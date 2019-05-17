Türk Telekom’dan gençlere 1919 MB internet hediye!

Türk Telekom, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı‘nın 100. yılı şerefine, Selfy kullanan gençlere 1919 MB internet hediye edecek.

İlginizi çekebilir: Hakan: Muhafız’ın yeni sezon çekimleri başladı

1919 MB internet hediye

Türk Telekom’un gerçekleştirecek olduğu bu anlamlı hediyeyi kullanmak için bazı işlemeler yapmak gerekiyor. Selfy’li gençler, 19 Mayıs Pazar günü Türk Telekom mobil online işlemler üzerinde yer alan Sil Süpür’ü kullanarak bu hediyeyi alacak.

Selfy’li gençler 19 Mayıs günü alacağı bu 1919 MB internet hakkını takip edecen iki gün içinde kullanabilecek. Türk Telekom gerçekleştirmiş olduğu bu kampanya ile binlerce GB interneti gençlere ulaştırmak istiyor.