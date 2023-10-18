Ülkemizde 30000 TL üzeri fiyatla satılan amira gemi telefonları listeledik. 2023 Ekim ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
30000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
7500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/oQSwu2aht6g
7500 – 10000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/1hcpT051SWw
10000 – 20000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/7FMWBVwRBz0
20000 – 30000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023): https://youtu.be/rh-k8_eQPHw
30000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (EKİM 2023)
- realme GT 3
- Nothing Phone (2)
- Huawei Mate 50 Pro
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Samsung Galaxy S23+
- Huawei P60 Pro
- TECNO PHANTOM V Fold
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- iPhone 15
- Samsung Galaxy Z Fold5
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max