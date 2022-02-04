Cuma Raporu
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Cuma Raporu #192 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
12:21 Twitter, karakter sınırlaması olmadan tweet atmaya izin verebilir
15:12 HBO Max de yıl sonunda geliyor
22:54 Gençlerin telefon ve bilgisayar erişimi için düzenleme
34:22 Sahte indirim dönemi sona eriyor
52:31 Renault’dan fabrika çıkışlı ikinci el otomobil
56:44 realme 9 Pro+ IMX766 OIS ile geliyor
01:01:13 Huawei en değerli 9. marka oldu
01:06:25 Starlink Premium geliyor
01:09:08 Sony de Bungie stüdyosunu satın aldı
01:13:40 Google Pixel, şimdiye kadarki en iyi çeyrek rakamlarını elde etti
01:20:04 Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Liderleri Belli Oldu!
01:23:22 Subway Surfers’ın devamı MetroLand App Gallery’de
01:28:39 Facebook Son Çeyrekte İlk Kez Günlük Kullanıcı Kaybetti!
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Yakında Xiaomi 12 Mini Görebiliriz!
Twitter, Karakter Sınırını Ortadan Kaldıran “Makaleler” Özelliğini Test Ediyor
YouTube Yakında “YouTube Music ile Dinle” Düğmesine Sahip Olabilir!
HUAWEI MateBook D15 Online Mağazası’nda Ön Satışta
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Denemeniz Gereken 7 Kullanışlı Uygulama!
SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
General Mobile GM 22 Ailesinden Hangisi Alınır? | Rakipleri Kimler?
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
Cuma Raporu #192: Telefon ve bilgisayar düzenlemesi, Huawei’nin yükselişi ve dahası
Denemeniz Gereken 7 Kullanışlı Uygulama!
SATIN ALINABİLECEK “EN UCUZ” TELEFONLAR!
General Mobile GM 22 Ailesinden Hangisi Alınır? | Rakipleri Kimler?
Xiaomi 11T Pro ile Haftalar Sonra | Sevdiğim ve sevmediğim noktalar!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.