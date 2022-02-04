Cuma Raporu #192 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

12:21 Twitter, karakter sınırlaması olmadan tweet atmaya izin verebilir

15:12 HBO Max de yıl sonunda geliyor

22:54 Gençlerin telefon ve bilgisayar erişimi için düzenleme

34:22 Sahte indirim dönemi sona eriyor

52:31 Renault’dan fabrika çıkışlı ikinci el otomobil

56:44 realme 9 Pro+ IMX766 OIS ile geliyor

01:01:13 Huawei en değerli 9. marka oldu

01:06:25 Starlink Premium geliyor

01:09:08 Sony de Bungie stüdyosunu satın aldı

01:13:40 Google Pixel, şimdiye kadarki en iyi çeyrek rakamlarını elde etti

01:20:04 Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Liderleri Belli Oldu!

01:23:22 Subway Surfers’ın devamı MetroLand App Gallery’de

01:28:39 Facebook Son Çeyrekte İlk Kez Günlük Kullanıcı Kaybetti!