Crysis Remastered’ın çıkış tarihi ve tanıtım fragmanı ortaya çıktı

Dün, 1 Temmuz tarihinde çıkış fragmanı yayınlanacağı duyurulan Crysis Remastered’a ait çıkış tarihi ve fragman gibi detaylar sızdırıldı. Sızıntının, Microsoft Store kaynaklı olduğu söyleniyor.

Xbox Live üzerinde ortaya çıkan bir liste, oyunun varsayılan çıkış tarihini 23 Temmuz olarak gösterirken, aynı zamanda oyunun ilk ekran görüntülerini ve ilk fragmanını da içeriyor. Crysis Remastered için eklenilen açıklama, oyunun yeni nesil donanımlar için optimize edildiğini ve yeniden geliştirilmiş grafiklere sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca listeye göre, yapımın boyutu yaklaşık 7 GB olacak. Ek olarak sızan fragman, Saber Interactive ve serinin yaratıcısı Crytek’in, Crysis Remastered’i birlikte geliştirdiğini gösteriyor.

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Resimlerde de görebileceğimiz gibi, yapım orijinal versiyonuna kıyasla daha canlı ve daha iyi görünüyor. Orijinal Crysis’ın 2007 yılında piyasaya sürüldüğünü ve o dönemde grafikleriyle ses getirdiğini düşündüğümüzde, grafiklerin yine dikkat çektiği söyleniyor. Bu aşamada, 2007 yapımının Metacritic üzerinde 91 gibi yüksek bir puana sahip olduğunu da ekleyelim.

Microsoft Store üzerinde yayınlanan açıklamada yapım, zırhını kuşan, adapte ol, özelleştir, fethet ve keşfet aşamalarına ayrılmış. Oynanış çeşitliliği konusunda hangi detayların eklendiği henüz belirsizken, grafik konusunda oyunun birçok insanı tatmin ettiğini söylemek yanlış olmaz.