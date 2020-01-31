Cuma Raporu #87: Mate 30 fiyatı, Koronavirüs ve dahası

2020’de kullanmak serimizin yeni konuğu Nokia 8 oldu. Hala güncel bir akıllı telefon olan ve insanların 2000 TL bandında tercih etmeyi düşünebileceği cihaz, bakalım bu yılın şartlarında bizlere neler sunuyor?

2020’de Nokia 8 kullanmak

İlk olarak cihaz 2017 Eylül ayında çıkmıştı, Ekim’de Türkiye’de satılmaya başlanmıştı. İlk satış fiyatı 3.299 TL‘ydi ancak 2000 TL‘ye daha sonra fiyat geriledi.

Çentik sevmeyenlere hitap eden bir ön tasarıma sahip telefon, ayrıca fiziksel kapasitif tuşları barındırıyor olmasıyla da günümüzdeki pek çok cihazdan kendini sıyırıyor. Ancak kalın üst ve alt çerçeveler nedeniyle, ekran kasa oranı pek de başarılı değil. Buna rağmen özellikle günümüzün büyük ekranlı cihazlarına oranla 5.3 inç ekranıyla, daha küçük bir cihaz isteyenlere hitap ediyor diyebiliriz. Tasarımsal açıdan cihaz hem arkası hem de yan çerçevelerinin metal olması dolayısıyla “premium” bir his veriyor diyebiliriz.

Telefonun kalbinde Snapdragon 835 işlemcisi yer alıyor. 2 önceki amiral gemisi işlemci olan bu model, günümüzde PUBG ve Call of Duty gibi oyunları 2K ekrana rağmen akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Ayrıca telefonun genel performansı da geçen 2 yıla rağmen hala hızlı. Kamera konusunda ise Nokia 8 ilginç bir telefon. Zira arkasında iki adet biri monochorme biri de renkli olan 13 MP’lik kameralar barındırıyor. Açıkcası telefonla yaptığımız denemelerde gece çekimleri hariç telefonun kamera performanısı gayet beğendik. Ancak gece çekimlerinde grenlerin ve kirliliğin fazla olduğunu gözlemledik.

Son olarak 3090 mAh kapasiteli bir pille gelen telefon, 2 yılın ardından bize yaklaşık 6 saatlik bir ekran süresi sundu.