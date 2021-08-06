Cuma Raporu
Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…
Cuma Raporu’nun bu haftaki bölümünde, pazartesi günü kaybettiğimiz dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ı andık. Gündeme dair olarak, Mi 11T, Google Pixel 6 ve Mi Mix 4 gibi cihazların duyurulacak olmasını konuştuk.
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Zaman çizelgesi:
0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar
02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı
15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu
21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak
26:25 Windows 365 duyuruldu
31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı
37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda
39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor
40:53 Spotify Plus test aşamasında
42:18 realme MagDart duyuruldu
45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu
54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi
58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı
01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu
01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.
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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.
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Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:
0:00 Giriş
0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar
1:31 Ersin’in duyurusu
3:29 OnePlus resmen Türkiye’de
12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde
21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı
26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor
34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek
41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı
44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi
48:04 Akbank’ın sistemi çöktü
54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı
58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?
1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu
1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak
1:25:13 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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