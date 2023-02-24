Cuma Raporu #247 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #247: MWC 2023, Ekşi Sözlük’e Erişim Engeli ve Dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #247 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
22:20 MWC 2023 Başlıyor
25:14 Ekşi Sözlük İçin Erişim Engeli
46:23 Twitter’da SMS ile İki Adımlı Doğrulama Ücretli Oluyor
53:51 Çin Hükümetinden ChatGPT Hakkında Yasak Kararı
59:45 iPhone 15’in tasarımı ortaya çıktı
01:01:51 Akıllı saat pazarı yüzde 12 büyüdü
01:06:35 Sony, PlayStation VR2’nin satışlarına başladı
01:08:01 Netflix Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor
01:12:00 Huawei: “Kendi otomobilimiz olmayacak”
01:14:44 Ford ve Koç, Ankara’ya Avrupa’nın en büyük batarya fabrikasını kuruyor
01:17:45 Samsung Galaxy S23 Fiyatları Düştü