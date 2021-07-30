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Cuma Raporu

Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.

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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası

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Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.

İlginizi çekebilir: OnePlus 9 ailesi resmi olarak Türkiye’de satışa çıkıyor!

Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:

0:00 Giriş

0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar

1:31 Ersin’in duyurusu

3:29 OnePlus resmen Türkiye’de

12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde

21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı

26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor

34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek

41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı

44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi

48:04 Akbank’ın sistemi çöktü

54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı

58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?

1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu

1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak

1:25:13 Kapanış

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası

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Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası

Cuma Raporu #161 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; REDMI NOTE 10 5G OFİSTE! | Yarın Satışa Çıkıyor!

Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş; kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve Madımak
04:26 Redmi Note 10 5G Türkiye’de
09:43 Türksat 5A uydusu yayına başladı
12:40 Türkiye’de üçüncü doz başladı
17:29 Kanada 2035’te içten yanmalı araç satışını yasaklıyor
37:38 Tasarruf Tedbirleri
43:27 Xiaomi Mi Notebook Pro X
46:35 Anti Google arama motoru
52:51 Nokia’dan HarmonyOS tabanlı amiral gemisi telefon geliyor:
55:43 TOGG’dan çekilen İnan Kıraç: “Elektrikli otomobiller Türkiye için erken”
01:02:13 Getir, İspanyol rakibini satın aldı
01:04:59 Monster #WASD
01:11:34 Realme Kodak ile işbirliğine gidiyor

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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