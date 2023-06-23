Cuma Raporu #264 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #264: OceanGate Titan, TikTok skandalı ve dahası
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Cuma Raporu #264 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
09:42 OceanGate Titan infilak etti: Titanic’e 250.000 dolarlık ziyaret
18:51 Twitch Skandalı TikTok’a Sıçradı: Emniyet’ten operasyon!
45:48 Game Pass Fiyatları Zamlanıyor
50:10 Wise, Türkiye’yeden çekiliyor mu?
01:04:40 Beklenen Xiaomi 13T serisi geliyor
01:11:18 Samsung’un ”Kendin tamir et” programı Avrupa’da başladı
01:14:56 Intel ve AMD yatırımları
01:29:06 Elon Musk vs Mark Zuckerberg
01:39:22 Rekabet Kurumu, Google’a soruşturma açtı
01:41:14 Tesla Türkiye’de Teslimat Sorunları
01:47:54 İkinci El Araç Fiyatı Sıfırdan Yüksek Olamayacak
01:50:22 Türkiye’de Yeni Bir AR Gözlüğü Satışta
01:52:42 Turkcell’den Yeni Nesil TV Kutusu: TV+ Pro
01:56:40 TurkNet’ten yeni kullanıcılara GigaFırsat
02:16:56 Kapanış