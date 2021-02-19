Cuma Raporu
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
Cuma Raporu #142 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
05:23 Perseverance Mars’a iniş yaptı
21:54 THY 17,3 milyar TL ile rekor zarar açıkladı
33:21 Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor
41:02 Netflix’e yeniden Türkiye’nin en hızlı operatlörlerini sıraladı
55:02 Amazfit resmi olarak Türkiye’de
01:04:33 Suudi Arabistan’dan oyun dünyasına büyük yatırım
01:14:09 Apple Türkiye’den yeni iş ilanları
01:18:55 Oppo sıra dışı bir ön kamera patenti aldı!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Cuma Raporu #141 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Nu haftaki Cuma Raporu’nun Zaman Çizelgesi #141
00:00 Giriş ve Aydoğan’ın sağlık durumu
04:55 Türkiye Uzay Ajansı – Milli Uzay Programı
07:30 Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin Mars Yörüngesine giriş yaptı
08:54 Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
14:58 Starlink için 99 dolar’a ön kayıtlar başladı
23:43 İkinci Doz Aşılama Başladı
25:47 Facebook ve Twitter’dan Clubhouse özellikleri
29:47 İBB köylere ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
40:10 Huawei Biden ile görüşmek istiyor
52:03 Mart’ta EMUI 11.1 ile Harmony OS geliyor!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Cuma Raporu #140 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Cuma Raporu #140 Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:19 Xiaomi’den dört tarafa kavisli, portsuz telefon
07:20 Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli’ye Twitter’dan kısıtlama!
36:57 Clubhouse uygulamasının değeri 1 milyar dolara ulaştı
43:30 OPPO Find X3 ailesi geliyor
45:42 Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
58:00 Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti
59:20 2020’de Türk Telekom %20 büyüdü!
01:04:24 LG Wing, 14.000 TL fiyatla Türkiye’de
01:05:50 SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
01:06:58 Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa ediyor!
01:10:35 PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
01:12:37 8 Şubat’taki Mi 11 lansmanında Mi 11 Pro ve Pro Plus modelleri de geliyor!
01:18:42 Bir diğer Nokia efsanesi 3650 geliyor!
01:20:02 Steam Oyun Festivali Başladı!
01:21:52 Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı
01:24:19 Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Cuma Raporu #139 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; GameStop hisseleri neden olay oldu? Sizler için açıkladık
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:31 2020 yılı 4. çeyrekte akıllı telefon pazarı %4.7 büyüdü
06:12 Honor V40 5G tanıtıldı, Dimensity 1000+ ve 120 Hz şelale ekran
12:10 Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
18:28 Xiaomi’den Havadan Şarj cihazı: Mi Air Charger
29:26 Cem Bölükbaşı F3 Asya’da yarışıyor
30:59 Akıllı Televizyonlarda Mini LED dönemi başlıyor
38:20 Düşük fiyatlı iPhone SE Plus geliyor!
43:53 SpaceX, 143 adet uyduyu yörüngeye oturtarak yeni bir rekora imza attı
48:42 Covid-19 Türkiye gündemi ve Novavax aşısı
58:00 Netflix Türkiye’de Ofis Müdürü ilanı açtı
01:01:20 Getir Londra’da hizmete başladı
01:07:40 Harry Potter dizisi geliyor
01:11:40 GameStop olayı
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