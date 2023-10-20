Cuma Raporu #281 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #281: Linktree engeli, X’e bant daraltma, Xiaomi 14 serisi ve dahası
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Cuma Raporu #281 zaman çizelgesi
00:00 Giriş ve gündem
00:43 Duyuru
03:15 İsrail – Filistin savaşı
09:16 Bir milletvekilinin yaptığı ayrımcılık
11:53 Savaş…
20:51 1 Yıllık IMEI kararı detayları
44:10 15 yaşındaki Sıla’ya çarpan adam 24 ay taksitle 24.000 TL ceza aldı
55:15 X’e iki yeni Premium abonelik paketi geliyor
57:57 X için son gün: %90 bant daraltma gelebilir
01:04:23 Linktree’ye BTK tarafından engel
01:10:59 Redmi Note 13 serisi küresel pazara geliyor
01:13:30 Xiaomi 14 serisi çıkış tarihi açıklandı
01:16:28 Xiaomi MIUI yerine HyperOS kullanacak
01:23:13 Oppo Find N3 ve OnePlus Open tanıtıldı
01:34:16 Intel 14. nesil işlemcileri tanıttı
01:36:32 WhatsApp’ta aynı anda iki hesap kullanma
01:38:21 Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor
01:45:40 Uygun fiyatlı HONOR X9b tanıtıldı
02:01:03 Var Böyle Tipler isimli fenomen 100 milyon TL dolandırıcılık ile suçlanıyor