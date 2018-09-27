250 bin dolar ödüllü BLAST Pro Series İstanbul’a sayılı günler kaldı!

Esporun Formula 1’i olan ve dünyanın en başarılı 6 Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) takımının şampiyon olmak için yarışacağı BLAST Pro Series İstanbul isimli e-spor etkinliğine sayılı günler kaldı. Türkiye’nin ilk uluslararası espor organizasyonu olma özelliğini taşıyan BLAST Pro Series İstanbul’da 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için takımlar kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS:GO’nun, Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul, 28 Eylül’de gerçekleşecek grup maçlarının tamamlanmasının ardından 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak final maçı ile şampiyonu belli olacak. İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek turnuvayı yaklaşık 10 bin biletli seyirci izleyecek. Son dönemlerinin popüler yayın platformu Twitch TV sayesinde organizasyonun dünyada yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Söz konusu etkinlikte CS:GO’nun en önemli takımlarından Astralis, Cloud9, Ninjas in Pijamas (NiP), Virtus.Pro, MiBR ve Türkiye’nin en iyi takımı olarak gösterilen ve dünyanın en iyileri arasında yer alan Space Soldiers kozlarını paylaşacak. 29 Eylül’de saat 13:30’da başlayacak etkinlik akşam saatlerine kadar çeşitli şovlar, etkinlikler ve katılım sağlayacak olan CS:GO severlere çeşitli ödüller ile devam edecek.

Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında BLAST Pro Series Marka ve İletişim Müdürü Steen Laursen ve BLAST Pro Series Ürün Direktörü Nicolas Estrup etkinlik hakkındaki detayları aktardılar. Çok büyük bir hazırlığın yapıldığı BLAST Pro Series İstanbul’a katılamayacak olanların fazlasıyla pişman olacakları oldukça büyük ve heyecanı bol bir turnuva bizleri bekliyor.