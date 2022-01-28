Cuma Raporu #191: Domino’s saldırısı, Tesla, GM 22 ve dahası

Cuma Raporu #191 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları (Süreler güncelleniyor);

Domino’s Türkiye Siber Saldırıya Uğradı

Tesla Türkiye’de

General Mobile GM 22 ailesi tanıtıldı

Redmi Note 11 ailesi de tanıtıldı

Samsung Galaxy S22 özellikleri ve fiyatı belli oldu

Apple oyun konsolu üretebilir

Apple oyun konsolu üretebilir

Kripto para düzenlemesi

Twitter’dan şeffaflık raporu

Meta’dan (Facebook) Türkiye’ye Uyarı: “Baskı Olursa Temsilciyi Geri Çekeriz”

“Ben Getir kullanıyorum” diyen Haskoloğlu’na suç duyurusu