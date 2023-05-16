HUAWEI P60 Pro ön sipariş aşamasında iken ofise ulaştı! 38.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan HUAWEI’nin en yeni amiral gemisinin detayları ve ilk bakışı bu videoda!

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Not: Bu videoda kullanılan HUAWEI P60 Pro modeli, inceleme örneği olarak HUAWEI Türkiye tarafından temin edilmiştir.

HUAWEI P60 Pro Teknik Özellikleri:

Boyutlar: 161 x 74,5 x 8,3 mm

161 x 74,5 x 8,3 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram Ekran: 6,67 inç 2K LTPO OLED, 10 bit, 120 Hz

6,67 inç 2K LTPO OLED, 10 bit, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Bellek: 8 GB/ 12 GB

8 GB/ 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Kamera: 48 MP + 48 MP + 13 MP

48 MP + 48 MP + 13 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 4815 mAh

4815 mAh Şarj: 88 Watt / 50 Watt Kablosuz

88 Watt / 50 Watt Kablosuz Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC