Cuma Raporu #17: RTÜK kararı, Mi 8 Pro ve dahası

Cuma Raporu #17 videomuzda, her hafta olduğu gibi en son teknoloji gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #17 haberleri

BLAST Pro series başlıyor – Esporun Formula 1’i olan ve dünyanın en başarılı 6 Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) takımının şampiyon olmak için yarışacağı BLAST Pro Series İstanbul isimli e-spor etkinliğine sayılı günler kaldı. Türkiye’nin ilk uluslararası espor organizasyonu olma özelliğini taşıyan BLAST Pro Series İstanbul’da 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için takımlar kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’ye doğru gelen Madicane kasırgası – Pazar günü itibarıyla Türkiye’nin bugüne kadar gördüğü en şiddetli kasırganın gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 8 Pro tanıtıldı – Mi 8 ailesine yeni üyeler eklendi. Bunlardan biri de ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip Mi 8 Pro modeli.

Google 20 yaşında – İnternet devi Google, 20. yaşını verdi. İki öğrenci tarafından tam 20 yıl önce kurulan şirket şimdi bir teknoloji devi.

PlayStation 4’ün Cross–Platform beta süreci – Sony Interactive Entertainment, kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra, seçilmiş üçüncü parti oyunlarında cross–platform özelliğinin desteklenme kararının alındığını duyurdu.



Xbox One için mouse ve klavye müjdesi – Microsoft ve Razer işbirliği sonrası Xbox One konsoluna özel klavye ve mouse’lar gelecek.

İnternet yayınlarına RTÜK lisansı şartı – Yeni kararın geçmesiyle, internette yayın yapanların RTÜK lisansı alması gerekecek.