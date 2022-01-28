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Cuma Raporu

Cuma Raporu #191: Domino’s saldırısı, Tesla, GM 22 ve dahası

Cuma Raporu #191 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #191: Domino’s saldırısı, Tesla, GM 22 ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları (Süreler güncelleniyor);

Domino’s Türkiye Siber Saldırıya Uğradı
Tesla Türkiye’de
General Mobile GM 22 ailesi tanıtıldı
Redmi Note 11 ailesi de tanıtıldı
Samsung Galaxy S22 özellikleri ve fiyatı belli oldu
Apple oyun konsolu üretebilir
Apple oyun konsolu üretebilir
Kripto para düzenlemesi
Twitter’dan şeffaflık raporu
Meta’dan (Facebook) Türkiye’ye Uyarı: “Baskı Olursa Temsilciyi Geri Çekeriz”
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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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