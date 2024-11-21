Savunma sanayii payı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa önemli bir açıklama yaptı. Ekim ayında AK Parti tarafından Meclis’e sunulan bir yasa teklifiyle, limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından 750 TL tutarında savunma sanayi payı alınması önerilmişti. Ancak gelen yoğun tepkiler üzerine bu madde kanun teklifinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İçindekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Payı Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Sanayii Payı Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’daki zirve dönüşü yaptığı açıklamada, savunma sanayii payı hakkında“Biz savunma sanayii ile ilgili halktan para toplama gayretinde olan bir iktidar değiliz. Hamdolsun, bizim mali imkanlarımız şu anda savunma sanayiimizi ayakta tutacak güç ve kabiliyete sahiptir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, savunma sanayii payı ile ilgili kanun teklifinden çıkarılan bu düzenlemenin yanı sıra, motor silindir hacmi 100 CC’nin altında olan motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması ve dronelardan yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması gibi diğer maddelerin ise 2025 yılında tekrar gündeme getirileceği belirtildi. Noter işlemlerinden alınacak katkı payı düzenlemeleri de yine 2025’te ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Savunma sanayii payı konusu halk arasında büyük tartışmalara neden olmuştu ve bu tartışmaların hala sıcak olduğu söylenebilir. Birçok kişi bu haber sonrası, kredi kartı limitini düşürmüştü.

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