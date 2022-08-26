ZTE, akıllı telefonları ve giyilebilir teknoloji ürünleri ile Türkiye pazarına giriyor. Blade V30 Vita ile tüketicilere “merhaba” diyecek olan marka, Türkiye’de ürettiği yeni akıllı telefonla yüksek performansı uygun fiyata sunarak kullanıcılara farklı bir tercih sunacak.

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ZTE, teknoloji dünyasının en büyük markalarından biri olup, 160’dan fazla ülkede 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. İnovasyon teknolojisini yerli üretimle bir araya getirerek fark oluşturacak marka, akıllı telefon modelleriyle ülkemizde de sektöre hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ürettiği akıllı telefon Blade V30 Vita’yı kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanan ZTE, her bütçeye uygun fiyatı ve yüksek performansı sunmayı hedefliyor. Türkiye akıllı telefon pazarına #YaşamakLazım diyerek adım atacak olan Blade V30 Vita kullanıcılarına çok yönlü bir deneyim yaşatacak.

Blade V30 Vita Uygun Fiyatla Satılacak

Dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncü olan ve dünya nüfusunun dörtte birine hizmet veren marka, Türkiye’de yerel operatörlerle yaptığı ortaklıkların ardından hedef kitlesi için de güvenilir bir ortak olma yolunda ilk adımı atıyor. Temel değeri teknoloji inovasyonu olan ve Çin’de 11 adet AR-GE merkezi ile yeniliklere imza atan ZTE, yeni akıllı telefonu Blade V30 Vita ile yüksek performansı uygun fiyata sunarak Türkiye’de de tüketicilerle buluşacak.

Özellikle kamera ve batarya ömrüyle adından söz ettirecek olan Blade V30 Vita, 6.82” ekran, 48 megapixel üçlü kamera ve 5000 mAh pil özellikleri ile erişilebilir fiyatlarla sunacak.

“Genç Türkiye’de Geniş Bir Hedef Kitlemiz Var”

Blade V30 Vita ile özellikle gençlerin bir telefondan beklediği her şeyi sunduklarını belirten ZTE Türkiye Genel Müdürü Mr Liu Xinbo, “Türkiye pazarında, Türkiye’de ürettiğimiz bir modelle ilk kez yer almanın heyecanını yaşıyoruz. Bu modelimiz ile genç yaşam tarzını ve güçlü bir performansı rekabetçi bir fiyatla sunacağız. Türkiye’de geniş bir hedef kitlemiz var. Bunun yanı sıra kullandığımız teknoloji ve iş modellerimizden dolayı büyük bir avantaja sahibiz. ZTE olarak pazarda, sürdürülebilir kalıcı bir başarı yakalamak istiyoruz. Bu yüzden müşterilerimizde memnuniyet oluşturmak bizim için öncelikli hedef. ZTE’nin Türkiye’de üretilecek akıllı ve giyilebilir ürünleri ile bu topraklarda çok önemli bir marka olacağını düşünüyoruz. Bunun en önemli nedeni Türkiye’nin genç ve teknoloji ile yakın ilişkisi olan bir nüfusa sahip olması. İleri teknolojimiz, yenilikçi ürünlerimiz, şık ve renkli dizaynımız kullanıcıların dikkatini çekecek” diye konuştu.

“Dünyada 5G Teknolojisinin İnşasında Öncüyüz, Türkiye’ye Yabancı Değiliz”

ZTE’nin telekomünikasyon ve bilgi teknolojisinde dünya lideri olduğunu ve 1985 yılından bu yana 160’tan fazla ülkede tüketiciler için yenilikçi teknolojiler ve entegre çözümler sağlamaya kendini adamış bir marka olduğunu belirten Mr Liu Xinbo, “Tüm dünyada 5G teknolojisinin inşasında öncüyüz. Bu anlamda Türkiye’ye de yabancı değiliz. 2005 yılından beri Türkiye’de çalışıyoruz ama şu ana kadar Türkiye’de esas olarak operatörlere odaklandık. Ancak artık Türkiye’de ürettiğimiz akıllı telefonlarla tüketici ile buluşmaya hazırız. Kendini daha iyi bir gelecek için her yerde bağlantı ve güven sağlamaya adamış bir marka olarak Türkiye’de de son kullanıcıya en iyi deneyimi sunmak istiyoruz” dedi.

“Ana hedefimiz güçlü bir tedarik noktası olmak”

ZTE Blade V30’un Türkiye’de dağıtımını Datagate AŞ. gerçekleştirecek. Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup şirketlerinden Datagate, güçlü dağıtım ağıyla ZTE Blade V30’u perakende ve kanal satış noktaları üzerinden pazara ulaştıracak. Datagate AŞ Genel Müdürü Salih Baş yeni işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: “Dijital çağın yeni teknolojilerine uygun ve yüksek performanslı ürünlere sahip olan ZTE’yi portföyümüze dahil ettik. Bu işbirliğinde ana hedefimiz güçlü bir tedarik noktası olmak. Ülkemizde teknoloji distribütörlüğünü dünya standartlarında yapmaktan gurur duyuyoruz. Portföyümüzü kendi alanlarında lider markalarla genişletmeye devam edeceğiz.”