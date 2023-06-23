Cuma Raporu #264 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

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Cuma Raporu #264 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

09:42 OceanGate Titan infilak etti: Titanic’e 250.000 dolarlık ziyaret

18:51 Twitch Skandalı TikTok’a Sıçradı: Emniyet’ten operasyon!

45:48 Game Pass Fiyatları Zamlanıyor

50:10 Wise, Türkiye’yeden çekiliyor mu?

01:04:40 Beklenen Xiaomi 13T serisi geliyor

01:11:18 Samsung’un ”Kendin tamir et” programı Avrupa’da başladı

01:14:56 Intel ve AMD yatırımları

01:29:06 Elon Musk vs Mark Zuckerberg

01:39:22 Rekabet Kurumu, Google’a soruşturma açtı

01:41:14 Tesla Türkiye’de Teslimat Sorunları

01:47:54 İkinci El Araç Fiyatı Sıfırdan Yüksek Olamayacak

01:50:22 Türkiye’de Yeni Bir AR Gözlüğü Satışta

01:52:42 Turkcell’den Yeni Nesil TV Kutusu: TV+ Pro

01:56:40 TurkNet’ten yeni kullanıcılara GigaFırsat

02:16:56 Kapanış