Cuma Raporu #243 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #243: Telefon Pazarı Çakıldı, 60.000 TL’ye S23 ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #243 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Eren askere gidiyor, ceza afları
14:46 Akıllı Telefon Pazarı Çakıldı!
26:08 Tarihin En Çok Satan Telefonları
34:16 Coca-Cola telefonu mu geliyor?
41:55 Galaxy S23 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı
01:02:44 Huawei P60 Pro detaylanıyor
01:10:15 Redmi Band 2 Globale Geliyor
01:20:02 Apple M rakibi Qualcomm 8cx Gen4 işlemci geliyor
01:22:50 Togg’un 2023 özel serisi için ön sipariş hakkı NFT ile gelecek
01:28:56 Volvo EX30 geliyor
01:35:13 Üç scooter firması İstanbul’dan çekildi!
01:40:21 2023 Oscar adayları açıklandı