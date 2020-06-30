Haber
Crysis Remastered’ın çıkış tarihi ve tanıtım fragmanı ortaya çıktı
Dün, 1 Temmuz tarihinde çıkış fragmanı yayınlanacağı duyurulan Crysis Remastered’a ait çıkış tarihi ve fragman gibi detaylar sızdırıldı. Sızıntının, Microsoft Store kaynaklı olduğu söyleniyor.
Xbox Live üzerinde ortaya çıkan bir liste, oyunun varsayılan çıkış tarihini 23 Temmuz olarak gösterirken, aynı zamanda oyunun ilk ekran görüntülerini ve ilk fragmanını da içeriyor. Crysis Remastered için eklenilen açıklama, oyunun yeni nesil donanımlar için optimize edildiğini ve yeniden geliştirilmiş grafiklere sahip olacağını belirtiyor. Ayrıca listeye göre, yapımın boyutu yaklaşık 7 GB olacak. Ek olarak sızan fragman, Saber Interactive ve serinin yaratıcısı Crytek’in, Crysis Remastered’i birlikte geliştirdiğini gösteriyor.
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Resimlerde de görebileceğimiz gibi, yapım orijinal versiyonuna kıyasla daha canlı ve daha iyi görünüyor. Orijinal Crysis’ın 2007 yılında piyasaya sürüldüğünü ve o dönemde grafikleriyle ses getirdiğini düşündüğümüzde, grafiklerin yine dikkat çektiği söyleniyor. Bu aşamada, 2007 yapımının Metacritic üzerinde 91 gibi yüksek bir puana sahip olduğunu da ekleyelim.
Microsoft Store üzerinde yayınlanan açıklamada yapım, zırhını kuşan, adapte ol, özelleştir, fethet ve keşfet aşamalarına ayrılmış. Oynanış çeşitliliği konusunda hangi detayların eklendiği henüz belirsizken, grafik konusunda oyunun birçok insanı tatmin ettiğini söylemek yanlış olmaz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9A ve Redmi 9C resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bu ayın başında Redmi 9‘u tanıtmıştı. Bugün ise Redmi 9A ve Redmi 9C isimli iki yeni orta segment telefonu teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Facebook‘ta paylaşılan resim ve yazıda, cihazın temel teknik özellikleri ve tasarımı yer alıyor.
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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüğe sahip su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihaz, Helio G25 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun segmentine göre en çok öne çıkan özellikleri pil ve ekran büyüklüğü tarafında karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 5.000 mAh değerinde pil ile geliyor olacak. 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kamera ve ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.
Redmi 9C ise Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Cihaz, 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Tıpkı 9A gibi 9C de pil odaklı bir telefon olacak. 9C, 5.000 mAh değerinde pil kapasitesi sunacak. Arka tarafta 9A‘nın 13 MP çözünürlüklü ana kamerasının yanı sıra iki adet henüz işlevleri bilinmeyen kamera bulunuyor. Ayrıca arka tarafta parmak izi okuyucusu da mevcut. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip.
Redmi 9A, 359 RM (85$), Redmi 9C ise 429 RM(100$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 9A, 7 Temmuz’da Malezya’da satışa sunulacak. 9C ise Temmuz sonunda piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran altı ön kamera ile gelmeyecek!
Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler cihazın ekran ön altı kameraya sahip olmayacağı yönünde.
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Mate 40 için ekran altı ön kamera hayalleri suya düştü!
Huawei firmasının en önemli serilerinden biri olarak bilinen Mate ailesi yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma Mate 40 ile birlikte akıllı telefon dünyasında da yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan serinin donanımsal olarak en üst düzeyde yer alacağı düşünülüyor. Hal böyleyken cihaz hakkında da ilginç iddialar ortaya atılmıyor değil. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ekran altı ön kameraya sahip olacağı ve bu konuda akıllı telefon dünyasında bir ilkin gerçekleşeceği konuşulurken, ne yazık ki bu iddialar resmi olmayan başka kişiler tarafından yalanlandı.
Çinli Digital Chat Station isimli teknoloji yorumcusu, Huawei Mate 40 akıllı telefonunu gördüğünü ve herhangi bir ekran altı ön kamera teknolojisine rastlamadığını belirtti. Hal böyle olunca hayranların girdiği büyük beklenti de suya düşmüş oldu. Cihazın bir örneğini eline aldığını belirten ünlü yorumcu, tasarım detayları hakkında bilgi paylaşmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için yavaş yavaş sorun haline gelen ön kamera dizilimi bakalım ne zaman tam anlamıyla çözüme kavuşabilecek bekleyip göreceğiz. Öte yandan lansman tarihinin ertelenmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinin, 2020 sonlarında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Ev
Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
COVID-19 salgını sonrasında teknoloji dünyasındaki birçok etkinlik iptal edilmiş veya sanal olarak gerçekleştirilmişti. Bu günlerde iptal edilen etkinliklerin yerini alan yeni sanal etkinlikler ile tanışmaya devam ediyoruz. Son olarak Google, 8 Temmuz’da Akıllı Ev Sanal Zirvesi etkinliğini gerçekleştireceğini açıkladı.
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Google ilk “Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni” 8 Temmuz’da düzenliyor!
Google önümüzdeki hafta akıllı ev geliştiricileri ve kullanıcıları için yeni özelliklerin paylaşılacağı Akıllı Ev Sanal Zirvesi’ni düzenleyeceğini duyurdu. Google’ın önemli etkinliklerinden olan I/O etkinliği bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu nedenle 8 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda şirkete geliştiriciler ve kullanıcılar ile etkileşime geçme fırsatı sunacak.
Google Akıllı Ev Ekosistemi Ürün Yönetimi Direktörü Michele Turner, 8 Temmuz saat 13.00’da başlayacak olan açılış konuşmasında şirketin akıllı ev girişimlerini paylaşacak. Ayrıca Turner, Google Asistan ile birlikte proje geliştirilmesini kolaylaştıran bir takım araçları da tanıtacak.
Google etkinlik dahilinde akıllı ev sektöründe lider işletmelerin COVID-19 salgını sonrasında endüstrinin nasıl etkilendiği ve genel durum hakkında konuşacağı “Hey Google” isimli ortak bir panele de ev sahipliği yapacak.
Google bu ayın başında yaptığı açıklamasında akıllı ekranlar yakında daha fazla web içeriğine erişebilecek demişti. Bu açıklamaya paralel olarak 2020 yılı içerisinde Google Asistan’ın akıllı ekranlar için daha fazla web içeriği etkinleştirmesi bekleniyor. Asistan aynı zamanda birden çok kullanıcı için oturum bilgilerini tek bir cihazda kaydetme yeteneğini kazandı ve bu sayede kullanıcılar Podcast’leri ve videoları uyumlu cihazlarında karışıklık yaşamadan oynatmaya devam edebilecek.