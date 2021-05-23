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CS:GO FPS Artırma Rehberi! (2021)
CS:GO‘da daha yüksek FPS almak mümkün mü? Bu yazımızda sizlere CS:GO’da nasıl daha yüksek FPS alırsınız onu göstereceğiz. İşte en etkili ve en kolay CSGO FPS artırma yöntemleri.
Çıkış yaptığı günden bugüne dünyada en popüler oyunlar arasında yer alan CS:GO, hemen hemen herkesin oynadığı bir oyun diyebiliriz. Tabi bu kadar büyük bir kitleye sahip bir oyunda ilerleme katetmek için performans ciddi derecede önemli.
Peki hepimiz sistemimizde alabileceğimiz en iyi FPS değerlerini alıyor muyuz? Tabiki hayır. Bu yazımızda sizlere CS:GO’da nasıl daha yüksek FPS alırsınız onu göstereceğiz. Gelin şimdi CSGO FPS artırma işlemleri nasıl yapılır görelim.
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İçindekiler
1.Adım: AMD ve NVIDIA için ekran kartı ayarları!
CS:GO FPS artırma işlemlerimize ilk olarak ekran kartından başlıyoruz. İlk olarak NVIDIA bir ekran kartı kullanıyorsanız “NVIDIA Denetim Masası” sekmesini açıyorsunuz. AMD kullanıyorsanız “AMD Radeon Settings” sekmesine girmeniz gerekiyor. Bu iki kontrol paneline de masaüstünüze sağ tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Daha sonra NVDIA paneli için sol kısımda bulunan “Görüntü ayarlarını önayarla yap” sekmesine tıklıyoruz. Açılan pencerede “Benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver:” seçeneğini seçip, alttaki çizelgedeki imleci “Performans” kısmına getiriyoruz ve “Uygula” tuşuna basıyoruz.
Daha sonra yine sol kısımdan “3D Ayarlarının yönetilmesi” kısmına basıyoruz. Burada karşımıza çıkan pencerede “Eşyönsüz süzme, kenar yumuşatma, trilineer optimizasyon” ayarlarını “Kapalı” olarak ayarlıyoruz. “Güç yönetimi modu” ve “Kalite” tercihlerini ise sırasıyla “Maksimum performans” ve “Yüksek performans” olarak ayarlıyoruz.
Eğer AMD panel kullanıyorsanız ilk olarak “Oyun” sekmesine geliyorsunuz. Daha sonra buradaki “Dikey yenileme için bekle” ayarını “Kapalı” olarak güncelliyorsunuz. Ardından “Doku filtreleme kalitesi” ayarını “Performans”, “Radeon senkronizasyon” ayarını ise “Devre dışı” olarak ayarlıyorsunuz.
2.Adım: Oyun içi ayarların yapılması!
Bu ayarları yapmak için ilk olarak CS:GO’yu açıyoruz. Arından “Ayarlar” sekmesine girip, “Görüntü” kısmına geliyoruz. Burada “Evrensel gölge kalitesi, Doku detayı, Efekt detayı, Shader detayı” ayarlarını “Düşük ya da Çok Düşük” olarak ayarlıyoruz. Ardından “Çoklu CPU kullanımı” seçeneğini “Etkin” yapıyoruz. “FXAA keskinliği yumuşatma, hareket izi, dikey eşitleme” ayarlarını ise “Devre Dışı” olarak güncelliyoruz ve “Değişiklikleri uygula” tuşuna basıyoruz.
Ek olarak oyuna girdikten sonra konsolu açıp “fps_max 0” kodunu yazarsanız, oyundaki fps sınırınız kaldıırlacaktır. Bu sayede daha yüksek fps değerlerini görebilirsiniz.
3.Adım: CS:GO Başlatma Seçeneklerini ayarlamak!
Bu adım için ilk olarak Steam’e giriyoruz ve “Kütüphane” sekmesine giriyoruz. CS:GO’nun üzerine gelip sağ tık basıyoruz ve “Özellikler” seçeneğini seçiyoruz. Açılan pencerede “Genel” kısmında bulunan “Başlatma Seçeneklerini Ayarla” kısmını buluyoruz ve altta bulunan boşluğa şu kodları giriyoruz: “-novid -tickrate 128 -high -threads +fps_max 0 +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +rate 128000 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128 +mat_queue_mode 2 -freq -refresh +cl_forcepreload 1 -nod3d9ex -nojoy”
4.Adım: Windows ayarlarını yapmak!
Windows içerisinde bulunan birçok eklenti aslında sistemimizi arka planda yavaşlatıyor. Bu sorunları sonlandırmak için ilk olarak Görev yöneticisi‘ni açıyoruz ve üstteki sekemelerden “Başlangıç” kısmına geliyoruz. Burada gereksiz gördüğümüz uygulamaların üzerine tıklayarak “Devre dışı bırak” seçeneneğini seçiyoruz.
Daha sonra Başlat‘ı açıyoruz ve “Depolama ayarları” yazıyoruz. Açılan sekmede sağ kısımdan Geçici Dosyalar‘ı buluyoruz ve tıklıyoruz. Bir süre bekledikten sonra gelen “Dosyaları kaldırın” tuşuna basarak gereksiz dosyaları siliyoruz.
Son olarak yine Başlat‘a tıklıyoruz ve “Arka plan uygulamaları” yazıyoruz. Açılan sekmede “Uyugulamaların arka planda çalışmasına izin ver” seçeneğini “Kapalı” olarak ayarlıyoruz.
Evet bu yazımızda sizlere CS:GO FPS artırma yöntemlerini gösterdik. Bu yöntemleri bilgisayarınıza uygun şekilde kullanarak FPS değerinizde ciddi artış görebilirsiniz. İşlemler faydalı oldu mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Otomotiv
Ford F-150’nin elektrikli versiyonu ‘F-150 Lightning’ tanıtıldı!
Ford‘un F-150 adlı pick-up modeli her ne kadar ülkemizde satılmıyor olsa da ABD’de açık ara en çok satılan araç olarak dikkat çekiyor. Ford şimdi de bu popüler aracın tamamen elektrikli versiyonu F-150 Lightning‘i tanıttı. Elektrikli pick-up’ın üretimine önümüzdeki yıl başlanacağı belirtiliyor.
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Ford F-150 Lightning, ABD’deki diğer elektrikli pick-up modelleri Rivian R1T, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV‘ye rakip olmaya geliyor. Ford’un elektrikli pick-up’ı, Super Crew adı verilen tam boyutlu 4 kapıya sahip geniş gövde tipi ile geliyor. Yani F-150’nin standart motorlusunda gördüğümüz çift kapılı versiyon bu araçta sunulmuyor. Her aksta birer adet olmak üzere çift elektrik motoruyla gelen F-150 Lightning’in tüm versiyonları 4×4 sürüş sistemine sahip. Araçta Normal, Sport, Off-Road ve Tow/Haul (Römork) olmak üzere 4 farklı sürüş modu yer alıyor.
Teknik özellikleri ve şarj süreleri
Ford’un elektrikli pick-up’ının biri standart, diğeri ise uzun menzil sunan iki farklı batarya seçeneği ile geleceği açıklandı. Aracın standart versiyonu 370 km menzil sunarken, uzun menzilli versiyonu ise 480 km menzil sunuyor. Standart menzilli versiyon 432 beygir güç üretirken, uzun menzilli daha büyük bataryalı versiyon ise 571 beygir güç üretiyor. Her iki batarya paketinde de 1.050 Nm’lik oldukça etkileyici bir tork değeri mevcut. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise henüz açıklanmadı ancak tahminler bu sürenin 5.5 saniye civarında olacağı yönünde. Aracın standart menzilli versiyonu 900 kg’lık yükleme ve 3.5 tonluk çekme kapasitesine sahip olarak geliyor. Büyük bataryalı uzun menzilli versiyonu ise 4.5 ton çekme kapasitesi ile geliyor.
F-150 Lightning’de yükleme sonrasında menzili tekrardan hesaplama kabiliyetine sahip olan özel sensörler bulunuyor. Ayrıca ‘Pro Trailer Hitch Assist’ adlı bir sistem, bir römork çekilmesi esnasında direksiyon ve pedallar için destek sağlayarak sürücünün işini kolaylaştırıyor. Ford, aracın standart menzilli ufak bataryalı versiyonu için 32 amperlik bir standart AC şarj ünitesi ile aracın bataryasının 14 saat civarında, 48 amperlik daha üst seviyeli şarj ünitesiyle de 10 saat civarında dolduğunu belirtiyor. Ayrıca, 80 amperlik Ford Charge Station Pro adlı en üst seviyeli şarj ünitesi ile standart menzilli versiyonun 10 saat, uzun menzilli versiyonun da 8 saat civarında tam doluma ulaşabildiği açıklandı.
Elektrikli pick-up’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ‘Ford Intelligent Backup Power’ olarak adlandırılıyor. Bu özellik sayesinde, evde elektrik kesildiğinde F-150 Lightning eve elektrik enerjisi sağlayabiliyor. F-150 Lightning’in uzun menzilli büyük bataryalı versiyonunun, bu özellik sayesinde bir eve 3 günlük elektrik enerjisi sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için Ford Charge Station Pro adlı şarj ünitesinin satın alınması gerekiyor. F-150 Lightning’in su geçirmez yapıdaki ön bagajı 400 litrelik bir depolama alanı ve 180 kg’lık yükleme kapasitesi sunuyor. Ayrıca aracın ön bagajında 2.4 kW’lık, arka bagajında da 7.2 kW’lık şarj girişleri bulunuyor ve bu sayede birçok elektrikli alet şarj edilebiliyor.
Teknolojik iç mekan ve gelişmiş özellikler
Aracın üst seviye donanımlarında Sync 4A adlı gelişmiş bir arayüz bulunuyor. 5.5 inç’lik büyük dokunmatik ekranla eşleşmiş olarak gelen bu sistemde; sesli komutlar, bulut tabanlı navigasyon, entegre Amazon Alexa, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi çeşitli özellikler sunuluyor. Aracın üst versiyonlarında 15.5 inç’lik ekran ve Sync 4A arayüzü görülüyor. Daha alt versiyonlarda 12.0 inç’lik ekran ve Sync 4 arayüzü yer alıyor. F-150 Lightning, Ford’un Blue Cruise adını verdiği gelişmiş sürücü asistanı sistemine de sahip. Bu sistem, otomatik park özelliğinin yanı sıra otobanlarda otonom sürüş özelliği de sunuyor.
ABD’de V6 motorlu standart bir F-150’nin yaklaşık 30.000$’lık başlangıç fiyatı ile satılmakta olduğunu biliyoruz. 2022’nin bahar aylarında üretimine başlanacak olan Ford F-150 Lightning’in ise ABD’de 40.000$’lık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtiliyor. F-150 Lightning’in en üst seviye versiyonunun fiyatının da 90.000$’ı bulacağı söyleniyor.
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Akıllı Telefonlar
2021’de SONY Xperia XZ1 Kullanmak
2021’de kullanmak serimize bu seferde SONY Xperia XZ1 konuk oldu. SONY, yakın zamana kadar gerek amiral gerekse orta seviyede çıkarttığı telefonlar ile kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilen bir markaydı. Lafı fazla uzatmadan Xperia XZ1’in detaylarına geçelim.
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SONY telefonları ülkemizde satışta olduğundan beri malzeme kalitesi, yazılım ve güncelleme desteği, ekran ve ses özellikleri, Z1 modelinden itibaren sunduğu IP Sertifikası (Su ve toza dayanıklılık sertifikası) ile öne çıkıyordu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da fazlasıyla ilgi çekiyordu. Ülkemizde son Türkiye Garantili olarak satılan amiral sınıfında olan Xperia XZ1 modelini ele aldık.
Sony Xperia XZ1 aslında tam anlamıyla bir amiral gemisiydi. Yekpare alüminyum kasasıyla, stereo hoparlörü, içerisindeki ekran teknolojisi, IP sertifikası ve diğer öne çıkan özellikleri onu satıştaki en iyilerden birisi yaptı. Rakipleri de çok güçlüydü ve SONY tasarım dilinde ısrarcı olması ve yeniliğe açık olmaması sebebiyle artık sıkıcı tasarım damgası yemişti. Özellikle ekran/kasa oranı o zamanlar için çok fazlaydı. Ekran demişken teknik özelliklerini de belirtelim;
5.2 inç boyutunda, IPS LCD, HDR10 destekli, SONY Triluminos ekran teknolojisini içinde bulunduran ve ayrıca X-Reality Engine motoruna sahip bir ekrana sahip. Ek olarakta Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve %68.6 ekran kasa oranı bulunduruyor. Ekran deneyimi konusunda iyi işler başarsa da ekran/kasa oranı sebebiyle bu deneyim biraz da olsa törpüleniyor.
İçerisinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve grafik tarafında da Adreno 540 bulunuyor. Genel itibariyle zamanının en iyi işlemcisi olan bu işlemci amiral sınıfında yer alıyor. Günümüzde Qualcomm Snapdragon tarafında 720G veya 732G ayarında bir performans sergiliyor. Ancak amiral sınıfı bir işlemcisi olduğunda dolayı günümüz popüler oyunlarından PUBG ve PES2021 oyunlarını yüksek grafik ve yüksek fps ayarlarında rahatça oynatabiliyor. 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği günümüzde orta seviye telefonlarda gördüğümüz değerler olsa da bu RAM seviyesi bu telefon için gayet yeterli oluyor. Android 8 ile piyasaya çıkıp Android 9 sürümünde kalan modelde Xperia UI bulunuyor. Üzerinden fazlasıyla zaman geçmiş olmasına rağmen arayüzün tabiri caizse yağ gibi akması şaşırtıyor. Günlük kullanımda (mesajlaşma, video izleme, sosyal medya kullanımı) herhangi bir donma, tıkanma veya kasma yaşatmıyor ve “hala kullanılabilir” olduğunu kanıtlıyor.
Batarya konusu bu telefonun yumuşak karnı. Çünkü içerisinde 2700mAh batarya bulunuyor ve artık günümüz değerlerinin baya gerisinde olduğunu kullanınca daha iyi anlayabiliyoruz. Üzerinden geçen seneler pili de eskitmiş pek tabii. Yaptığımız test sonucunda %100’den %0’a yaklaşık 4 saat 2o dakika ekran süresi veriyor. Toplam şarjdan geçen sürede 10 saat. Günün yarısında tekrardan şarj etmek üzücü. Sony Xperia XZ1, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 18W’lık bir hızlı şarj yeteneğine sahip. Günümüzde artık 30W ve altı değerler teknolojik olarak gözükse de zamanı için 18W gayet iyi bir değer. 2700mAh büyüklüğündeki pili 1 saat 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor.
Sony Xperia XZ1’in kamerası ise zamanında da rakip olan modellerden gerideydi. Birçok markaya sensör veren Sony, kendi amiral gemisi telefonunda orta seviyede bir sensör kullanıyordu. Yazılımında da iyi işler çıkaramayınca ortaya çokta iyi olmayan kareler çıkıyor. Arka tarafta tek kamerası bulunuyor. Bu kamera 19 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde OIS olmayan bir kamera. Sony Exmor RS Sensörleri olan model 4K 30FPS videolar çekebiliyor. Ek olarak 720p @ 960fps/ 1080p @ 960fps ağır çekim yapabiliyor. Videodaki OIS eksikliğini EIS ile kapatıyor. Ön tarafta ise günümüzde vasat olarak değerlendirebileceğimiz bir kamera mevcut. 13 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde olan bu kamera ile HDR çekimler yapabiliyorsunuz. Ek olarak belirtmekte fayda var; her iki kamera ile de herhangi bir portre çekimi gerçekleştiremiyorsunuz.
Sony Xperia XZ1 ses konusunda da iddialı modellerden bir tanesiydi. Bulundurduğu stereo hoparlörü ile bir amiral gemisinde olması gerek özelliklerin tamamı vardı. Verdiği ses kalitesi iyi olsa da sesin yüksekliği tam seste bile az kalıyor. Zamanında Sony kullanıcıları da bundan şikayetçiydi. Hi-Res olması sayesinde bir nebze iyi olan model ses konusunda ortalama diyebiliriz. 3.5mm kulaklık girişinin de olması büyük bir nimet.
Bağlantı tarafında da zamanının en iyi teknolojisi ile donatılan Sony Xperia XZ1 WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojini içerisinde barındırıyor. Son olarak IP68 Sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığının olması size güven veriyor. Herhangi bir kaza durumunda telefonun belirli bir seviyeye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Snapdragon 778G yonga setiyle gelecek!
Son zamanlarda ortaya çıkan bazı haber ve sızıntılar, Honor ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin yeniden başladığını gösteriyordu. Bu sızıntıların ardından yeni Honor serisi akıllı telefonların Snapdragon yonga seti ile geleceği kesinleşti. Honor’un Huawei’den ayrıldıktan sonra geliştirmeye başladığı ilk akıllı telefon serisi Honor 50 serisi olacak. Şirket, cihazın piyasadaki en güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 778G ile geleceğini resmi olarak doğruladı. Serinin lansmanı ise Haziran ayında gerçekleşecek.
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Honor 50 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Bugün, Honor 50 serisinde bulunacak olan yonga setinin ortaya çıkmasının ardından bazı görseller internette paylaşıldı. Bu paylaşımlarda Honor 50 olduğu iddia edilen görseller bulunmakta. Daha önce render ve sızıntı olarak sunulan fotoğraflar, bu görseller ile uyuşuyor. Cihaz, üst tarafta ana kamera, alt tarafta ise periskop ve geniş açılı kamera bulunduran iki daireli oval bir dizilim ile gelecek. Görsellerde, cihazın altın sarısı ve açık mor renk seçenekleri bulunacağını görüyoruz.
Honor 50 serisi, Qualcomm çip içeren tek Honor cihazı olmayacak. Honor Başkanı, Magic serisi bir akıllı telefonda “en kaliteli Qualcomm çipi”nin bulunacağını söyledi. Bu çip, yüksek ihtimalle Snapdragon 888 olacak. Ancak Magic serisi yeni akıllı telefonun, çıkış tarihine göre Snapdragon 888+ yonga setini kullanması ihtimali de mevcut. Eğer Snapdragon 888+ ve Magic serisi yeni cihaz benzer tarihlerde çıkış yaparsa yeni yonga setini ilk olarak bu telefonda görebiliriz. Snapdragon 888+’ın Snapdragon 888’in hız aşırtmalı daha yüksek bir performans sunan modeli olması muhtemel. Şirketin bu yonga setinde yeni bir teknolojiye geçmesi beklenmiyor.
Honor, temmuz ayında Google Servisleri bulunan yeni bir amiral gemisi piyasaya sürecek!
Daha önceki haberlere göre, Huawei’den ayrılan Honor markası, temmuz ayında Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti bulunan yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu Google Servisleri ile piyasaya sürecek. Şirketin CEO’su George Zhao, Honor’un Apple ve Huawei amiral gemileriyle rekabet edebilecek cihazlar üretmeyi hedeflediğini söylemişti. Ayrıca firma, Huawei’den ayrılmasının ardından ABD tarafından herhangi bir ambargoya tabi tutulmadı. Bununla birlikte Honor, ocak ayında Qualcomm, Samsung, Intel, AMD ve Sony ile anlaşma imzaladı. Mevcut durumda ise Google ile görüşmeler devam ediyor. Şirketin Snapdragon 888 ile piyasaya çıkmasını beklediğimiz modeli, yüksek ihtimalle Magic serisine ait olacak.
Honor’un tıpkı Huawei gibi yıl içerisinde iki amiral gemisi akıllı telefon modelini piyasaya sürmesi muhtemel. Daha önce yayınlanan bir sızıntıya göre şirket, bu yıl Magic serisine ait yeni bir katlanabilen akıllı telefon tanıtacak. Ayrıca bu cihazın ekran tedarikçisinin Samsung olacağı da bazı sızıntı kaynaklarında ortaya çıktı.
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