Cuma Raporu #8: Apple zammı, Honor 10 ve dahası

Cuma Raporu #8 videomuzda, yine haftanın önemli teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

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Cuma Raporu #8 haberleri

Apple ürünlerine zam – Apple’ın bir süredir beklenenen kur artışı sebebiyle olacak zamlanma durumu biraz önce devreye girdi. Özellikle iPhone X için rekor bir zam gelirken diğer iPhone, iPad ve Mac cihazlar da bu zamdan nasibini aldı. iPhone X için 6.199 TL olan fiyatlandırma artık 7.499 TL’den başlıyor olacak.

Honor 10 Türkiye lansmanı yapıldı – Honor 10 modeli ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Cihaz, Hepsiburada aracılığıyla 2999 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Netflix indirme özelliği akıllandı – Artık indirdiğiniz bir bölümü izlemeyi bitirdikten sonra ‘akıllı indirme’ o bölümü silecek ve ardından otomatik olarak sıradaki bölümü indirecek. Akıllı indirme sadece wi-fi bağlantısı ile gerçekleşecek.

Dört kameralı Huawei Nova 3 tanıtıldı – Önde iki, arkada iki kamerası ile dikkat çeken Huawei Nova 3 modeli resmi olarak duyuruldu. Son dönemde tanıtılan birçok akıllı telefon gibi çentikli tasarıma sahip telefon, Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor ve 6 GB RAM ile geliyor