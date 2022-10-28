Cuma Raporu #230 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #230 zaman çizelgesi

00:00 Giriş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

12:51 Redmi Note 12 serisi tanıtıldı

27:53 Elon Musk resmen Twitter’ı satın aldı

45:22 Huawei Mate 50 Pro Türkiye pazarına girdi

54:40 Rekabet Kurumu Meta’ya ceza kesti, Meta konu hakkında açıklama yaptı

01:09:07 USB Tip-C 2024 yılından itibaren Avrupa’da zorunlu oldu

01:13:16 OnePlus Nord N300 228 dolar fiyatla tanıtıldı

01:15:26 Steam, Türkiye için dolar kuru tavsiyesini 2,1’den 11’e yükseltti

01:19:53 Dünya genelinde akıllı telefon satışında ve şirket karlarında azalma

01:20:59 Renault fabrika çıkışı ikinci el otomobil satacak

01:32:59 Peugeot e-2008 Türkiye pazarında

01:34:26 Audi 2026 yılında Formula 1’e fabrika takımı olarak katılıyor