Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…

Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.

İlginizi çekebilir; POCO X3 NFC Alınır Mı?

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek