Lea Leonowicz, ArtStation isimli internet sitesinde olası Johnny Silverhand çizimlerini paylaştı. Keanu Reeves öncesi olduğu görünen çizimler ile birlikte karakterin ilk başlardaki tasarım detayları ortaya çıktı.
Hali hazırda ünlü aktöre oldukça benzeyen çizimler dikkat çekerken, projede oyuncunun olmaması durumunda da karizmatik bir Johnny Silverhand görme ihtimalimiz varmış. Oyuncular tarafından oldukça beğenilen karakter, kendine has havası ve jargonu ile oyuna renk katmayı başardı. Aksiyon içerisindeki çizimleri de paylaşılan karakterin, bu haliyle de oyuncuları memnun edebileceği yorumları ortaya atıldı. Tartışmaların odağında kalan ve bir türlü kötü popülaritesini yükseltemeyen Cyberpunk 2077, Keanu Reeves gibi ünlü bir aktörün projede yer almasıyla kendini bir nebze olsun kurtarmayı başarmış olabilir. Zira ünlü aktörün ismi nedeniyle oyundaki kalitenin arttığını savunan oldukça fazla kişi oyun dünyasında yerini almakta.
Keyifli zaman geçirmeniz için ekibinize Keanu Reeves’i katmak zorunda olmadığınız kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
Xbox Live Gold üyeliğine zam geldi
Microsoft’un konsollarında çevrimiçi oyun oynamak isteyen oyunculara yönelik olan abonelik servisi Xbox Live Gold, zamlandı.
İlginizi çekebilir; Keanu Reeves olmasaydı Johnny Silverhand böyle gözükecekti!
Xbox Live Gold, Microsoft tarafından konsollarda çevrimiçi oyun oynayabilmek ve çeşitli avantajlardan yararlanmak için sunulan bir abonelik servisi. Xbox kullanıcıları aylık, dönemlik para ödedikleri bu hizmeti kullanarak hem çevrimiçi oynayabiliyor, hem de aylık iki ücretsiz oyun ve mağazada özel indirimler, kampanyalar gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Konsollarda çevrimiçi oyun oynamak neden paralı sorusunun sıkça sorulduğu bu günlerde, ABD’li teknoloji devi beklenmedik bir hamle yaptı. Peki yıllardır fiyatı sabit bulunan ve maliyetlerinin pek de artmadığı düşünülen servisteki fiyat artışının sebebi ne?
Xbox Live Gold zammı
Uzun süredir Xbox konsollarının çevrimiçi abonelik sistemi olan Xbox Live Gold, kısa süre öncesine kadar 6 aylığına 40 dolar, 12 aylığına ise 60 dolar ödeyerek alınabiliyordu. Ancak Microsoft, ilk olarak temmuz 2020’de 12 aylık uygun fiyatlı aboneliği ortadan kaldırmasının ardından, şimdi de 6 aylık abonelik fiyatına zam yaptı. Servisin kullanıcıları artık 6 aylık aboneliğe 60 dolar ödeyecek. 1 aylık abonelik 9.99 dolardan 10.99 dolara, 3 aylık abonelik ise 5 dolar zamlanarak 29.99 dolara yükseldi. İnsanlar hali hazırda Live Gold üyeliğinin parası karşılığında yeterli değeri vermediğini düşünürken, bu zamlar durumu daha da ilginçleştirecek gibi. Ülkemizdeki fiyatlara ne olacağı ise merak konusu.
Kullanıcılar Game Pass Ultimate’e yönlendiriliyor.
Microsoft, Xbox Live Gold zammı ile başka şeyler hedefliyor olabilir. Şirket kullanıcıları uygun fiyatlı Gold abonelik yerine, nispeten daha pahalı ama içinde daha çok şey bulunduran Xbox Game Pass Ultimate almaya itiyor gibi gözüküyor. Hali hazırda 15 dolar (ülkemizde 44.99 TL) fiyatı bulunan sistem, Gold aboneliğini içinde barındırıyor ve kullanıcılara X Cloud, geniş bir oyun kütüphanesi gibi ekstra avantajlar sunuyor. Bu servisin fiyatına göre daha çok şey sunduğunu düşünürsek, kullanıcıların buraya yönelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A12 modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A12 modelini Türkiye‘de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Lite modeli Türkiye’ye geliyor
Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung’un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye’de de elde edilebiliyor.
Samsung Galaxy A12 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor.
Gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, birden çok RAM seçeneği (3GB / 4GB / 6 GB) ve 32GB / 64GB / 128 GB şeklinde üç ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca yan tarafında bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Samsung Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç, 1600 × 720 piksel, HD+ Infinity-V
- İşlemci: MediaTek yapımı Helio P35
- RAM: 3GB / 4GB / 6GB
- Depolama: 32GB / 64GB / 128 GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000mAh, 15W şarj
- Boyutlar: 164 x 75,8 x 8,90 mm
- Ağırlık: 205 gram
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD),
- Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah,
- Fiyat: 2899 TL
Beyaz, Yeşil ve Siyah renkleri olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A12 modeli ülkemizde büyük bir satış kanalında 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 2899 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Yeni MacBook Pro, SD kart okuyucu özelliğine sahip olabilir
Yeni MacBook Pro, SD kart okuyuculu modern bir konsepte sahip olabilir. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, yeni 14 inç ve 16 inç modelleri için dizüstü bilgisayarlarda, yerleşik daha fazla bağlantı noktasının tekrar getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!
Yeni MacBook Pro eski tasarımına geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz hafta, saygın analist Ming-Chi Kuo, MagSafe şarj konektörünün iadesi, Touch Bar’ın kaldırılması, yeni düz kenarlı tasarım da dahil olmak üzere bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni 14 inç ve 16 inç modeller için beklentilerini özetledi. Bunun üzerine, dizüstü bilgisayarlarda daha fazla bağlantı noktasının dönüşünü beklediğini söyledi.
Belirttiği beklentiler arasına, hangi bağlantıların geri dönüş yağabileceğini eklemedi. Bununla birlikte başka bir analist bugün, sonraki MacBook Pro modelleri için, dijital kamera ve diğer dosyaların aktarılmasında kolaylık sağlayacak bir SD kart okuyucuya sahip olacağını belirtti. Bununla birlikte açıklamasında, Apple’ın, sadık Mac kullanıcılarına yeniden odaklandığını ve bu konuda büyük çalışmalar yaptığının bir örneği olduğunu da ekledi. Şirket, kullanıcıların dijital kameralardan bellek kartları takabilmeleri için bir sonraki MacBook Profesyonelleri için bir SD kart yuvası getirmeyi planlıyor.
Sizin için hazırladığımız Hepsiburada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Bilindiği üzere 2016 yılında Apple, SD kart okuyucusunu kaldırmıştı. Apple’ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Philip Schiller, SD kartları hantal ve elverişsiz bir yuva olarak değerlendirmişti. Schiller, kartın bir bölümünün dışarıda kalmasının ise rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Üstelik yeni kameralarda kablosuz aktarım yapılabildiğine dikkat çeken yönetici, bu değişikliğin ileriye dönük bir karar olduğunu da söylemişti. Fakat bu durum değişecek gibi duruyor.
Tanıtılan ve satışa sunulan en yeni MacBook Pro modellerinde, yalnızca Thunderbolt bağlantı noktaları var ve bu durum fotoğrafçıları, bir SD kart okuyucuya erişmek için bir adaptör veya yuva kullanmaya zorluyor. Kuo, geçen hafta yaptığı araştırma notunda, “çoğu kullanıcının bir sonraki MacBook Pro için ek dongle satın almasına gerek olmayabileceğini” belirtti. Bu nedenle geri dönen tek bağlantı noktasının SD kart okuyucusu olmayacağını da söyledi.
MacBook Pro modellerinin Temmuz’dan Eylül’e kadar uzanan üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sunulacak olan bu cihaz, Mayıs 2020 ve Kasım 2019‘da piyasaya sürülen üst düzey 13 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yerini alacak gibi duruyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 2 saat önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 4 saat önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 5 gün önce
Xbox Live Gold üyeliğine zam geldi
Keanu Reeves olmasaydı Johnny Silverhand böyle gözükecekti!
Samsung Galaxy A12 modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Poco X2 Android 11 güncellemesi alıyor
Alphabet, balonlarla internet sağlama şirketi Loon’u kapatıyor
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.