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Cuma Raporu #86: Pocophone 2 geliyor, iPhone 11DxOMark ve dahası
Cuma Raporu #86 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #86 haberleri zaman çizelgesi
04:37 iPhone ve Xperia 5 DxOMark skoru
07:52 Glovo Türkiye’den çekiliyor
13:12 Pocophone 2 geliyor
16:55 Philips lansmanı
22:44 Realme lansmanı
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Kim Philips The One TV Kullanmak İster – Tunç Sönmezoğlu
Philips The One TV modelini evinde 15 gün boyunca deneyimleyen Tunç Sönmezoğlu, Ambilight ve Android TV deneyimini bizlere aktarıyor.
Spor eğitmeni olan Tunç’un The One hakkındaki görüşlerini bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
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Redmi K30 (Mi 10T) vs Mi 9T | Hız Testi (VIDEO)
Hız testi serimizin bugünkü konukları Xiaomi firmasının üyeleri olan Redmi K30 (Mi 10T) ve Mi 9T oluyor.
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Bakalım, hangi cihaz daha hızlı testimizi tamamlayabilecek. Hep birlikte görelim.
Bildiğiniz üzere Redmi K30 (Mi 10T) geçtiğimiz ay itibariyle Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şu an Avrupa’da satışı bulunmadığı için Çin romu ile testlerimizi gerçekleştirdik.
Diğer bir unsur ise, artık K modelimizde 120Hz panel kullanılıyor olması. Video esnasında da geçişlerde bu farkı anlayacaksınız.
Yaptığımız testlerin kronolojik sıralaması:
1:46 10 Uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması.
3:56 Cihaz açılış hızı testi
4:42 GeekBench Compute değerleri.
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Realme amiral gemisi ve kulaklıklar gelecek mi? (VIDEO)
Realme Türkiye Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu ile bugünkü videomuzda röportaj gerçekleştirdik.
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Türkiye’ye ürün gamlarında yer alan hangi ürünleri getirecekler?
Fiyat / performans serisi kulaklık modeli Realme Buds Air ülkemizde satışa çıkacak mı?
Amiral gemi modelini ne zaman piyasada görebileceğiz?
Bunlar ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.