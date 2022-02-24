Şuan Alabileceğiniz 5G Destekli En Ucuz 5 Telefon!

Ülkemizde henüz 5G şebeke bağlantısını kullanamıyoruz ancak testleri devam ediyor. Bu senenin son dönemlerinde ya da 2023 senesi içerisinde 5G bağlantısını kullanma ve deneyimlem şansımız olacak. Ancak peki buna hazır mısınız? Akıllı telefonunuz 5G destekliyor mu? Eğer desteklemiyorsa işte sizlere şimdiden 5G desteğini sunan ve ülkemizde satılan en ucuz 5 telefon listesini sunuyoruz. Peki siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz? Ya da bu telefonlardan birini satın almayı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında bizlere belirtin.

5G destekleyen en ucuz 5 telefon ise şu şekilde:

-Xiaomi Redmi Note 10 5G

-OnePlus Nord N10 5G

-Samsung Galaxy M52 5G

-POCO M4 Pro 5G

-POCO X3 GT

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