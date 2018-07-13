Cuma Raporu #8: Apple zammı, Honor 10 ve dahası

Cuma Raporu #8: Apple zammı, Honor 10 ve dahası

13 Temmuz, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Cuma Raporu #8 videomuzda, yine haftanın önemli teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #8 haberleri

Apple ürünlerine zam – Apple’ın bir süredir beklenenen kur artışı sebebiyle olacak zamlanma durumu biraz önce devreye girdi. Özellikle iPhone X için rekor bir zam gelirken diğer iPhone, iPad ve Mac cihazlar da bu zamdan nasibini aldı. iPhone X için 6.199 TL olan fiyatlandırma artık 7.499 TL’den başlıyor olacak.

Honor 10 Türkiye lansmanı yapıldıHonor 10 modeli ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Cihaz, Hepsiburada aracılığıyla 2999 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Netflix indirme özelliği akıllandı – Artık indirdiğiniz bir bölümü izlemeyi bitirdikten sonra ‘akıllı indirme’ o bölümü silecek ve ardından otomatik olarak sıradaki bölümü indirecek. Akıllı indirme sadece wi-fi bağlantısı ile gerçekleşecek.

Dört kameralı Huawei Nova 3 tanıtıldı – Önde iki, arkada iki kamerası ile dikkat çeken Huawei Nova 3 modeli resmi olarak duyuruldu. Son dönemde tanıtılan birçok akıllı telefon gibi çentikli tasarıma sahip telefon, Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor ve 6 GB RAM ile geliyor

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