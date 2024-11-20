Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV 8 kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında açılan soruşturmayla gündeme geldi. Yasa dışı bahis reklamlarına yönelik iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir incelemeyle araştırılıyor. Türkiye’nin Karadağ ile oynadığı milli maçtaki yasa dışı bahis reklamı olay oldu.

Acun Ilıcalı Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması Açıldı! Neler Oluyor?

Karadağ ile Türkiye arasında gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi maçı, TV 8 ekranlarından canlı yayınlandı. Ancak, maç sırasında saha kenarında görülen yasa dışı bahis reklamları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, bu durumun Acun Ilıcalı ve kanalıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere TV 8 ve EXXEN yetkilileri hakkında yasa dışı bahis reklamı ve teşviki iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde daha netleşmesi bekleniyor. Bu olay, hem spor dünyasında hem de medya sektöründe geniş yankı uyandırmış durumda.Tepkiler üzerine, ünlü televizyoncudan da bir açıklama geldi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reklam panolarının satış haklarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8’in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.”

Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 19, 2024

Gelişmeleri yakından takip ederek, Acun Ilıcalı yasa dışı bahis soruşturmasının sonuçlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yasa dışı bahis ve medya üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, bu durumun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olayda kim sorumlu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!