Cuma Raporu #259 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #259 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, 19 Mayıs ve seçim

30:58 Apple’a yeniden zam geldi

36:31 Tesla’ya 2 model ekleniyor, aynı zamanda Türkiye fiyatlarına da zam geldi

43:54 Twitter’dan Türkiye açıklaması: Engellenen hesaplar ve detaylar

49:38 Twitter’ın yeni patronu belli oldu

52:41 Ekşi Sözlük’ün yeni adresi de erişime engellendi

58:05 MediaTek ve Nvidia ortak çalışabilir

01:03:17 Google’dan lisanslı kumar oyunlarına izin

01:06:57 Windows 11’e iPhone desteği geldi

1:10:04 ABD’de TikTok’a ilk yasak geldi