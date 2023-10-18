Ülkemizde 30000 TL üzeri fiyatla satılan amira gemi telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/oQSwu2aht6g

7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/1hcpT051SWw

10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/7FMWBVwRBz0

20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/rh-k8_eQPHw

30000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)

realme GT 3

Nothing Phone (2)

Huawei Mate 50 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Samsung Galaxy S23+

Huawei P60 Pro

TECNO PHANTOM V Fold

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy S23 Ultra

iPhone 15

Samsung Galaxy Z Fold5

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max