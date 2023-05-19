Cuma Raporu #259 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; DXOMARK KRALI GELDİ! | HUAWEI P60 PRO Ofiste!
İçindekiler
Cuma Raporu #259: Apple Zammı, Tesla’ya Ucuz Model Geliyor ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide
Cuma Raporu #259 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, 19 Mayıs ve seçim
30:58 Apple’a yeniden zam geldi
36:31 Tesla’ya 2 model ekleniyor, aynı zamanda Türkiye fiyatlarına da zam geldi
43:54 Twitter’dan Türkiye açıklaması: Engellenen hesaplar ve detaylar
49:38 Twitter’ın yeni patronu belli oldu
52:41 Ekşi Sözlük’ün yeni adresi de erişime engellendi
58:05 MediaTek ve Nvidia ortak çalışabilir
01:03:17 Google’dan lisanslı kumar oyunlarına izin
01:06:57 Windows 11’e iPhone desteği geldi
1:10:04 ABD’de TikTok’a ilk yasak geldi