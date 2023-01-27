Cuma Raporu #243 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Bence Şu Anda Alınabilecek En İyi 5 Telefon 👊👊👊 (Ocak 2023)

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #243 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Eren askere gidiyor, ceza afları

14:46 Akıllı Telefon Pazarı Çakıldı!

26:08 Tarihin En Çok Satan Telefonları

34:16 Coca-Cola telefonu mu geliyor?

41:55 Galaxy S23 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı

01:02:44 Huawei P60 Pro detaylanıyor

01:10:15 Redmi Band 2 Globale Geliyor

01:20:02 Apple M rakibi Qualcomm 8cx Gen4 işlemci geliyor

01:22:50 Togg’un 2023 özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

01:28:56 Volvo EX30 geliyor

01:35:13 Üç scooter firması İstanbul’dan çekildi!

01:40:21 2023 Oscar adayları açıklandı