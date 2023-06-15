Daha önce ZTE markasının Türkiye pazarına gireceğinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise Arena’nın Nubia ve Red Magic markaları için Türkiye distribütörü olduğunu duyurusu ardından değerlendirmelerimizi yaptık.

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ZTE Nubia Z50 serisi, Red Magic 8 oyuncu telefonları ve Nubia Pad 3D gibi modellerin ülkemize gereceğine dair yapılan açıklama metni ise şöyle;

“Şirketimiz ile Dünya’nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile “ZTE Nubia ve Redmagic” marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000’den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4’ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya’daki nüfusun 4’te 1’inden fazlasına ulaştırmaktadır. Şirketimiz özellikle “Nubia” markalı cep telefonlarının, 3D Tabletlerin, Akıllı Saatlerin ve ‘Red Magic’ markalı oyun telefonlarının Türkiye pazarına sunulması amacı ile çalışmalarına hız verecektir.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.”