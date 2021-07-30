Cuma Raporu
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
Cuma Raporu #165 ile bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri P50 lansmanı ve POCO X3 GT oldu.
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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi sonradan eklenecek
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #162: OnePlus Resmen Türkiye’de, İlk HarmonyOS Tabanlı Cihaz Elimizde ve Dahası
Cuma Raporu bu hafta da dolu dolu bir teknoloji gündemiyle karşınızda. Haftanın dikkat çeken gelişmeleri OnePlus’ın resmen ülkemize giriş yapması ve HarmonyOS tabanlı çalışan ilk cihaz olan MatePad 11’in elimize geçmesi oldu.
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Diğer haberler içinse, zaman çizelgesi aşağıdadır:
0:00 Giriş
0:18 Çocuk istismarıyla ilgili olarak alınan yeni kararlar
1:31 Ersin’in duyurusu
3:29 OnePlus resmen Türkiye’de
12:54 HarmonyOS tabanlı ilk cihaz MatePad 11 elimizde
21:24 Oppo kendi görüntü işlemcisini ve çipsetini üretme çalışmalarına başladı
26:39 Huawei, yapay zeka ve çip geliştirme süreçlerinde çalışacak mühendisler arıyor
34:17 Covid-19 geçirenler 2 doz aşı yaptırabilecek
41:51 VLP aşısının faz 2 çalışmaları başladı
44:25 İzlanda’da haftalık çalışma süresini 4 güne indirme deneyi
48:04 Akbank’ın sistemi çöktü
54:51 Poco M3 Pro 5G, Dimensity işlemciyle Türkiye’de satışa çıktı
58:57 YouTube, kullanıcılara sakıncalı videolar mı öneriyor?
1:09:29 Yeni Müze Kart tasarımında Shutterstock logosu
1:24:12 Bir sonraki Cuma Raporu canlı yayınlanacak
1:25:13 Kapanış
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Cuma Raporu #161 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş; kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve Madımak
04:26 Redmi Note 10 5G Türkiye’de
09:43 Türksat 5A uydusu yayına başladı
12:40 Türkiye’de üçüncü doz başladı
17:29 Kanada 2035’te içten yanmalı araç satışını yasaklıyor
37:38 Tasarruf Tedbirleri
43:27 Xiaomi Mi Notebook Pro X
46:35 Anti Google arama motoru
52:51 Nokia’dan HarmonyOS tabanlı amiral gemisi telefon geliyor:
55:43 TOGG’dan çekilen İnan Kıraç: “Elektrikli otomobiller Türkiye için erken”
01:02:13 Getir, İspanyol rakibini satın aldı
01:04:59 Monster #WASD
01:11:34 Realme Kodak ile işbirliğine gidiyor
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
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Cuma Raporu #165: Huawei P50, POCO X3 GT ve dahası
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