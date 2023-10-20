Cuma Raporu #281 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; 30000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide

Cuma Raporu #281 zaman çizelgesi

00:00 Giriş ve gündem

00:43 Duyuru

03:15 İsrail – Filistin savaşı

09:16 Bir milletvekilinin yaptığı ayrımcılık

11:53 Savaş…

20:51 1 Yıllık IMEI kararı detayları

44:10 15 yaşındaki Sıla’ya çarpan adam 24 ay taksitle 24.000 TL ceza aldı

55:15 X’e iki yeni Premium abonelik paketi geliyor

57:57 X için son gün: %90 bant daraltma gelebilir

01:04:23 Linktree’ye BTK tarafından engel

01:10:59 Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor

01:13:30 Xiaomi 14 serisi çıkış tarihi açıklandı

01:16:28 Xiaomi MIUI yerine HyperOS kullanacak

01:23:13 Oppo Find N3 ve OnePlus Open tanıtıldı

01:34:16 Intel 14. nesil işlemcileri tanıttı

01:36:32 WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma

01:38:21 Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor

01:45:40 Uygun fiyatlı HONOR X9b tanıtıldı

02:01:03 Var Böyle Tipler isimli fenomen 100 milyon TL dolandırıcılık ile suçlanıyor