Cuma Raporu
Cuma Raporu #191: Domino’s saldırısı, Tesla, GM 22 ve dahası
Cuma Raporu #191 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; SAMSUNG GALAXY S22 GELİYOR! | Neler sunacak? Fiyatı ne olacak?
Cuma Raporu #191: Domino’s saldırısı, Tesla, GM 22 ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları (Süreler güncelleniyor);
Domino’s Türkiye Siber Saldırıya Uğradı
Tesla Türkiye’de
General Mobile GM 22 ailesi tanıtıldı
Redmi Note 11 ailesi de tanıtıldı
Samsung Galaxy S22 özellikleri ve fiyatı belli oldu
Apple oyun konsolu üretebilir
Apple oyun konsolu üretebilir
Kripto para düzenlemesi
Twitter’dan şeffaflık raporu
Meta’dan (Facebook) Türkiye’ye Uyarı: “Baskı Olursa Temsilciyi Geri Çekeriz”
“Ben Getir kullanıyorum” diyen Haskoloğlu’na suç duyurusu
Tesla hisseleri, artan kredi notu ile %10,7 oranında yükseldi!
GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?
Netflix Samsung Galaxy S22 için Exynos 2200 İşlemcisine Destek Veriyor!
HUAWEI Dünyanın En Değerli 9. Markası Oldu
Popüler Kelime Oyunu Wordle New York Times Tarafından Satın Alındı!
GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9
ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi
Markalara Sorun: OMIX | Muzaffer Gölcü
Türk Telekom | Nesini Seviyorsunuz? #10
GM 22 Pro vs Redmi Note 10 Pro | Hangi 108 MP Daha İyi?
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE? #2 | iPhone 13 Pro, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Nova 9
ANİMASYONLU KULAKLIK! | ROG Delta S Animate incelemesi
Markalara Sorun: OMIX | Muzaffer Gölcü
Türk Telekom | Nesini Seviyorsunuz? #10
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.