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Cuma Raporu

Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…

Cuma Raporu’nun bu haftaki bölümünde, pazartesi günü kaybettiğimiz dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ı andık. Gündeme dair olarak, Mi 11T, Google Pixel 6 ve Mi Mix 4 gibi cihazların duyurulacak olmasını konuştuk.

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Zaman çizelgesi:

0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar

02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı

15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu

21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak

26:25 Windows 365 duyuruldu

31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı

37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda

39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor

40:53 Spotify Plus test aşamasında

42:18 realme MagDart duyuruldu

45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu

54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi

58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı

01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu

01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.

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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası

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Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.

İlginizi çekebilir: OnePlus 9 ailesi resmi olarak Türkiye’de satışa çıkıyor!

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:

0:00 Giriş

0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar

1:31 Ersin’in duyurusu

3:29 OnePlus resmen Türkiye’de

12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde

21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı

26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor

34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek

41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı

44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi

48:04 Akbank’ın sistemi çöktü

54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı

58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?

1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu

1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak

1:25:13 Kapanış

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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