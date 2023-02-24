Cuma Raporu #247 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; 6 Yıllık iPhone 7 Plus Kullanıcı Deneyimi (Uğur Güneş)

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #247 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

22:20 MWC 2023 Başlıyor

25:14 Ekşi Sözlük İçin Erişim Engeli

46:23 Twitter’da SMS ile İki Adımlı Doğrulama Ücretli Oluyor

53:51 Çin Hükümetinden ChatGPT Hakkında Yasak Kararı

59:45 iPhone 15’in tasarımı ortaya çıktı

01:01:51 Akıllı saat pazarı yüzde 12 büyüdü

01:06:35 Sony, PlayStation VR2’nin satışlarına başladı

01:08:01 Netflix Orta Doğu genelinde abonelik fiyatlarını düşürüyor

01:12:00 Huawei: “Kendi otomobilimiz olmayacak”

01:14:44 Ford ve Koç, Ankara’ya Avrupa’nın en büyük batarya fabrikasını kuruyor

01:17:45 Samsung Galaxy S23 Fiyatları Düştü