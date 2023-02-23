iPhone 7 Plus modelini yaklaşık altı yıldır kullanan Uğur Güneş, Sizin Yorumunuz serimizin en yeni konuğu oluyor.

İlginizi çekebilir; 1000 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplı Gigabit Tarife Kimde?

Daha önce Android fanı olacak kadar Android telefonları kullanmayı seven Uğur, babasının yurt dışından satın aldığı iPhone 7 Plus’a geçtikten sonra 6 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Birkaç batarya değişikliği yapmanın dışında halen telefonundan memnun olan Uğur’un deneyimini bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…