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Cuma Raporu

Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası

Cuma Raporu #192 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş
12:21 Twitter, karakter sınırlaması olmadan tweet atmaya izin verebilir
15:12 HBO Max de yıl sonunda geliyor
22:54 Gençlerin telefon ve bilgisayar erişimi için düzenleme
34:22 Sahte indirim dönemi sona eriyor
52:31 Renault’dan fabrika çıkışlı ikinci el otomobil
56:44 realme 9 Pro+ IMX766 OIS ile geliyor
01:01:13 Huawei en değerli 9. marka oldu
01:06:25 Starlink Premium geliyor
01:09:08 Sony de Bungie stüdyosunu satın aldı
01:13:40 Google Pixel, şimdiye kadarki en iyi çeyrek rakamlarını elde etti
01:20:04 Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Liderleri Belli Oldu!
01:23:22 Subway Surfers’ın devamı MetroLand App Gallery’de
01:28:39 Facebook Son Çeyrekte İlk Kez Günlük Kullanıcı Kaybetti!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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